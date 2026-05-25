Καύσιμα: Ετοιμάζεται παράταση των μέτρων στήριξης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την επέκταση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με χρηματοδότηση από τον «κουμπαρά» των 200 εκατ. ευρώ.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει νέο κύμα ανησυχίας στην κυβέρνηση, καθώς η άνοδος στις τιμές των καυσίμων αρχίζει να μεταφέρεται ξανά στην καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης για ιδιώτες και επαγγελματίες.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες

Τα μέτρα για τα καύσιμα

To υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης, αλλά και έναν νέο κύκλο Fuel Pass.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το κόστος μίας ακόμη μηνιαίας επέκτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης υπολογίζεται περίπου στα 40 εκατ. ευρώ, ενώ η επαναφορά του Fuel Pass για διάστημα δύο μηνών εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 130 εκατ. ευρώ.

Μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα τον Απρίλιο στην Ευρώπη

Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό πακέτο μπορεί να προσεγγίσει ή και να εξαντλήσει το διαθέσιμο αποθεματικό των 200 εκατ. ευρώ, εφόσον επιλεγεί πλήρης εφαρμογή και των δύο μέτρων.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι από τον πρώτο κύκλο του Fuel Pass έχουν παραμείνει αδιάθετα περίπου 17 εκατ. ευρώ, καθώς σχεδόν 390.000 δικαιούχοι δεν υπέβαλαν αίτηση, παρά το γεγονός ότι από το Πάσχα και μετά η τιμή της αμόλυβδης στην αντλία παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Την ίδια στιγμή, περίπου 1,6 εκατ. δικαιούχοι επέλεξαν να λάβουν την επιδότηση στον τραπεζικό τους λογαριασμό, επιλογή που αντιστοιχούσε σε χαμηλότερο ποσό σε σχέση με την επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας καυσίμων.

Αυτό δείχνει ότι για πολλούς δικαιούχους η ενίσχυση δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο για την αγορά καυσίμων, αλλά και για την κάλυψη άλλων καθημερινών αναγκών, μετά την έκρηξη των ανατιμήσεων σε τρόφιμα και στέγαση, που αποτελούν πλέον βασικούς παράγοντες της ακρίβειας.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν πριν από το τέλος της εβδομάδας, ώστε τα νέα μέτρα να τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιούνιο.

Σε Ευρώπη

Τον Απρίλιο καταγράφηκε άνοδος στις τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη.

Τον Απρίλιο του 2026, οι τιμές των καυσίμων και λιπαντικών για προσωπικές μεταφορές στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 20,8% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, μετά από άνοδο 12,9% τον Μάρτιο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, τον Απρίλιο του 2026, οι τιμές αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ενώ σε 15 κράτη-μέλη η άνοδος ξεπέρασε το 20%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (+33,8%), στη Γαλλία και τη Σουηδία (και οι δύο +29,3%), στη Λετονία (+28,1%) και στη Βουλγαρία (+27,8%).

Σημαντικές ήταν οι αυξήσεις και στην Ελλάδα, με το ποσοστό να αγγίζει το 18,8%. Οι μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ουγγαρία (+1,5%), την Πολωνία (+8,8%) και την Ιταλία (+12,9%)