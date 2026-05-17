Amazon: Αγωγή καταναλωτών κατά της Amazon για τις χρεώσεις από τους δασμούς Τραμπ

Η Amazon κατηγορείται ότι επιβάρυνε παράνομα τους καταναλωτές με αυξήσεις τιμών λόγω των δασμών Τραμπ που ακυρώθηκαν δικαστικά

World 17.05.2026, 17:03
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Αντιμέτωπη με σοβαρές νομικές εξελίξεις βρίσκεται ο κολοσσός που έχει ταυτιστεί με την ευκολία και τις ανταγωνιστικές τιμές, η Amazon, μετά την κατάθεση ομαδικής αγωγής από Αμερικανούς καταναλωτές που ζητούν επιστροφές χρημάτων για επιπλέον χρεώσεις που συνδέονται με τους δασμούς της περιόδου Τραμπ.

Amazon: Κατηγορίες για μετακύλιση παράνομων δασμών στους καταναλωτές

Όπως εξηγεί το Reuters, η υπόθεση κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σιάτλ και αφορά αυξήσεις τιμών σε εισαγόμενα προϊόντα που πωλούνταν μέσω της πλατφόρμας της Amazon. Σύμφωνα με τους ενάγοντες, η εταιρεία μετέφερε στους πελάτες το κόστος των δασμών που είχε επιβάλει ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρότι αυτοί κρίθηκαν αργότερα παράνομοι από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Τον Φεβρουάριο, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε με ψήφους 6-3 ότι ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του όταν χρησιμοποίησε τον νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) για να επιβάλει εκτεταμένους δασμούς σε προϊόντα που εισάγονταν στη χώρα.

Η συγκεκριμένη απόφαση άνοιξε τον δρόμο για χιλιάδες επιχειρήσεις ώστε να διεκδικήσουν επιστροφές δισεκατομμυρίων δολαρίων από το αμερικανικό κράτος. Ωστόσο, η Amazon φέρεται να μην έχει κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και αποτέλεσε βασικό σημείο της νέας αγωγής.

Οι καταγγελίες των καταναλωτών

Σύμφωνα με το δικόγραφο, η Amazon συγκέντρωσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω αυξημένων τιμών που δικαιολογούνταν από τους δασμούς. Οι καταναλωτές υποστηρίζουν ότι τα ποσά αυτά δεν ανήκουν στην εταιρεία, αλλά προήλθαν άμεσα από τις τσέπες των πελατών.

Η αγωγή αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Amazon δεν διεκδικεί επιστροφές από το κράτος «όχι επειδή δεν έχει νομική βάση, αλλά επειδή επιθυμεί να διατηρήσει καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση».

Οι ενάγοντες κατηγορούν την εταιρεία για αδικαιολόγητο πλουτισμό και για παραβίαση της νομοθεσίας προστασίας καταναλωτών της πολιτείας της Ουάσινγκτον.

Οι πολιτικές πιέσεις και η σχέση με τον Τραμπ

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω των πολιτικών διαστάσεων που αναδεικνύονται μέσα από τη μήνυση. Οι καταναλωτές επικαλούνται περιστατικό του Απριλίου 2025, όταν δημοσίευμα αποκάλυψε ότι η Amazon εξέταζε το ενδεχόμενο να εμφανίζει ξεχωριστά στους πελάτες πόσο επηρέαζαν οι δασμοί την τελική τιμή ενός προϊόντος.

Η εταιρεία είχε διαψεύσει τότε τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν σχεδίαζε να ενσωματώσει τέτοιες ενδείξεις στην κύρια πλατφόρμα λιανικής της. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τη νέα αγωγή, το δημοσίευμα είχε προκαλέσει την αντίδραση του Λευκού Οίκου, με τον Τραμπ να επικοινωνεί προσωπικά με τον ιδρυτή και εκτελεστικό πρόεδρο της Amazon, Jeff Bezos, εκφράζοντας έντονα παράπονα.

Ντόμινο αγωγών σε μεγάλες εταιρείες

Η Amazon δεν είναι η μοναδική εταιρεία που βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοιες διεκδικήσεις. Αντίστοιχες αγωγές έχουν ήδη κατατεθεί εναντίον κολοσσών όπως η Costco, η Nike και η FedEx.

Οι καταναλωτές υποστηρίζουν ότι, παρότι οι επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να ανακτήσουν χρήματα από τους δασμούς, δεν μεταφέρουν τα οφέλη αυτά στους πολίτες που επιβαρύνθηκαν οικονομικά τα προηγούμενα χρόνια.

Τι μπορεί να ακολουθήσει

Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να παρακολουθείται στενά τόσο από τη νομική κοινότητα όσο και από τις αγορές.

Αν οι καταναλωτές δικαιωθούν, η Amazon ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες αποζημιώσεις, ενώ παράλληλα θα ανοίξει ο δρόμος για νέες διεκδικήσεις κατά πολυεθνικών που εφάρμοσαν αυξήσεις λόγω των επίμαχων δασμών.

