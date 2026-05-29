Θεοδωρικάκος: Το πλαίσιο για την αμυντική βιομηχανία και το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος διευκρίνισε πώς το υπουργείο συμβάλλει στην εθνική ασφάλεια με νέο αναπτυξιακό καθεστώς

Economy 29.05.2026, 10:16
Θεοδωρικάκος: Το πλαίσιο για την αμυντική βιομηχανία και το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»
Τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα της χώρας, μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ» με 48,9 εκατ. ευρώ, καθώς και με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την αμυντική βιομηχανία, ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη «ένα πολύ σημαντικό και καινοτόμο έργο διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και για το σύνολο των δυνάμεων ασφαλείας». Όπως είπε, το έργο «χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης» και η πορεία του παρακολουθείται από κοινού με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον Υπουργό Νίκο Δένδια.

Το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»

«Με την ολοκλήρωσή του θα υπάρχει πλήρης εικόνα, με δεδομένα τα οποία έρχονται από όλους τους επίγειους και εναέριους σταθμούς παρατήρησης, όχι μόνο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και για το Λιμενικό Σώμα και για τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας. Είναι κάτι που μας θωρακίζει – γι’ αυτό λέγεται “ΘΩΡΑΞ” – απέναντι σε σοβαρές απειλές», υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στην ERTNEWS.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι μέσα στον Ιούνιο το Υπουργείο Ανάπτυξης θα προκηρύξει νέο αναπτυξιακό καθεστώς, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, για επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία, ύψους 150 εκατ. ευρώ σε υπεραποσβέσεις. «Είμαστε υποχρεωμένοι – και έτσι πρέπει – να έχουμε ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις. Πρέπει, όμως, να έχουμε και ισχυρή ελληνική αμυντική βιομηχανία. Και δουλεύουμε οργανωμένα και από κοινού σε αυτόν τον τομέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μειώσεις σε βασικά προϊόντα

Συνεχίζοντας, ο Υπουργός Ανάπτυξης επανέλαβε την ανάγκη για μια εθνική κοινωνική συμφωνία, που θα αφορά μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. «Από την πρώτη μέρα που έχω αναλάβει τα καθήκοντα του Υπουργού Ανάπτυξης έχω πει ότι είναι απολύτως σεβαστό το δικαίωμα της επιχειρηματικότητας στο κέρδος. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει οικονομία, δεν υπάρχουν επενδύσεις, δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Αλλά, εξίσου, πρέπει να υπάρχει σεβασμός και στο τμήμα εκείνο της κοινωνίας που τα βγάζει πιο δύσκολα πέρα ή δεν τα βγάζει καθόλου πέρα. Απευθύνθηκα προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ, ζητώντας να πετύχουμε μία εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα», σημείωσε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση έχει λάβει αυστηρά μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών, με παρεμβάσεις στα καύσιμα και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε κρίσιμους τομείς της αγοράς

Καταναλωτική πίστη

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στην επόμενη εβδομάδα και θα γίνει νόμος του κράτους μέσα στον Ιούνιο.

Υπογράμμισε πως πρόκειται για ένα «εμβληματικό νομοσχέδιο, κατ’ εφαρμογή ευρωπαϊκής νομοθεσίας», επισημαίνοντας ότι προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές σε δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ, όπως καταναλωτικά δάνεια, κάρτες και επισκευαστικά δάνεια, με πλαφόν μεταξύ 30% έως 50% στις συνολικές επιβαρύνσεις.

