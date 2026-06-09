Σούπερ μάρκετ: Στο τραπέζι νέα συμφωνία για μείωση τιμών

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Παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στα τρόφιμα τους τελευταίους μήνες, οι τιμές στα ράφια παραμένουν αισθητά υψηλότερες σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης τιμών τροφίμων από τις 100,36 μονάδες το 2019 έχει διαμορφωθεί στις 138,07 μονάδες το 2026, καταγράφοντας σωρευτική αύξηση σχεδόν 38%, γεγονός που συνεχίζει να επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, φαίνεται να ωριμάζουν οι συνθήκες όπως έγραψε ο Οικονομικός Ταχυδρόμος μέσα στο Σαββατοκύριακο, για μια νέα συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας και οργανωμένου λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση ή και τη μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Συζητήσεις για μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ

Την είδηση ουσιαστικά επιβεβαίωσε ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς, μιλώντας στο ΟΤ και στο Mega News, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με το υπουργείο Ανάπτυξης και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας πρωτοβουλίας για μειώσεις τιμών.

«Έχουμε δει τις ανακοινώσεις του υπουργείου και φυσικά υπάρχουν συναντήσεις σε εξέλιξη για πολλά θέματα. Υποθέτουμε ότι και αυτό θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν μέσα στην εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά δημόσια ότι το ενδεχόμενο μιας νέας συμφωνίας βρίσκεται στο τραπέζι των διαβουλεύσεων.

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Άμεσης εφαρμογής η συμφωνία

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης εξετάζει ένα νέο μοντέλο εθελοντικών μειώσεων τιμών, αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόστηκε το προηγούμενο διάστημα. Η αγορά εμφανίζεται θετική σε μια τέτοια πρωτοβουλία.

Ο κ. Πεταλάς υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία αναληφθεί από τη βιομηχανία ή τις αλυσίδες λιανικής θα αποτυπωθεί άμεσα στα ράφια. Όπως είπε, οι καταναλωτές θα δουν αμέσως το όφελος, ενώ τα σούπερ μάρκετ είναι διατεθειμένα να ενισχύσουν κάθε προσπάθεια που θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές.

Η κριτική για το πλαφόν στο κέρδος

Υπενθυμίζεται ότι κατά την προηγούμενη αντίστοιχη πρωτοβουλία, πέραν των εκπτώσεων που προσέφερε η βιομηχανία, προστέθηκαν και επιπλέον μειώσεις από το λιανεμπόριο, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις οι τελικές μειώσεις στα προϊόντα να φτάσουν ακόμη και το 5%.

Την ίδια στιγμή, ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας άσκησε έμμεση κριτική στο πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, σημειώνοντας ότι εφαρμόζεται σχεδόν συνεχώς

τα τελευταία πέντε χρόνια και διερωτώμενος κατά πόσο έχει συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία των καταναλωτών, στην ενίσχυση των επενδύσεων και στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα

Η συζήτηση για μια νέα συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχουν αναιρεθεί οι μεγάλες αυξήσεις που συσσωρεύτηκαν από το 2021 και μετά.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον αυξημένων λειτουργικών εξόδων, από την ενέργεια και τις μεταφορές έως τις πρώτες ύλες, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την εξεύρεση λύσεων που θα επιτρέψουν τη διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών χωρίς να διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.