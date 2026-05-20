ΕΛΓΟ – Δήμητρα: Νέοι κύκλοι κατάρτισης μελισσοκόμων

Εννέα νέοι κύκλοι εκπαιδεύσεων για μελισσοκόμους σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Αττική, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη έχουν προγραμματιστεί το επόμενο διάστημα και έως τα μέσα Ιουνίου 2026 από τον ΕΛΓΟ – Δήμητρα.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις 21-23 Μαΐου 2026 στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κομοτηνής. Στην Αττική, το πρόγραμμα θα γίνει στις 28-29 Μαΐου από τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Αθηνών-Πειραιώς «Το Μελίσσι».

Στη Δυτική Ελλάδα έχουν προγραμματιστεί δύο κύκλοι, στις 5-6 Ιουνίου στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αγρινίου και στις 15-17 Ιουνίου στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Πύργου. Στη Δυτική Μακεδονία, η κατάρτιση έχει οριστεί για τις 14-16 Μαΐου στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Καστοριάς.

Στο Νότιο Αιγαίο, τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στις 2-4 Ιουνίου από τον Αγροτικό Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Ανάφης και στις 11-13 Ιουνίου από τον Αγροτικό Μελισσοκομικό Σύλλογο Πάρου. Στην Κρήτη, οι εκπαιδεύσεις θα γίνουν στις 28-30 Μαΐου στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ηρακλείου και στις 16-18 Ιουνίου από τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Ρεθύμνης «Μελιττεύς».

Δωρεάν προγράμματα

Τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν, έχουν διάρκεια έως τρεις ημέρες, δηλαδή 15 διδακτικές ώρες, και περιλαμβάνουν θεωρητική εκπαίδευση και στοχευμένη πρακτική άσκηση από εξειδικευμένους εκπαιδευτές. Με την ολοκλήρωσή τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι θεματικές ενότητες αφορούν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση και λειτουργία μελισσοκομείου, την πρόληψη και αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών των μελισσών, την τυποποίηση, εμπορία, προώθηση και σήμανση μελισσοκομικών προϊόντων, καθώς και το εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων, την περιβαλλοντική και εργατική νομοθεσία.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στα Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ», αλλά και σε δομές που παραχωρούνται από μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς και συλλόγους, Κέντρα Μελισσοκομίας και Περιφερειακές Ενότητες, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων σε τοπικό επίπεδο.

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον ΕΛΓΟ – Δήμητρα έχουν πραγματοποιηθεί 19 εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες μελισσοκόμους στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής.