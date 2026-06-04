Επιθεώρηση Εργασίας: Πρόστιμα 53,9 εκατ. ευρώ το 2025

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Περισσότερους από 82.000 ελέγχους σε χώρους εργασίας πραγματοποίησε το 2025 η Επιθεώρηση Εργασίας, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας τετραετίας, όπως αναφέρεται σχετικά, με τους ελέγχους να οδηγούν σε 19.093 κυρώσεις, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανήλθαν περίπου σε 53,9 εκατ. ευρώ.

Επιθεώρηση Εργασίας: Πόσες εργατικές διαφορές επιλύθηκαν

Σύμφωνα με την έκθεση απολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής για το 2025, η ελεγκτική δραστηριότητα της Επιθεώρησης Εργασίας εμφάνισε σταθερή άνοδο τα τελευταία χρόνια. Οι έλεγχοι ανήλθαν σε 65.286 το 2022, αυξήθηκαν σε 74.031 το 2023, έφτασαν τους 79.290 το 2024 και ανήλθαν σε 82.233 το 2025.

Με βάση τα στοιχεία της απολογιστικής έκθεσης, το 2023 πραγματοποιήθηκαν 74.031 έλεγχοι έναντι στόχου 66.000, το 2024 οι έλεγχοι ανήλθαν σε 79.290 έναντι αρχικής στοχοθεσίας 67.700 και το 2025 ο αριθμός των ελέγχων έφτασε τους 82.233 έναντι 69.000.

Στο πεδίο των εργατικών διαφορών, επί συνόλου 11.354 υποθέσεων επιλύθηκαν 6.372, ενώ 2.128 οδηγήθηκαν σε ματαίωση.

Παράλληλα, μέσω της παρέμβασης της Επιθεώρησης Εργασίας, καταβλήθηκαν συνολικά 7.984.926 ευρώ σε εργαζομένους από εργοδότες, ενώ 435.942 συναλλασσόμενοι εξυπηρετήθηκαν ηλεκτρονικά, στοιχείο που αποτυπώνει την αυξανόμενη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Οι στόχοι για το 2026

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, ο σχεδιασμός των ελέγχων, στη βάση της αξιολόγησης κινδύνου (risk analysis), αποσκοπεί στην αποτελεσματική εποπτεία των επιχειρήσεων και των οικονομικών δραστηριοτήτων, ως προς τη συνεπή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, την καταπολέμηση κάθε παραβατικότητας, την προστασία των εργαζομένων, τη δραστική μείωση των εργατικών ατυχημάτων και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με τη στοχοθεσία, οι έλεγχοι που θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και τα υπαγόμενα σε αυτές τοπικά τμήματα θα αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, με κύρια προτεραιότητα:

σε επιχειρήσεις και κλάδους με υψηλό δείκτη κινδύνου παραβατικότητας,

σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία ή που ελέγχθηκαν, μέσω προγράμματος ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) και βρέθηκαν παραβατικές, με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης ή τυχόν υποτροπής τους,

στην αύξηση των ελέγχων σε επιχειρήσεις που λειτουργούν περιοδικά, λόγω της φύσης τους και συγκεκριμένα:

α) καταλύματα (στόχος η αύξηση των ελέγχων κατά 7,6% σε σχέση με τον προγραμματισμό του 2025),

β) εστίαση (στόχος η αύξηση των ελέγχων κατά 7,5% σε σχέση με τον προγραμματισμό του 2025),

σε κλάδους στους οποίους απασχολούνται αποσπασμένοι εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι πολίτες τρίτων χωρών για την προστασία τους από πιθανές συνθήκες εργασιακής εκμετάλλευσης,

σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί το σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας,

σε επιχειρήσεις σε κλάδους υπηρεσιών διανομής και μεταφοράς, όπου απασχολούνται εργαζόμενοι διανομείς δίκυκλων μοτοσικλετών, με έμφαση στον κλάδο ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων, με στόχο την αύξηση των ελέγχων κατά 7,5% σε σχέση με τον προγραμματισμό του 2025,

στο χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (στόχος η αύξηση των ελέγχων κατά 7,6% σε σχέση με τον προγραμματισμό του 2025),

σε γεωγραφικές περιοχές και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που παρατηρούνται υψηλά επίπεδα απασχόλησης ανηλίκων,

σε γεωγραφικές περιοχές και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όπου υπάρχει υψηλή πιθανότητα εργασιακής εκμετάλλευσης,

σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

Αντιμετώπιση παραβατικότητας σε ασφάλεια και υγεία

Οι έλεγχοι που θα διενεργηθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και τα υπαγόμενα σε αυτές τοπικά τμήματα, αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, με κύρια προτεραιότητα:

– σε επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία επικινδυνότητας Α και Β του άρ. 500 του π.δ. 62/2025, όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 29 του ν. 5239/2025 και ειδικότερα:

Κατασκευές – Τεχνικά Έργα (στόχος το 20% του συνολικού αριθμού ελέγχων),

Διενέργεια του 30% των προγραμματισμένων ελέγχων, στη βάση εξειδικευμένης αξιολόγησης κινδύνου (risk analysis),

– σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία,

– σε επιχειρήσεις για την τήρηση του θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία αναφορικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων με αναπηρία,

– σε επιχειρήσεις για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τη θερμική καταπόνηση.

Εργασιακές σχέσεις και αδήλωτη εργασία

Τέλος, οι έλεγχοι της Υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, καθώς και τον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, με κύρια προτεραιότητα:

– σε κατασκευές-τεχνικά έργα,

– σε καταλύματα,

– σε εστίαση,

– σε εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, καθώς και σε στοχευμένους (εξειδικευμένους) ελέγχους.