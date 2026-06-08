OT FORUM: Η Olympia Group ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα στην αποθήκευση ενέργειας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο όμιλος Olympia Group μέσω της θυγατρικής του Sunlight επενδύει εδώ και τέσσερις δεκαετίες στην παραγωγή μπαταριών για τον κλάδο αποθήκευσης ενέργειας.

Η εταιρεία διαθέτει εργοστάσια σε Ελλάδα και Ιταλία, υποστηρίζει τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλο τον κόσμο και παράλληλα εξερευνά λύσεις καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού μπαταριών.

Με δεδομένη τη διαταραχή των ενεργειακών ροών παγκοσμίως από την εξελισσόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η αποθήκευση ενέργειας αποκτά κεντρικό ρόλο στη θωράκιση της βιομηχανίας από μελλοντικές αναταράξεις στον εφοδιασμό.

Σε αυτή τη συγκυρία, ο CEO του ομίλου Olympia Group Ανδρέας Αθανασόπουλος πρόκεται να μιλήσει στο 7ο OT FORUM με θέμα: «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος: Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» σχετικά με το παρόν και το μέλλον της ελληνικής και ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Το 7ο OT FORUM θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Ιουνίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο και θα μεταδοθεί livestreaming από τον ot.gr

Την κεντρική σημασία της αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες ανέδειξε ο ίδιος σε πρόσφατη ομιλία του, εφιστώντας την προσοχή στη σύνδεση μεταξύ της αποθήκευσης ενέργειας και της ανταγωνιστικότητας.

«Για να μειώσουμε την κατανάλωση στα εργοστάσια και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, χρειαζόμαστε μπαταρίες. Και τις χρειαζόμαστε μέσα στο εργοστάσιο», τόνισε ο ίδιος.

Χρειάζεται ρυθμιστικό πλαίσιο

Ο κ. Αθανασόπουλος τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα έχει την ανάγκη ενός ρυθμιστικού πλαισίου που να προσδιορίζει τι είναι η βιομηχανική αποθήκευση ενέργειας.

«Είναι ουσιαστικά μια άγνωστη έννοια. Πρέπει να δουλέψουμε σοβαρά πάνω σε αυτό και πιθανώς να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Γαλλίας, η οποία βρίσκεται πιο μπροστά στο συγκεκριμένο πεδίο», είπε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε δε ότι πολλά εργοστάσια και βιομηχανικές επιχειρήσεις θέλονυ να υλοποιήσουν τέτοια έργα, αλλά δεν μπορούν να προχωρήσουνς γιατί δεν λαμβάνουν εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.

«Αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ουσιαστικά, η συζήτηση θα μείνει σε θεωρητικό επίπεδο», είπε ο ίδιος.

Πώς επηρεάζεται η βιομηχανία

Η έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου για την αποθήκευση βιομηχανικής ενέργειας αφορά την Ευρώπη συνολικά, είπε ο ίδιος, και αυτό επηρεάζει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

«Όσοι εγκαθιστούν μπαταρίες για αποθήκευση ενέργειας φορολογούνται διπλά: φορολογούνται κατά την παραγωγή και φορολογούνται ξανά όταν εγχέουν την ενέργεια στο δίκτυο. Αυτά είναι πραγματικά προβλήματα. Και αν δεν αντιμετωπιστούν, δεν πρέπει να περιμένουμε από τη βιομηχανία να λύσει το ενεργειακό ζήτημα», επεσήμανε ο Ανδρέας Αθανασόπουλος.

Ήδη αρχίζουμε να βλέπουμε βιομηχανικές μονάδες είτε να κλείνουν είτε να μεταφέρουν δραστηριότητες στις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η περ’ιπτωση της Sunlight, για την οποία «σήμερα είναι σαφώς πιο οικονομικό να παράγουμε μπαταρίες στις ΗΠΑ και να τις εξάγουμε στην Ευρώπη, παρά το αντίστροφο», σύμφωνα με τον CEO της Olympia.

Οι μπαταρίες ως «εργαλείο» διαχείρισης ενέργειας

Την ίδια ώρα, η διείσδυση κινεζικών εταιρειών στον άλλοτε κραταιό στην Ευρώπη κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας συνεχίζεται.

«Τώρα συνειδητοποιούμε ότι οι μπαταρίες δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για την κίνηση των οχημάτων, αλλά ένα κρίσιμο εργαλείο για τη διαχείριση της ενέργειας», είπε ο κ. Αθανασόπουλος αναφερόμενος στη χαμηλή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών οχημάτων.

Αιχμή του δόρατος για την υποστήριξη του δικτύου στη βιομηχανία είναι η χρήση προηγμένων λύσεων ΑΙ στην αποθήκευση ενέργειας, υπογράμμισε ο ίδιος, αφού είναι χιλιάδες οι μονάδες μπαταριών που πρέπει να ελέγχονται.