OT FORUM: Στο επίκεντρο τουρισμός, κρουαζιέρα και πολιτισμός

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Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες με τη μεγαλύτερη τουριστική ένταση διεθνώς, καθώς υποδέχεται περίπου τέσσερις επισκέπτες για κάθε μόνιμο κάτοικο, ενώ τα τουριστικά έσοδα ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ ετησίως.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά η κρουαζιέρα, η οποία τα τελευταία χρόνια καταγράφει διαδοχικά ρεκόρ αφίξεων και εσόδων, δημιουργώντας σημαντικά οφέλη για τις τοπικές οικονομίες αλλά παράλληλα «πιέζει» τις υποδομές των δημοφιλών προορισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο τουρισμός καταλαμβάνει κεντρική θέση στο 7ο OT FORUM, που πραγματοποιείται στις 11 και 12 Ιουνίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο με θέμα «100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος: Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» και θα μεταδοθεί livestreaming από τον ot.gr.

MSC Cruises και ΟΛΠ

Τη δεύτερη ημέρα του OT FORUM, στην ενότητα «Τουρισμός με υπεραξία και κοινωνική ευθύνη: Βιώσιμα projects και ανθεκτικές υποδομές», ο Κυριάκος Αναστασιάδης, Ανώτερος Στρατηγικός Σύμβουλος της MSC Cruises στην Ελλάδα, θα παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες του οργανισμού για την ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου και αποδοτικού μοντέλου τουρισμού.

Η MSC Cruises έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της ελληνικής αγοράς κρουαζιέρας, επενδύοντας σταθερά στον Πειραιά ως κέντρο homeporting για την Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, διευρύνει το δίκτυο προορισμών της, εντάσσοντας στο πρόγραμμα της και νέους προορισμούς όπως τη Σύρο. Η επιλογή αυτή αποτυπώνει τη στροφή προς νέους, λιγότερο κορεσμένους προορισμούς, οι οποίοι μπορούν να διασπείρουν τα οφέλη της κρουαζιέρας και να αναδείξουν τον πολιτιστικό και ιστορικό πλούτο της χώρας.

Ιωάννα Δρέττα: Πολιτισμός και Τουρισμός

Μία ακόμη κρίσιμη διάσταση για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού είναι η σύνδεσή του με τον πολιτισμό. Η αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, πολιτιστικών διαδρομών και σύγχρονων πολιτιστικών εκδηλώσεων μπορεί να συμβάλει στη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και στη μείωση της εποχικότητας.

Το ζήτημα αυτό θα βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης στο OT FORUM την Παρασκευή 12 Ιουνίου, με θέμα «Πολιτισμός και Τουρισμός: Οι κρυμμένοι θησαυροί για την οικονομία», με ομιλήτρια την Ιωάννα Δρέττα, CEO της REDS, μέλος του Δ.Σ. της Ελλάκτωρ και πρόεδρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του ελληνικού τουρισμού, η Ιωάννα Δρέττα αναμένεται να αναλύσει τις νέες τάσεις που συνδέουν τον πολιτισμό με την τουριστική ανάπτυξη, αναδεικνύοντας τη δυναμική που μπορεί να προσφέρει αυτή η συνέργεια στην ελληνική οικονομία και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.