Έρχεται το 7ο OT FORUM: «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος»

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Ήταν 11 Απριλίου 1926 όταν κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο του Οικονομικού Ταχυδρόμου ως εβδομαδιαία έκδοση του «Ελεύθερου Βήματος». Το 2026 κλείνει 100 χρόνια ζωής.

Η κυκλοφορία των πρώτων φύλλων έρχεται με την Ελλάδα του Μεσοπολέμου να δίνει αγώνα για την ανόρθωση της οικονομίας της σε ένα ταραγμένο διεθνές και εγχώριο περιβάλλον.

Από την πρώτη ημέρα ο Οικονομικός Ταχυδρόμος θέτει ως αποστολή την παρακολούθηση της οικονομικής ζωής της χώρας. Στα πρώτα του χρόνια αναδεικνύει σταθερά τα μεγάλα ζητήματα της εποχής: Δημόσια οικονομικά, εμπόριο γεωργία, χρηματοοικονομική πίστη, παραγωγή και διοίκηση. Στον πόλεμο και την Κατοχή συνεχίζει να εκδίδεται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες μέχρι τη διακοπή της κυκλοφορίας του το 1944.

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος στη διάρκεια των 100 χρόνων εξελίσσεται σε θεσμό στην ενημέρωση. Καταγράφει 100 χρόνια οικονομίας, επιχειρηματικότητας και ιστορίας.

Στις 17 Απριλίου 1954 μετα τη διακοπή της κυκλοφορίας εξαιτίας του πολέμου, ο Οικονομικός Ταχυδρόμος επιστρέφει. Μαζί με μια χώρα που ξαναχτίζεται.

Στις 15 Απριλίου 1965 με τον Γιάννη Μαρίνο στο τιμόνι, ο Οικονομικός Ταχυδρόμος γνωρίζει τη χρυσή του εποχή. Δεν καταγράφει απλώς την ιστορία της οικονομίας. Την διαμορφώνει.

Στις 3 Ιουνίου 2004 το τελευταίο τεύχος κλείνει έναν μεγάλο κύκλο. Όχι όμως την ιστορία.

Στις 20 Απριλίου 2021 ο Οικονομικός Ταχυδρόμος επιστρέφει ψηφιακά, στη νέα εποχή της ενημέρωσης. Εκατό χρόνια μετά, συνεχίζει να καταγράφει τις κρίσεις, τις αλλαγές, τις ευκαιρίες και το μέλλον.

Το 7ο OT FORUM στις 11 και 12 Ιουνίου

Το 7ο OT FORUM με θέμα «100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», τιμά την πλούσια ιστορία και γεμάτη Ελλάδα διαδρομή και δίνει το βήμα σε κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής, της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στις 11 και 12 Ιουνίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο ο Οικονομικός Ταχυδρόμος ανοίγει τα μικρόφωνα και τις κάμερες και διακεκριμένοι ομιλητές καταθέτουν προτάσεις και παρεμβαίνουν σε φλέγοντα θέματα, όπως για:

Τις γεωπολιτικές κρίσεις

Την πορεία της οικονομίας

Το νέο πολιτικό σκηνικό στη χώρα

Το ενεργειακό κόστος

Το νέο παραγωγικό μοντέλο

Την επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Τις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις

Την επανεκκίνηση της βιομηχανίας

Τα δίκτυα και την AI

Οι εργασίες του 7ου OT FORUM θα μεταδοθούν live streaming από τον ot.gr

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος μέσα από τις σελίδες του την περίοδο 1926 – 2004 αλλά και από το 2023 έως σήμερα που κυκλοφορεί και σε έντυπη μορφή από το Βήμα της Κυριακής άνοιγε πάντα το διάλογο για ζητήματα που αφορούσαν τους φορολογούμενους, τους αγρότες, την επιχειρηματική δραστηριότητα και φυσικά και για το χρηματιστήριο. Φιλοξενώντας και δημοσιεύοντας διαφορετικές προτάσεις και απόψεις.

Με την ψηφιακή επανέκδοση του, ο Οικονομικός Ταχυδρόμος καθιέρωσε το OT FORUM. Πρόκειται για καινοτόμα συνέδρια που παρέχουν την αλληλεπίδραση και τη δυνατότητα networking και το κυριότερο το OT FORUM ανοίγει τα μικρόφωνα και τις κάμερες στους πρωταγωνιστές των πολιτικών, οικονομικών και διεθνών γεγονότων.

Με το βάρος της ιστορίας που κουβαλά και την εγκυρότητα και παρεμβατικότητά του ο Οικονομικός Ταχυδρόμος συνεχίζει ως σύγχρονο οικονομικό μέσο με ισχυρή ψηφιακή παρουσία να αποκαλύπτει, αναλύει και να εμβαθύνει στα οικονομικά γεγονότα.