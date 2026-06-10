Πετρέλαιο: Aνοδικά καθώς οι εντάσεις ΗΠΑ-Ιράν αναζωπυρώνονται και τα αποθέματα μειώνονται.

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Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο την Τετάρτη, μετά τις νέες επιθέσεις του αμερικανικού στρατού κατά του Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 66 σεντς, ή 0,7%, στα 92,11 δολάρια το βαρέλι στις 06:06 ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 60 σεντς, ή 0,7%, στα 88,80 δολάρια.

Ο αμερικανικός στρατός έπληξε ιρανικούς στόχους μετά την υποσχέση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη να απαντήσει στην κατάρριψη ενός αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Apache, μια νέα κλιμάκωση που απειλεί να διαλύσει μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Οι τελευταίες επιθέσεις μετέφεραν την προσοχή των εμπόρων πίσω στους κινδύνους πολέμου και στις πιθανές διαταραχές του εφοδιασμού σε «μαύρο χρυσό», δήλωσε στο Reuters η Πριγιάνκα Σάτσντεβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην Phillip Nova.

«Ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, οι τελευταίες στρατιωτικές ανταλλαγές έχουν επαναφέρει ένα γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις αγορές πετρελαίου», δήλωσε η Σάτσντεβα.

Η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα επαναλάβει τις εχθροπραξίες εάν το Ισραήλ συνεχίσει να επιτίθεται στην πολιτοφυλακή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Η άρνηση του Ισραήλ να τερματίσει την εκστρατεία του κατά της Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν έχει εμποδίσει τις προσπάθειες του Τραμπ να παρατείνει μια εύθραυστη εκεχειρία στον ευρύτερο πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν σε μια βιώσιμη διευθέτηση.

Θα συνεχίσει ανοδικά το πετρέλαιο εάν οι αναταραχές συνεχιστούν στο τρίτο τρίμηνο

«Ενώ δεν υπάρχει άμεση συμφωνία στον ορίζοντα και με την παγκόσμια αγορά πετρελαίου να σφίγγεται σημαντικά κάθε μέρα, βλέπουμε ανοδική πορεία στις τιμές, ειδικά εάν αυτές οι διαταραχές παραταθούν στο τρίτο τρίμηνο, μια περίοδο εποχιακά ισχυρότερης ζήτησης πετρελαίου», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές εμπορευμάτων της ING σε σημείωμα την Τετάρτη.

Ταυτόχρονα, η Τεχεράνη συνεχίζει να εμποδίζει το μεγαλύτερο μέρος της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει τον δικό της αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε την Τρίτη ότι η κυκλοφορία πλοίων στον Κόλπο και οι εξαγωγές πετρελαίου μέσω του Ορμούζ αυξάνονται, ακόμη και καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη αγωνίζονται να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί περισσότερο από τρεις μήνες.

Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα για όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, ενώ τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν επίσης.

Τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 9,12 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 5 Ιουνίου, ανέφεραν οι πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας, ενώ τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν κατά 1,19 εκατομμύρια βαρέλια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενήργησαν ως οριακός προμηθευτής αργού πετρελαίου και προϊόντων κατά τη διάρκεια του πολέμου και αύξησαν τις εξαγωγές προς την Ασία και την Ευρώπη. Τα χαμηλότερα αποθέματα των ΗΠΑ θα μπορούσαν να βλάψουν τις εξαγωγές και να αυξήσουν τις τιμές.