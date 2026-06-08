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Ρύθμιση χρεών: Ολα τα μυστικά για τη νέα ρύθμιση

Ποιες οφειλές και με ποιους όρους μπορούν να ενταχθούν, ποια είναι η διαδικασία για τους ενδιαφερομένους, ποια είναι τα πλεονεκτήματα του μέτρου, πώς γίνεται η άρση κατασχέσεων λογαριασμών

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 08.06.2026, 19:00
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Ρύθμιση χρεών: Ολα τα μυστικά για τη νέα ρύθμιση
Ντίνος Σιωμόπουλος

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Στην τελική ευθεία έχει μπει η εφαρμογή των ρυθμίσεων χρεών σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, καθώς το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στη δημοσιοποίηση των προτεινόμενων διατάξεων, τις οποίες έθεσε σε δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία τη 15η Ιουνίου.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, θα κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση, με τις όποιες τροποποιήσεις γίνουν στις διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες του Δημοσίου θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους και μετά και όχι νωρίτερα, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.

Πάντως, ήδη εκατοντάδες πολίτες και επαγγελματίες έχουν μπει στο opengov.gr και έχουν καταθέσει αρκετά σχόλια και προτάσεις για βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στις διατάξεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, ενώ τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνουν σχόλια και παρατηρήσεις για διορθώσεις και αλλαγές που αφορούν την ενίσχυση των νοικοκυριών και τις ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο. Συνολικά από την 1η Ιουνίου (έναρξη της διαβούλευσης) έως και την Πέμπτη 4 Ιουνίου είχαν υποβληθεί περισσότερα από 300 σχόλια για το σύνολο των διατάξεων του νομοσχεδίου.

Σε επτά ερωταπαντήσεις παρουσιάζονται τα σημεία εκείνα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αναφορικά με τις νέες προτεινόμενες διατάξεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

1. Ποια φορολογικά χρέη μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών στη φορολογική διοίκηση έως 72 δόσεις;

Βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31/12/2023, δύναται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος παρέχεται εφόσον οι οφειλές δεν τελούν κατά την 21η Απριλίου 2026 και δεν έχουν υπαχθεί έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε καθεστώς ρύθμισης και ο οφειλέτης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση δεν έχει λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές του, στο σύνολό τους, τακτοποιούνται κατά νόμιμο τρόπο.

Επίσης θα πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε ετών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι τις 31/12/2025 και να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

2. Η νέα ρύθμιση χρεών προβλέπει διαγραφή χρέους ή προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών;

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του νομοσχεδίου, δεν υπάρχει πρόβλεψη για καμία διαγραφή προσαυξήσεων ούτε του αρχικού χρέους. Αυτό, όπως επισημαίνουν αρκετοί παράγοντες της αγοράς, αναμένεται να αποτελέσει τροχοπέδη για την ένταξη πολλών οφειλετών στη νέα ρύθμιση.

Μάλιστα, σύμφωνα με παραδείγματα σε ορισμένες περιπτώσεις η αρχική οφειλή μαζί με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις μπορεί να έχει διπλασιαστεί ή και τριπλασιαστεί.

3. Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να ενταχθεί στη ρύθμιση χρεών;

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση (www.aade.gr) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026. Αν υφίσταται τεχνική αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, αυτή υποβάλλεται στην υπηρεσία, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ, ενώ η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή επιβαρύνεται από την ημερομηνία υπαγωγής με ετήσιο επιτόκιο 5,84%.

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη νέα ρύθμιση πραγματοποιείται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

4. Τι πλεονεκτήματα έχουν οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση;

Από την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος και εφόσον ο οφειλέτης συμμορφώνεται με αυτήν παρέχονται τα εξής ευεργετήματα:

  1.  Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας.
  2.  Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση και σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης το αξιόποινο εξαλείφεται.
  3.  Αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων.
  4.  Ο χρόνος παραγραφής των ρυθμιζόμενων οφειλών αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής.

5. Πώς μπορεί να χαθεί η νέα ρύθμιση;

Η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:

  1.  Δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.
  2.  Μετά την παρέλευση ενός μηνός από την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν έχει εξοφλήσει ή δεν έχει υπαγάγει σε πάγια ή δεν έχει τακτοποιήσει με άλλο νόμιμο τρόπο το σύνολο των λοιπών ληξιπρόθεσμων οφειλών του στη Φορολογική Διοίκηση.
  3.  Δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του στη Φορολογική Διοίκηση, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος, εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους.

6. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία; Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί σε αυτή την περίπτωση;

Σε ρύθμιση έως 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και οι οφειλές προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες αφορούν χρονικά διαστήματα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023. Και στην περίπτωση αυτή, οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ δεν θα πρέπει έως τις 21 Απριλίου 2026 να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία θα γίνεται ηλεκτρονικά έως 31 Δεκεμβρίου 2026 μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για οφειλές του e-ΕΦΚΑ και για οφειλές προς το πρώην ΝΑΤ στον οικείο φορέα.

7. Η άρση κατασχέσεων λογαριασμών για βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία πώς θα γίνεται;

Κατασχέσεις λογαριασμών που έχουν επιβληθεί επί απαιτήσεων εις χείρας τραπεζών για βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση αίρονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  1.  Έχει εξοφληθεί ποσό που αντιστοιχεί σε 25% του συνόλου της οφειλής για την οποία έχει επιβληθεί η κατάσχεση, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
  2.  Έχει τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο, με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής, το υπόλοιπο της οφειλής, για την οποία έχει επιβληθεί η κατάσχεση και έχει εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο κάθε άλλη ληξιπρόθεσμη οφειλή του αιτούντος, που δεν περιλαμβάνεται στην κατάσχεση και έχει βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση έως την υποβολή της αίτησης.

Πηγή: Το Βήμα της Κυριακής

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Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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