Καύσιμα: Ετοιμάζεται παράταση των μέτρων στήριξης

Ανοδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές στα καύσιμα - Θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις

Economy 25.05.2026, 08:22
Σχολιάστε
Καύσιμα: Ετοιμάζεται παράταση των μέτρων στήριξης
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την επέκταση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με χρηματοδότηση από τον «κουμπαρά» των 200 εκατ. ευρώ.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει νέο κύμα ανησυχίας στην κυβέρνηση, καθώς η άνοδος στις τιμές των καυσίμων αρχίζει να μεταφέρεται ξανά στην καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης για ιδιώτες και επαγγελματίες.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες

Τα μέτρα για τα καύσιμα

To υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης, αλλά και έναν νέο κύκλο Fuel Pass.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το κόστος μίας ακόμη μηνιαίας επέκτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης υπολογίζεται περίπου στα 40 εκατ. ευρώ, ενώ η επαναφορά του Fuel Pass για διάστημα δύο μηνών εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 130 εκατ. ευρώ.

Μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα τον Απρίλιο στην Ευρώπη

Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό πακέτο μπορεί να προσεγγίσει ή και να εξαντλήσει το διαθέσιμο αποθεματικό των 200 εκατ. ευρώ, εφόσον επιλεγεί πλήρης εφαρμογή και των δύο μέτρων.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι από τον πρώτο κύκλο του Fuel Pass έχουν παραμείνει αδιάθετα περίπου 17 εκατ. ευρώ, καθώς σχεδόν 390.000 δικαιούχοι δεν υπέβαλαν αίτηση, παρά το γεγονός ότι από το Πάσχα και μετά η τιμή της αμόλυβδης στην αντλία παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Την ίδια στιγμή, περίπου 1,6 εκατ. δικαιούχοι επέλεξαν να λάβουν την επιδότηση στον τραπεζικό τους λογαριασμό, επιλογή που αντιστοιχούσε σε χαμηλότερο ποσό σε σχέση με την επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας καυσίμων.

Αυτό δείχνει ότι για πολλούς δικαιούχους η ενίσχυση δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο για την αγορά καυσίμων, αλλά και για την κάλυψη άλλων καθημερινών αναγκών, μετά την έκρηξη των ανατιμήσεων σε τρόφιμα και στέγαση, που αποτελούν πλέον βασικούς παράγοντες της ακρίβειας.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν πριν από το τέλος της εβδομάδας, ώστε τα νέα μέτρα να τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιούνιο.

Σε Ευρώπη

Τον Απρίλιο καταγράφηκε άνοδος στις τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη.

Τον Απρίλιο του 2026, οι τιμές των καυσίμων και λιπαντικών για προσωπικές μεταφορές στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 20,8% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, μετά από άνοδο 12,9% τον Μάρτιο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, τον Απρίλιο του 2026, οι τιμές αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ενώ σε 15 κράτη-μέλη η άνοδος ξεπέρασε το 20%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (+33,8%), στη Γαλλία και τη Σουηδία (και οι δύο +29,3%), στη Λετονία (+28,1%) και στη Βουλγαρία (+27,8%).

Σημαντικές ήταν οι αυξήσεις και στην Ελλάδα, με το ποσοστό να αγγίζει το 18,8%. Οι μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ουγγαρία (+1,5%), την Πολωνία (+8,8%) και την Ιταλία (+12,9%)

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο
Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2026
Economy

Ποιοι φόροι «έβγαλαν» πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ.
Καύσιμα: Ετοιμάζεται παράταση των μέτρων στήριξης
Economy

Έρχεται νέα επιδότηση στα καύσιμα - Σκέψεις και για Fuel Pass
72 δόσεις: Ολα τα μυστικά για να επωφεληθείτε – Οι έλεγχοι
Economy

Τα μυστικά για τη ρύθμιση των χρεών σε 72 δόσεις
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Πάνω από 3,1 δισ. τα φέσια του Δημοσίου προς ιδιώτες
Economy

Ψηλώνουν τα «φέσια» του Δημοσίου - Οι «πρωταθλητές»
Φτώχεια: Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο της Ευρώπης
Economy

Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τηλεπικοινωνίες: Προειδοποιήσεις για κόστος και καθυστερήσεις από τον CSA2
Τηλεπικοινωνίες

Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για τις επενδύσεις στα telecoms

GSMA Europe και Connect Europe προειδοποιούν για πλήγμα σε ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις - Καλούν σε απλούστευση πλαισίου

Γιώργος Πολύζος
Τράπεζες: Σε πέντε πεδία εντείνεται ο ανταγωνισμός
Τράπεζες

Αρωμα ανταγωνισμού στην τραπεζική αρένα

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι αντιμέτωπες με τον 5ο πόλο, τις neonbank και τους διεθνείς fintechs

Αγης Μάρκου
Phishing: Λιγότερες απάτες με κάρτες πληρωμών το 2025 – Στα ίδια επίπεδα η αξία τους
Economy

Στα ύψη η «λεία» των e- ληστών παρά τη μείωση των περιστατικών

Μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στη μεγαλύτερη και στη μικρότερη μείωση περιπτώσεων phishing ανά τύπο συναλλαγής με κάρτες

Μελίνα Ζιάγκου
Συντάξεις: Με οκτώ μέτρα στο δρόμο για τις κάλπες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οκτώ μέτρα για τους συνταξιούχους, στο δρόμο προς τις κάλπες

Η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και η καταβολή του μόνιμου επιδόματος

Κώστας Παπαδής
Φτώχεια: Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο της Ευρώπης
Economy

Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο

Μπορεί η Ευρώπη να καταπολεμήσει την κοινωνική φτώχεια; Η δύσκολη θέση της Ελλάδας

Αλέξανδρος Κλώσσας
«AI washing»: Οι εταιρείες αναδιαμορφώσουν την εικόνα τους με έμφαση στην τεχνολογία
Tεχνητή νοημοσύνη

«AI washing»: Η νέα φούσκα του marketing

Πολλές εταιρείες προσπαθούν να ονομάσουν κάθε προϊόν με την ένδειξη «AI»

Δημήτρης Σταμούλης
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]
Economy

Το μεγάλο ξεπούλημα στις χρυσές λίρες [πίνακας]

Ποιες χρονιές οι Έλληνες πούλησαν μαζικά τις χρυσές λίρες - Ο ρόλος της παγκόσμιας κρίσης

Ανδρομάχη Παύλου
Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν
Τρόφιμα – ποτά

Η μάχη στο ράφι, το βαρόμετρο και το «αγκάθι» του πλαφόν

Στο 7% η άνοδος των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ - Νευρικότητα προκαλεί ο τουρισμός

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Economy
ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο

Η ΠΟΜΙΔΑ εκφράζει την ικανοποίησή της για την υιοθέτηση πρότασής της σχετικά με επέκταση της δυνατότητα σύναψης κληρονομικής σύμβασης διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων, όχι μόνον εν ζωή, αλλά και μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου

Καύσιμα: Ετοιμάζεται παράταση των μέτρων στήριξης
Economy

Έρχεται νέα επιδότηση στα καύσιμα - Σκέψεις και για Fuel Pass

Ανοδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές στα καύσιμα - Θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις

72 δόσεις: Ολα τα μυστικά για να επωφεληθείτε – Οι έλεγχοι
Economy

Τα μυστικά για τη ρύθμιση των χρεών σε 72 δόσεις

Σε 10 ημέρες τίθεται σε ισχύ η ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις σε εφορία και ταμεία – Σαρωτικοί έλεγχοι για όσους χρωστούν

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Πάνω από 3,1 δισ. τα φέσια του Δημοσίου προς ιδιώτες
Economy

Ψηλώνουν τα «φέσια» του Δημοσίου - Οι «πρωταθλητές»

Κίνημα «δεν πληρώνω» από το Δημόσιο - Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Ανδρομάχη Παύλου
Φτώχεια: Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο της Ευρώπης
Economy

Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο

Μπορεί η Ευρώπη να καταπολεμήσει την κοινωνική φτώχεια; Η δύσκολη θέση της Ελλάδας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Phishing: Λιγότερες απάτες με κάρτες πληρωμών το 2025 – Στα ίδια επίπεδα η αξία τους
Economy

Στα ύψη η «λεία» των e- ληστών παρά τη μείωση των περιστατικών

Μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στη μεγαλύτερη και στη μικρότερη μείωση περιπτώσεων phishing ανά τύπο συναλλαγής με κάρτες

Μελίνα Ζιάγκου
Ευρώπη: Οι κρίσεις, που η μια διαδέχεται την άλλη, και η νέα κανονικότητα για τους «27»
Economy

Η Ευρώπη μαθαίνει να ζει μαζί με τις κρίσεις

Από την πανδημία στο ενεργειακό σοκ, από την ακρίβεια στις γεωπολιτικές εντάσεις, η «έκτακτη ανάγκη» μοιάζει να γίνεται το νέο οικονομικό μοντέλο της ηπείρου

Αλέξανδρος Κλώσσας
Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι ανακούφισης στην αγορά – Πάνω από τις 2.300 μονάδες ο ΓΔ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ράλι ανακούφισης στο ΧΑ, πάνω από τις 2.300 μονάδες ο ΓΔ

Θετικά μηνύματα εκπέμπει το γεωπολιτικό μέτωπο, καθώς ενισχύονται οι ενδείξεις για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προειδοποιήσεις από τις αγορές για σύγχυση στην πολιτική συγχωνεύσεων της ΕΕ
World

Ασάφειες και αντιφάσεις στην πολιτική συγχωνεύσεων της ΕΕ

Ανάμεικτα μηνύματα από κορυφαίους αξιωματούχους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υποσχέθηκαν αναθεώρηση των κανόνων ανταγωνισμού

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη έχουν καταλήξει κατ’ αρχήν σε συμφωνία για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο

Η ΠΟΜΙΔΑ εκφράζει την ικανοποίησή της για την υιοθέτηση πρότασής της σχετικά με επέκταση της δυνατότητα σύναψης κληρονομικής σύμβασης διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων, όχι μόνον εν ζωή, αλλά και μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου

Ίος: Το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο
Τουρισμός

Η Ίος το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο

Η Ίος ενισχύει διαρκώς τη διεθνή προβολή της

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα
Business

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία

Η Bally’s Intralot θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ελληνικά Λαχεία στη διάθεση των παιχνιδιών μέσω του εκτεταμένου δικτύου λιανικής της

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2026
Economy

Ποιοι φόροι «έβγαλαν» πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ.

Ο προϋπολογισμός και οι φόροι που υπεραπέδωσαν το πρώτο τετράμηνο του 2026 - Πώς κινήθηκαν οι δαπάνες

Ασιατικά χρηματιστήρια: Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Nikkei 225, πάνω από τις 65.000 μονάδες
Ασία

Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Nikkei 225, πάνω από τις 65.000 μονάδες

Η άνοδος τροφοδοτήθηκε από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να ανοίξουν εκ νέου σύντομα

Κρασί: Ο νέος χάρτης του παγκόσμιου αμπελώνα
AGRO

Ο νέος χάρτης του παγκόσμιου αμπελώνα

Εκριζώσεις κόκκινων ποικιλιών και φυτεύσεις λευκών - Νέες προκλήσεις για το κρασί

Delivery Hero: Η Uber εξετάζει υψηλότερη προσφορά για εξαγορά μετά την απόρριψη των 11,5 δισ. ευρώ
World

Η Uber θέλει την Delivery Hero και ετοιμάζει καλύτερη προσφορά

Ο όμιλος Uber με έδρα το Σαν Φρανσίσκο προσέγγισε τον κύριο μέτοχο του γερμανικού ομίλου τροφίμων Delivery Hero

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists
English Edition

Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists

According to Bloomberg, Greek central bank chief Yannis Stournaras said the European Central Bank may have to raise interest rates in June if energy-driven inflation pressures persist and the euro zone’s price outlook deteriorates further.

TREK Development: Εξαγόρασε το 51,23% της TERRA ADVISORY
Business

Στην TREK Development το 51,23% της TERRA ADVISORY

Η εξαγορά έγινε με βάση συνολική αποτίμηση 900.000 ευρώ - Το μήνυμα του CEO της TREK Development

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα
Κοινωνία

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό»

Λαγκάρντ: Αναθεώρηση της πρόβλεψης για πληθωρισμό τον Ιούνιο
World

Σήμα Λαγκάρντ για ανοδική αναθεώρηση του πληθωρισμού

Πιθανότατα θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω η πρόβλεψη του Μαρτίου για πληθωρισμό 2,6% στο τέλος του χρόνου, είπε η Κριστίν Λαγκάρντ

Καύσιμα: Ετοιμάζεται παράταση των μέτρων στήριξης
Economy

Έρχεται νέα επιδότηση στα καύσιμα - Σκέψεις και για Fuel Pass

Ανοδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές στα καύσιμα - Θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις

Χρυσός: Άνοδος 1,1% στα 4.560 δολ. λόγω ασθενέστερου δολαρίου
Commodities

Άνοδος της τιμής του χρυσού λόγω ασθενέστρου δολαρίου

Ο χρυσός ανέβηκε λόγω της υποτίμησης του δολαρίου, στον αντίποδα της υποχώρησης του πετρελαίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies