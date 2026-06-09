Amazon: Ποια στρατηγική ακολουθεί για να «ρομποτικοποιήσει» την ευρωπαϊκή αγορά;

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Το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμά της ύψους 10 δισ. παρουσίασε η Amazon για τον εκσυγχρονισμό των κέντρων διανομής της σε όλη την Ευρώπη, μετά τα πρόσφατα σχέδιά της για μια επένδυση 15 δισ. ειδικά για τη Γαλλία.

Το πακέτο των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στοχεύει στην αναμόρφωση της εφοδιαστικής αλυσίδας με την κυκλοφορία ενός πρωτοφανούς στόλου ρομπότ, που θα κινούνται με τεχνητή νοημοσύνη, παράλληλα με τη δημιουργία 25.000 θέσεων εργασίας σε όλη τη Γηραιά ήπειρο.

Η κυκλοφορία του ρομπότ Proteus στην Ευρώπη έχει επίσημα προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2027

Η ρομποτική απόβαση της Amazon

Η εταιρεία χρησιμοποίησε την εκδήλωση «Delivering the Future» για να παρουσιάσει αυτήν την πανευρωπαϊκή στρατηγική. Αυτό το φιλόδοξο, κεφαλαιακά απαιτητικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει ομάδες με απαιτητικές εργασίες και να βελτιστοποιεί τις λειτουργίες της αποθήκης.

Το κεντρικό στοιχείο αυτής της λειτουργικής αναθεώρησης είναι το Proteus. Αυτή η νέα γενιά αυτόνομου ρομπότ καταργεί τις συμβατικές διεπαφές υπέρ των εντολών φυσικής γλώσσας. Κυκλικό και χαμηλού προφίλ, γλιστράει κάτω από βαριά καρότσια για να τα μετακινεί.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να πλοηγείται ελεύθερα σε όλες τις εγκαταστάσεις logistics και να χειρίζεται καρότσια βάρους έως 400 κιλών. Η κυκλοφορία της στην Ευρώπη έχει επίσημα προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2027.

«Του λέτε τι να κάνει», εξήγησε ο Σκοτ ​​Ντρέσερ, αντιπρόεδρος της Amazon Robotics. «Αυτό ορίζει την προτεραιότητα, τη διαδρομή και τον χρόνο και γίνεται ο βοηθός σας για τη μετακίνηση υλικών».

Ευρωπαϊκή ανάπτυξη τεχνολογίας

Αυτή η ανακοίνωση σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς οι ρομποτικές εγκαταστάσεις της Amazon έχουν δοκιμαστεί και υλοποιηθεί κυρίως στις αποθήκες του ομίλου στις ΗΠΑ, επιφέροντας μια σειρά από καινοτομίες.

Όσον αφορά τον χειρισμό κάδων αποθήκευσης, οι λειτουργίες έχουν επωφεληθεί από τις νέες εξελίξεις με το σύστημα Stark. Αυτός ο ρομποτικός βραχίονας ανυψώνει γεμάτα εμπορευματοκιβώτια από μεταφορικούς ιμάντες και τα τοποθετεί σε καρότσια, μειώνοντας για άλλη μια φορά τη χειροκίνητη ανύψωση βαρέων αντικειμένων. Η ισπανική θυγατρική της Amazon δοκίμασε αυτό το μοντέλο στη Βαρκελώνη ενόψει της προγραμματισμένης επέκτασης σε δεκαπέντε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις έως το 2027.

Ο Stark εντάσσεται στο ρομπότ Vulcan, το οποίο συμπληρώνει αυτό το δίκτυο προσθέτοντας μια άνευ προηγουμένου δυνατότητα πιασίματος. Όπως εξήγησε το FashionNetwork τον Μάρτιο, αυτό το ρομπότ είναι εξοπλισμένο με την αίσθηση της αφής, επιτρέποντάς του να επιλέγει ένα συγκεκριμένο προϊόν από τα ράφια αποθήκευσης χωρίς να το καταστρέφει. Στόχος της Amazon είναι να εξαρτάται λιγότερο από τους «pickers», τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή παραγγελιών σε χώρους αποθήκευσης. Αρχικά αναπτύχθηκε στις εγκαταστάσεις της Amazon στο Spokane στις ΗΠΑ, αυτή η λύση τώρα χειρίζεται πολύπλοκες εργασίες στο κέντρο του Αμβούργου στη Γερμανία.

«Η Ευρώπη είναι κεντρικής σημασίας για τον τρόπο με τον οποίο χτίζουμε τις δραστηριότητές μας για το μέλλον», διευκρίνισε ο Ντρέσερ. «Η επένδυση που κάνουμε εδώ, το ταλέντο που αναπτύσσουμε εδώ, η τεχνολογία που αναπτύσσουμε εδώ – εδώ γράφεται το επόμενο κεφάλαιο καινοτομίας».

Το 2025, τα έσοδα της Amazon έφτασαν τα 716,9 δισεκατομμύρια δολάρια

Αναδιοργάνωση και ανάπτυξη

Αυτή η κούρσα προς τη ρομποτική δεν είναι χωρίς συνέπειες για την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων ρομποτικής του ομίλου. Τον Μάρτιο, η Amazon μείωσε περίπου 100 θέσεις εργασίας στη μονάδα ρομποτικής της , σύμφωνα με το Reuters, μετά από έναν γύρο περικοπών 30.000 θέσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Οκτωβρίου και Ιανουαρίου. Ταυτόχρονα, η Amazon ανοίγει τώρα τις εγκαταστάσεις logistics της σε φυσικά καταστήματα λιανικής που επιθυμούν να επωφεληθούν από τις δυνατότητές της, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη στρατηγική αποθήκευσης και αποστολής της εταιρείας.

Με τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία ως τις πρώτες διεθνείς αγορές της, η Amazon διαθέτει πλέον περίπου εξήντα μεγάλα κέντρα logistics στην Ευρώπη. Στο τέλος του 2027, ένα κέντρο διανομής πρόκειται να ανοίξει στο Ensisheim, στην περιοχή Haut-Rhin της Γαλλίας, δημιουργώντας 2.000 θέσεις εργασίας. Ωστόσο, ο όμιλος βασίζεται επίσης σε μικρότερες μονάδες αφιερωμένες στην ταχεία παράδοση. Είκοσι πέντε μονάδες πρόκειται να λανσαριστούν στην Ευρώπη φέτος.

Το 2025, τα έσοδα της Amazon έφτασαν τα 716,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Η αγορά των ΗΠΑ απέφερε έσοδα 426,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον όμιλο κατά τη διάρκεια του έτους.