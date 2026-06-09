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Χαλβατζής: Άλμα κερδοφορίας το 2025, με αύξηση 29,2% στο EBITDA – Τι κινήσεις σχεδιάζει

Βελτιωμένη θέση στα προϊόντα ατμού αλλά και στις αγορές του εξωτερικού παρουσίασε το 2025 η Χαλβατζής Μακεδονική

Business 09.06.2026, 22:45
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Χαλβατζής: Άλμα κερδοφορίας το 2025, με αύξηση 29,2% στο EBITDA – Τι κινήσεις σχεδιάζει
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Διψήφια αύξηση στην κερδοφορία της κατέγραψε η Χαλβατζής Μακεδονική για τη χρήση 2025, με τη διοίκηση να προγραμματίζει σειρά επενδύσεων το 2026 για να μεγιστοποιήσει τη λειτουργική κερδοφορία της.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανέβασε τις πωλήσεις της κατά 9,6% το 2025, ποσοστό που ισοδυναμεί με 15,1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το αποτέλεσμα αποδίδεται στην αύξηση όλων των προϊοντικών κατηγοριών και στην ενισχυμένη θέση της εταιρείας στην εγχώρια αγορά.

Οι αυξημένες πωλήσεις και η βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας συνέβαλαν στη βελτίωση του EBITDA, ο οποίος ανήλθε σε 3,1 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2025, σημειώνοντας άνοδο κατά 29,2%, έναντι 2,4 εκατ. ευρώ το 2024.

Βελτίωση κατά 11,8% κατέγραψαν και τα καθαρά κέρδη, τα οποία ανήλθαν στα 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Αυξημένο μερίδιο στα προϊόντα ατμού – Αναβάθμιση εξωστρέφειας

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε το 2025 η Χαλβατζής Μακεδονική στα λαχανικά ατμού για το σύνολο της αγοράς, παρουσιάζοντας μερίδιο 73,9% σε αξία, το οποίο αυξήθηκε κατά +7% σε σχέση με τη χρήση του 2024.

Ανοδικά κινήθηκε η δραστηριότητα της εταιρείας στην κατηγορία του catering κατά +11,5% συγκριτικά με το 2024, ενώ δυναμική ήταν η ανάπτυξη και στην αγορά εξωτερικού, με την αύξηση των εξαγωγών να υπολογίζεται στο 15,8%.

Θετικές επιδόσεις μετά την εξαγορά

Δυόμισι χρόνια μετά την εξαγορά από τη Μπάρμπα Στάθης, η Χαλβατζής Μακεδονική ενίσχυσε τη δραστηριότητά της στις μεγάλες αλυσίδες κατά 7,8% σε σχέση με το 2024.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η αύξηση αυτή πιστώνεται στην επέκταση των διανομών, στο λανσάρισμα νέων κωδικών και στη διεύρυνση της παρουσίας στην αγορά της μικρής λιανικής.

Την αναγνωρισιμότητα της Χαλβατζής ενίσχυσαν επίσης η βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και ένα πρόγραμμα επικοινωνίας σε ψηφιακά και έντυπα μέσα.

Χαλβατζής Μακεδονική

Τι προσδοκά από το 2026 η Χαλβατζής

Την αισιόδοξη οπτική της εταιρείας για την πορεία της φέτος αντανακλούν τα σχέδια για το λανσάρισμα μιας νέας προϊόντικής σειράς στην κατηγορία των λαχανικών ατμού.

Παράλληλα, θα συνεχίσει τις επενδύσεις σε καινοτόμα προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των καταναλωτών στην υγιεινή διατροφή.

Στον στρατηγικό σχεδιασμό της Χαλβατζής Μακεδονική περιλαμβάνεται και η περαιτέρω ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Για να το πετύχει αυτό, η διοίκηση πρόκεται να αξιοποιήσει τις συνεργασίες με τα διεθνή δίκτυα της Μπάρμπα Στάθης, το κανάλι food service και τις πλατφόρμες e-commerce.

Επενδύσεις για ενδυνάμωση παραγωγικότητας

Κρίσιμο θεωρείται το 2026 για την ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων στο κομμάτι της παραγωγής και της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών.

Με τις επενδύσεις αυτές η Χαλβατζής Μακεδονική προσδοκά ότι θα αυξήσει την παραγωγικότητά της και θα ρίξει τα κόστη παραγωγής και ενέργειας.

Παρότι το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, η διοίκηση θεωρεί ότι η συνετή διαχείριση των κινδύνων και η ευέλικτη προσαρμογή στις συνθήκες θα της επιτρέψουν να διατηρήσει τον θετικό βηματισμό της.

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