Motor Οil: Τροχοδρομεί το ομόλογο των 400 εκατ. – Επαφές με επενδυτές

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Σειρά συναντήσεων με επενδυτές ξεκίνησε από σήμερα 8 Ιουνίου η Motor Oil προκειμένου να καταγράψει το ενδιαφέρον για την έκδοση ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών η εταιρεία, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει η διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, με πενταετή διάρκεια (NC-L), συνολικής ονομαστικής αξίας έως 400 εκατομμύρια ευρώ. Δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή, εφόσον πραγματοποιηθεί, ως προς τους τελικούς όρους, το μέγεθος ή την ολοκλήρωσή της.

Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση, μαζί με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, για την αποπληρωμή του συνόλου των υφιστάμενων ομολογιών ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 2,125% και λήξη το 2026 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων, καθώς και για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης. Οι Ομολογίες θα διατεθούν σε υπεράκτιες συναλλαγές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Regulation S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. του 1933, όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ειδοποίηση αποπληρωμής των Υφιστάμενων Ομολογιών. Τυχόν αποπληρωμή των Υφιστάμενων Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά βάσει επίσημης ειδοποίησης αποπληρωμής που θα αποσταλεί κατά ή περί την ημερομηνία του παρόντος σύμφωνα με το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιακού δανείου (indenture) που διέπει τις Υφιστάμενες Ομολογίες και θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της Έκδοσης.

Ευρωομόλογο

Yπενθυμίζεται ότι στην πρόσφατη ενημέρωση των αναλυτών, ο αναπληρωτής CEO του ομίλου της Motor Oil, Πέτρος Τζαννετάκης, ρωτήθηκε αν εξετάζεταει η έκδοση νέου ομολόγου ή άλλων τρόπων αναχρηματοδότησης του ευρωομολόγου. «Δεν έχουμε ακόμη καταλήξει ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος να το κάνουμε», σημείωσε και συνέχισε: «Πιστεύω ότι τα ευρωομόλογα και η παρουσία της Motor Oil στην αγορά ευρωομολόγων από το 2013-2014 ήταν πολύ υποστηρικτικά και χρήσιμα. Όχι μόνο επειδή μας έδωσαν πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης πέρα από τις τράπεζες και τις πιστώσεις από προμηθευτές, αλλά και γενικότερα. Το να έχεις ένα ευρωομόλογο στην αγορά είναι ένας ακόμη τρόπος να είσαι ορατός και να αξιολογείσαι από τη μακροπρόθεσμη επενδυτική κοινότητα όταν πρόκειται για τη χρηματοδότηση της εταιρείας σου.Άρα γενικά θεωρούμε ότι είναι θετικό να υπάρχει ομόλογο στην αγορά», επισήμανε.