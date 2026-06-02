ENACT: Ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία της με τη Motor Oil

Τη σύναψη συμφωνίας με τον Όμιλο Motor Oil ανακοίνωσε η ENACT Α.Ε. στο πλαίσιο της οποίας ο Όμιλος Motor Oil θα αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό (60%) του μετοχικού της κεφαλαίου, στοχεύοντας στη δημιουργία αξίας μέσω επιχειρησιακών συνεργειών και ενίσχυσης της επενδυτικής της δυναμικής.

Η στρατηγική αυτή επένδυση αποτελεί ορόσημο για την πορεία της ENACT Α.Ε., σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας, δυναμικής φάσης ανάπτυξης και εξέλιξης. Η συνεργασία με έναν εκ των ισχυρότερων και πλέον καταξιωμένων ενεργειακών και βιομηχανικών ομίλων της χώρας ενισχύει ουσιωδώς τη θέση της εταιρείας στην αγορά και συμβάλλει καθοριστικά στη διεύρυνση των προοπτικών ανάπτυξής της στους επιμέρους τομείς δραστηριότητάς της.

Η ENACT και η κυκλική οικονομία

Η Motor Oil, με την ισχυρή της παρουσία στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και τη στρατηγική της κατεύθυνση προς την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί έναν ιδανικό εταίρο για την ENACT. Η συμμετοχή της αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτάχυνση της υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη δημιουργία νέων ευκαιριών.

Η διοίκηση της ENACT παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην επίτευξη υψηλών στόχων, αξιοποιώντας τη νέα αυτή συνεργασία ως μοχλό περαιτέρω ανάπτυξης, και συνεχίζοντας να επενδύει σε ποιότητα, καινοτομία και εμπιστοσύνη προς τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική και την αξιοπιστία της ENACT και θέτει τις βάσεις για ένα ακόμη πιο ισχυρό και βιώσιμο μέλλον.

Δήλωση Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της ENACT Α.Ε., κ. Σπύρου Λώλη:

«Η ENACT Α.Ε. εισέρχεται σε μια νέα, ιδιαίτερα δυναμική εποχή. Η συμμετοχή του Ομίλου MOTOR OIL στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μας με ποσοστό 60%, αποτελεί μια στρατηγική εξέλιξη με καθοριστική σημασία για το μέλλον μας. Η συγκεκριμένη συνεργασία συνιστά μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο όραμα, την πορεία και τις δυνατότητες ανάπτυξης της ENACT.

Η σύμπραξη με έναν από τους πλέον ισχυρούς και εξωστρεφείς ελληνικούς ομίλους δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ταχύτερη ανάπτυξη, ενίσχυση της παρουσίας μας στην ελληνική αγορά και αξιοποίηση νέων, σημαντικών επιχειρηματικών ευκαιριών.

Με την τεχνογνωσία, τη στρατηγική προσέγγιση και τις επενδυτικές δυνατότητες της MOTOR OIL, η ENACT ενδυναμώνει ουσιαστικά τη θέση της ως ένας σύγχρονος, αξιόπιστος και δυναμικός οργανισμός, επιταχύνοντας την υλοποίηση των στόχων της και αναβαθμίζοντας το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει.

Συνεχίζουμε με σαφή προσανατολισμό: Ενισχύουμε τη δυναμική μας, επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας και δημιουργούμε νέες προοπτικές για το αύριο. Η εταιρεία συνεχίζει πιο ισχυρή, πιο φιλόδοξη και με ακόμη μεγαλύτερη προσήλωση στην αξία που προσφέρει σε πελάτες, συνεργάτες και ανθρώπους της».