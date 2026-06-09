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Επιθεώρηση Εργασίας: Αρνητικό ρεκόρ στα εργατικά ατυχήματα το 2025

Σχεδόν 20.500 εργατικά ατυχήματα κατέγραψε η Επιθεώρηση Εργασίας το 2025 - Τι σχολιάζει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ Ανδρέας Στοϊμενίδης

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 09.06.2026, 21:00
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Επιθεώρηση Εργασίας: Αρνητικό ρεκόρ στα εργατικά ατυχήματα το 2025
Ρεπορτάζ Αφροδίτη Τζιαντζή

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Στα 20.498 ανήλθαν τα αναγγελθέντα εργατικά ατυχήματα το 2025, όπως αναφέρει η Έκθεση Απολογισμού από την Επιθεώρηση Εργασίας. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί από τη σύσταση και λειτουργία της υπηρεσίας το 2000.

Η εικόνα αυτή αντικατοπτρίζει μια συνεχή επιδείνωση: το 2024 τα ατυχήματα ήταν 17.359, το 2023 ανέρχονταν σε 14.920, το 2022 σε 14.388 και το 2021 σε 11.957. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, τα εργατικά ατυχήματα αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 70%.

Το 2025 είχαμε ιστορικό ρεκόρ στα εργατικά ατυχήματα πηγή: Έκθεση Επιθεώρησης Εργασίας (πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση)

Οι κατασκευές στην κορυφή των θανατηφόρων

Τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ανήλθαν το 2025 σε 47 σύμφωνα με την Επιθεώρηση Εργασίας, αριθμός ουσιαστικά αμετάβλητος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ωστόσο, η ανεξάρτητη έρευνα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ), που παρουσιάστηκε στις 28 Απριλίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, καταγράφει πολύ υψηλότερο αριθμό: 201 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους το 2025 σε χώρους εργασίας, με τη μέτρηση να συμπεριλαμβάνει κλάδους και αίτια που δεν αποτυπώνονται στα επίσημα στοιχεία. Η απόκλιση των δύο αριθμών αναδεικνύει, από μόνη της, το ζήτημα της ελλιπούς καταγραφής.

Και οι δύο πηγές συμφωνούν ότι ο κατασκευαστικός κλάδος παραμένει ο πιο επικίνδυνος. Η Επιθεώρηση Εργασίας καταγράφει 23 θανάτους σε εργοτάξια και τεχνικές εργασίες από τους συνολικούς 47, ενώ η ΟΣΕΤΕΕ εντοπίζει 50 περιστατικά στον κατασκευαστικό κλάδο — τον υψηλότερο αριθμό μεταξύ όλων των τομέων.

εργατικά ατυχήματα

Η Επιθεώρηση Εργασίας κατέγραψε 47 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα το 2025

«Aόρατα» τα δυστυχήματα στον αγροτικό κλάδο

Στην έρευνα της ΟΣΕΤΕΕ, ακολουθεί ο αγροτικός τομέας με 48 θύματα, ενώ σημαντικές απώλειες καταγράφηκαν επίσης σε μεταφορές, τουρισμό, βιομηχανία και ναυπηγεία.

Οι θάνατοι στο χωράφι είναι σχεδόν «αόρατοι» για την Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς στην συντριπτική τους πλειονότητα αφορούν αυτοαπασχολούμενους αγρότες. Έτσι η ανεξάρτητη αρχή κατέγραψε μόλις δύο θανατηφόρα ατυχήματα σε αγροτικές εργασίες, το 4% του συνόλου. Αντιθέτως, στις έρευνες της ΟΣΕΤΕΕ, τα αγροτικά δυστυχήματα ευθύνονται σχεδόν για έναν στους τέσσερις θανάτους σε χώρους εργασίας.

Η ανεξάρτητη έρευνα της ΟΣΕΤΕΕ κατέγραψε 201 ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας το 2025

ΟΣΕΤΕΕ: Συνεχίζεται η υποκαταγραφή των ανθρώπινων απωλειών

«Η δημοσιοποίηση της έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής για τα εργατικά ατυχήματα του 2025 και η προσπάθεια ερμηνείας τους, επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα της ανεξάρτητης έρευνας της ΟΣΕΤΕΕ», δηλώνει στο in ο Ανδρέας Στοϊμενίδης, πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (EU-OSHA).

«Η ραγδαία αύξηση των εργατικών ατυχημάτων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμβαδίζει με σταθεροποίηση των εργατικών δυστυχημάτων, όπως παρουσιάζεται από την Επιθεώρηση Εργασίας, αλλά αντιστοιχεί στην πράξη σε αύξηση των ανθρωπίνων απωλειών στους χώρους εργασίας, όπως τεκμαίρει η έρευνα της ΟΣΕΤΕΕ.

»Από την άλλη, η μη συμπερίληψη ολόκληρων κλάδων δραστηριότητας, όπως είναι ο αγροτικός και η μεγάλη υποκαταγραφή στα ατυχήματα στον κατασκευαστικό κλάδο, οφείλουν να μας προβληματίσουν. Επιπλέον, στην έκθεση της Επιθεώρησης Εργασίας, δεν συμπεριλαμβάνονται τα τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα στους χώρους δουλειάς, ούτε οι θάνατοι από παθολογικά αίτια, που όμως συνδέονται με παράγοντες της εργασίας, όπως π.χ. η θερμική καταπόνηση», συμπληρώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ.

Η Επιθεώρηση Εργασίας καταγράφει μόλις 2 δυστυχήματα σε αγροτικές εργασίες, το 4,3% του συνόλου

Εξαιρούνται μεγάλοι κλάδοι

«Επίσης η παρουσιαζόμενη πολύ μεγάλη αύξηση στους ελέγχους, σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με την αύξηση στα εργατικά ατυχήματα και στις ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας. Αυτό συμβαίνει διότι από τους ελέγχους εξαιρούνται μεγάλοι κλάδοι και επιλέγονται επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας, συνήθως στα μεγάλα αστικά κέντρα», συνεχίζει ο κ. Στοϊμενίδης.

«Ειδικά στα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα στον αγροτικό τομέα, υπάρχει τεράστια αναντιστοιχία με τα δεδομένα της Εurostat.  Ενώ για παράδειγμα, το 2023 η Ευρώπη έδειχνε 13% συμμετοχή στα θανατηφόρα από τον αγροτικό τομέα, η ΕΛΣΤΑΤ έδινε μόλις 2%. Μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, ακολουθούν χώρες όπως η Κύπρος, στην οποία βρίσκομαι για εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με βάση τα στοιχεία που μας παρουσίασαν οι κυπριακές αρχές, παρουσιάζεται πολύ μεγάλη μείωση στα εργατικά ατυχήματα και στα εργατικά δυστυχήματα – συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής στον αγροτικό κλάδο», καταλήγει.

Κύριες αιτίες θανάτου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιθεώρησης, η κυρίαρχη αιτία θανάτου είναι οι πτώσεις από ύψος, που ευθύνονται για 23 θανατηφόρα περιστατικά.

Ακολουθούν τα ατυχήματα από πλήγμα ή πτώση οχήματος με 7 περιστατικά, οι εργασίες συντήρησης με 6 και η διακίνηση φορτίων με 5. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το υψηλό ποσοστό αλλοδαπών εργαζομένων μεταξύ των θυμάτων: από τους 47 νεκρούς, οι 15 ήταν αλλοδαποί, με το 60% των θανατηφόρων ατυχημάτων στις κατασκευές να αφορά εργαζόμενους από το εξωτερικό.

Σε ποιους κλάδους συμβαίνουν τα περισσότερα ατυχήματα

Αν και οι κατασκευές κυριαρχούν στις θανατηφόρες περιπτώσεις, τα ατυχήματα συνολικά κατανέμονται σε ολόκληρη την αγορά εργασίας.

Το 20% των διερευνηθέντων περιστατικών καταγράφηκε στο λιανικό εμπόριο, ακολουθούν τα καταλύματα και ο τουρισμός με 8,9%, η Δημόσια Διοίκηση και η Άμυνα με 8,7%, οι κατασκευές με 7,5%, η βιομηχανία τροφίμων με 7%, το χονδρικό εμπόριο με 6,3% και ο τομέας υγείας με 4,7%. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον στους παραδοσιακά επικίνδυνους κλάδους, αλλά διαχέεται στο σύνολο της οικονομίας.

Έλεγχοι και διερεύνηση: Το χάσμα που ανησυχεί

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 29.178 έλεγχοι από τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας, επιβλήθηκαν 3.981 κυρώσεις και τα πρόστιμα ξεπέρασαν τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η διερεύνηση των ατυχημάτων έχει συρρικνωθεί δραματικά: το 2022, το 83% των εργατικών ατυχημάτων διερευνούνταν, ενώ το 2025 το ποσοστό αυτό έπεσε στο 38,3% — πάνω από 6 στα 10 περιστατικά δεν αποτελούν αντικείμενο ουσιαστικής έρευνας. Η πτώση αυτή συνδέεται χρονικά με την αναδιοργάνωση της υπηρεσίας ως ανεξάρτητης αρχής το 2023 και την αλλαγή του τρόπου καταγραφής των περιστατικών.

Αιτήματα για δομικές αλλαγές

Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα, η ΟΣΕΤΕΕ μιλά για «ανθρωπιστική κρίση στους χώρους εργασίας» και ζητά δομικές παρεμβάσεις: αναβάθμιση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, δημιουργία ενιαίου κέντρου συντονισμού, επαναλειτουργία ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου, συγκρότηση ειδικής ομάδας ανάλυσης εργατικών δυστυχημάτων και ίδρυση Φορέα Ασφάλισης Επαγγελματικού Κινδύνου. Παράλληλα, η Ομοσπονδία επικαλείται στοιχεία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, σύμφωνα με τα οποία οι θάνατοι που συνδέονται με υψηλές θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί κατά 42% στην ΕΕ από το 2000, ενώ στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 22 περιστατικά θανάτων που μπορούν να αποδοθούν σε θερμική καταπόνηση.

Πηγή: in.gr 

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