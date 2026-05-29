Motor Oil: Μοιράζει 209,2 εκατ. ευρώ σε μετόχους και εργαζόμενους

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πιστή στη γενναία μερισματική πολιτική της καθώς και στη γερή… επιβράβευση στελεχών και εργαζομένων παραμένει και φέτος η διοίκηση της Motor Oil.

Όπως προκύπτει από την ατζέντα των θεμάτων της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Motor Oil η διοίκηση προτείνει την διανομή μέρους των κερδών της από τη χρήση του 2025 και συνολικού ύψους 209,2 εκατ. ευρώ.

Το μπόνους της Motor Oil σε στελέχη και εργαζόμενους

Ειδικότερα η Motor Oil προτείνει στη ΓΣ τη διανομή ποσού 6,4 εκατ. ευρώ από τα καθαρά κέρδη του 2025 στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας.

Μάλιστα όπως εξηγεί το ΔΣ στο σχολιασμό του συγκεκριμένου θέματος: [Το συντηρητικά υψηλότερο ανώτατο προτεινόμενο προς διανομή ποσό (Ευρώ 6,4 εκατ. τη χρήση 2025 έναντι Ευρώ 6 εκατ. τη χρήση 2024) δικαιολογείται επί τη βάσει της αυξημένης καθαρής κερδοφορίας 2025 της Εταιρείας (η τρίτη καλύτερη επίδοση στην ιστορία της), σε συνδυασμό με την εκ μέρους των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών αποτελεσματική διαχείριση του περιστατικού της 17ης Σεπτεμβρίου 2024 στη μία από τις δύο μονάδες επεξεργασίας αργού του διυλιστηρίου, με την εφαρμογή εναλλακτικού σχήματος λειτουργίας με προσαρμογή της τροφοδοσίας και λειτουργίας των μονάδων μετατροπής του διυλιστηρίου με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων όπως μαζούτ, νάφθα και VGO (Vacuum Gasoil) αντί αργού πετρελαίου. Η μονάδα τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το τρίτο τρίμηνο 2025».

Η διοίκηση της Motor Oil προτείνει επίσης στους μετόχους την έγκριση από τη ΓΣ ποσού έως 9 εκατ. ευρώ στο έμμισθο προσωπικό της εταιρείας, ως ανταμοιβή για την επίτευξη των αποτελεσμάτων της χρήσης 2025.

Το γενναίο μέρισμα

Η διοίκηση της Motor Oil προτείνει επίσης στη ΓΣ τη διανομή συνολικού ποσού μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2025 ύψους 193.870.215 ή 1,75 ευρώ ανά μετοχή και αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 5,57% με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της εταιρείας στις 31.12.2025 και σε 7,20% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής για το 2025 σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price).

Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2025 ποσό 38.774.043 ευρώ ή 0,35 ευρώ ανά μετοχή η πληρωμή του οποίου πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2026 05.01.2026 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος: 23 Δεκεμβρίου 2025, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων: 29 Δεκεμβρίου 2025).

Κατόπιν τούτου, το υπόλοιπο ποσό μερίσματος χρήσης 2025 θα διαμορφωθεί σε 1,40 ευρώ ανά μετοχή. Οι προτεινόμενες σχετικές ημερομηνίες είναι οι παρακάτω:

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος: Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026

Ημερομηνία αρχείου δικαιούχων: Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής: Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026

Συνυπολογίζοντας το ανωτέρω προτεινόμενο ποσό μερίσματος για τη χρήση 2025, η Motor Oil από την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών (πλέον Euronext Athens) το 2001, θα έχει διανείμει μέσω χρηματικών διανομών με τη μορφή προσωρινών μερισμάτων, μερισμάτων και επιστροφών κεφαλαίου το συνολικό ποσό των 21,48 ευρώ ανά μετοχή.