OT FORUM: Ο Κάθετος Διάδρομος θωρακίζει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

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Η νέα γεωπολιτική κρίση – ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – καταδεικνύει ξανά με εμφατικό τρόπο το πλέον τρωτό σημείο της Ευρώπης: Την ενεργειακή ασφάλεια.

Οι χώρες της Ε.Ε. εξαρτημένες σε μεγάλο βαθμό από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και μάλιστα από τη Ρωσία καθώς και από χώρες της εμπόλεμης ζώνης στη Μέση Ανατολή (Κατάρ, Σ. Αραβία, Ιράκ) υφίστανται τις επιπτώσεις στις οικονομίες τους.

Η Ευρώπη αναζητά εναγωνίως νέες πηγές προμήθειας φυσικού αερίου αλλά και εναλλακτικές οδεύσεις για τη διακίνηση τους. Ο Κάθετος Διάδρομος το δίκτυο των αγωγών μεταφοράς αερίου Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας είναι μία ενεργειακή λεωφόρος την οποία προωθεί η Ελλάδα για τη διακίνηση αμερικανικού φυσικού αερίου με ποσότητες LNG που φτάνουν στις υποδομές αποθήκευσης της χώρας μας στη Ρεβυθούσα και στο FSRU Αλεξανδρούπολης.

Ο Όμιλος AKTOR ανοίγει τον Κάθετο Διάδρομο

Ο Όμιλος AKTOR με συμφωνίες προμήθειας LNG που έχει κάνει είναι ο πρώτος επιχειρηματικός φορέας που επιδιώκει να ανοίξει ουσιαστικά τον Κάθετο Διάδρομο αλλά και να εισάγει το αμερικανικό LNG προς αντικατάσταση των ποσοτήτων του ρωσικού αερίου. Η Ε.Ε. με απόφαση της σταδιακά απαγορεύει από το 2027 το φυσικό αέριο της Gazprom και άλλων ρωσικών εταιρειών με αποτέλεσμα η Ευρώπη να διψά για εναλλακτικές πηγές προμήθειας φυσικού αερίου.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου στο 7ο OT FORUM

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR συμμετέχει στο 7ο OT FORUM με θέμα: «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» που πραγματοποιείται στις 11 και 12 Ιουνίου 2026 στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο. Οι εργασίες του θα μεταδοθούν livestreaming από τον ot.gr και το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε εδώ.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου τονίζει με κάθε ευκαιρία την εθνική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου επισημαίνοντας ότι οι μακροχρόνιες συμβάσεις που φέρνει ο Όμιλος AKTOR, όχι μόνο θα εξασφαλίσουν καλύτερη ισορροπία και μικρότερη εξάρτηση, αλλά και θα συμβάλλουν στη βελτίωση της τραπεζικής ελκυστικότητας των απαραίτητων έργων υποδομής που θα χρειαστούν ώστε η συγκεκριμένη όδευση να γίνει πραγματικότητα.

Ο ίδιος αναμένεται να μιλήσει για τη στάση της Ε.Ε. και ιδίως για την αρνητική στάση ορισμένων κρατών – μελών της Ε.Ε., υπογραμμίζοντας την ανάγκη ώστε η Ευρώπη να αποκτήσει ισορροπία στις πηγές ενέργειας.

Οι προοπτικές της οικονομίας

Ο Πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει τον ερχόμενο χειμώνα η ευρωπαϊκή οικονομία λόγω του υψηλού πληθωρισμού. Ο ίδιος εκτιμάται ότι θα τοποθετηθεί και για τη σημασία και την προτεραιότητα ώστε η χώρα να χτίζει ένα νέο και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.