Γαλλία – Γερμανία: Τίτλοι τέλους στο κοινό πρόγραμμα κατασκευής ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους

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Οριστικό ναυάγιο για το κοινό ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος καθώς Γαλλία και Γερμανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες που συμμετέχουν στην κατασκευή του δεν θα καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία και έχουν εγκαταλείψει το σχέδιο, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι στο Βερολίνο. Πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα στις κοινές αμυντικές προσπάθειες της Ευρώπης.

Το έργο ύψους 100 δισ. ευρώ έχει πληγεί από διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών – της γαλλικής Dassault Aviation και του ευρωπαϊκού αεροδιαστημικού ομίλου Airbus

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς «κατέληξαν στην κοινή εκτίμηση ότι οι εταιρείες δεν θα καταφέρουν να συνεννοηθούν», δήλωσε αξιωματούχος στο Agence France-Presse. «Αναγνωρίζουν αυτή την πραγματικότητα.»

Ο Μακρόν και η προκάτοχος του Μερτς, Άνγκελα Μέρκελ, ξεκίνησαν το Future Combat Air System (FCAS) το 2017 με στόχο την αντικατάσταση των γαλλικών μαχητικών Rafale και των Eurofighter που χρησιμοποιούν η Γερμανία και η Ισπανία έως το 2040 περίπου.

Διαφωνίες των δύο εταιρειών

Ωστόσο, το έργο ύψους 100 δισ. ευρώ έχει πληγεί από διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών – της γαλλικής Dassault Aviation και του ευρωπαϊκού αεροδιαστημικού ομίλου Airbus, που εκπροσωπεί τα γερμανικά και ισπανικά συμφέροντα – σχετικά με την ηγεσία και τον έλεγχο του προγράμματος ανάπτυξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Dassault επέμεινε να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη του μαχητικού, προκειμένου να προστατεύσει την πνευματική της ιδιοκτησία, ενώ η Airbus πίεζε για μια πιο ισότιμη συνεργασία που θα περιελάμβανε σημαντικές μεταφορές τεχνολογίας.

Φαίνεται επίσης ότι το Παρίσι και το Βερολίνο βρισκόταν σε αντιπαράθεση σχετικά με τον τύπο του μαχητικού, με τη Γαλλία να επιδιώκει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό μοντέλο, αλλά τη Γερμανία να υποστηρίζει ότι οι ανάγκες της δεν ήταν οι ίδιες, καθώς τα γαλλικά αεροσκάφη έπρεπε να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα και να προσγειώνονται σε αεροπλανοφόρα.

Ο Μερτς είχε προηγουμένως αμφισβητήσει ανοιχτά εάν η ανάπτυξη ενός επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους έκτης γενιάς εξακολουθεί να έχει νόημα για την πολεμική αεροπορία της χώρας του και είχε δηλώσει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν όλα τις ίδιες απαιτήσεις σε στρατιωτικό εξοπλισμό.

Η εγκατάλειψη του προγράμματος FCAS αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών χωρών να συνεργαστούν στενότερα στον τομέα της άμυνας, μετά από δεκαετίες υποεπενδύσεων και ενόψει μιας εχθρικής Ρωσίας και μιας όλο και πιο αναξιόπιστης ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Dassault επέμεινε να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη του μαχητικού, προκειμένου να προστατεύσει την πνευματική της ιδιοκτησία, ενώ η Airbus πίεζε για μια πιο ισότιμη συνεργασία που θα περιελάμβανε σημαντικές μεταφορές τεχνολογίας.

Φαίνεται επίσης ότι το Παρίσι και το Βερολίνο βρισκόταν σε αντιπαράθεση σχετικά με τον τύπο του μαχητικού, με τη Γαλλία να επιδιώκει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό μοντέλο, αλλά τη Γερμανία να υποστηρίζει ότι οι ανάγκες της δεν ήταν οι ίδιες, καθώς τα γαλλικά αεροσκάφη έπρεπε να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα και να προσγειώνονται σε αεροπλανοφόρα.

Ο Mερτς είχε προηγουμένως αμφισβητήσει ανοιχτά εάν η ανάπτυξη ενός επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους έκτης γενιάς εξακολουθεί να έχει νόημα για την πολεμική αεροπορία της χώρας του και είχε δηλώσει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν όλα τις ίδιες απαιτήσεις σε στρατιωτικό εξοπλισμό.

Η εγκατάλειψη του προγράμματος FCAS αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών χωρών να συνεργαστούν στενότερα στον τομέα της άμυνας, μετά από δεκαετίες υποεπενδύσεων, με φόντο την τετραετή πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία και των όλο και πιο αναξιόπιστων ΗΠΑ.

Και οι δύο είχαν προσπαθήσει στο παρελθόν, χωρίς επιτυχία, να πείσουν την Airbus και τη Dassault να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά παρά τις τελευταίες προσπάθειες για τη διάσωση του έργου και τις δημόσιες δηλώσεις και των δύο ηγετών ότι ήταν αποφασισμένοι να το οδηγήσουν σε επιτυχία, το χάσμα μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου είχε γίνει όλο και πιο εμφανές τους τελευταίους μήνες.

Δύο μεσολαβητές, ένας από κάθε χώρα, ανέλαβαν τον Μάρτιο να καταρτίσουν προτάσεις για τη διάσωση της πρωτοβουλίας, αλλά δεν κατάφεραν να το πράξουν, ενώ ο επικεφαλής της Dassault επέμεινε ότι η εταιρεία μπορούσε να χειριστεί το έργο μόνη της και δεν ήθελε να υπόκειται σε «από κοινού διαχείριση».