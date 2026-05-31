Αγορές: Mετοχές σε ρεκόρ, πετρέλαιο σε διόρθωση και αυξανόμενη απόκλιση στην παγκόσμια ανάπτυξη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένας ιδιαίτερα δραστήριος μήνας για τις διεθνείς αγορές ολοκληρώθηκε αυτή την εβδομάδα, με έναν σύνθετο συνδυασμό γεωπολιτικών εξελίξεων, μεταβολών στις ενεργειακές αγορές, διαφοροποιημένων οικονομικών δεδομένων και ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων που ενίσχυσαν την υπόσχεση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), γράφει στην ανάλυσή του ο ειδικός αναλυτής Mohamed El-Erian.

Η γεωπολιτική και ο επενδυτικός κίνδυνος για τις αγορές

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι αγορές βρήκαν στήριξη σε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία.

Παρά τις στρατιωτικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών και τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, οι αγορές αντέδρασαν με μείωση των τιμών πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων.

Αυτό ενίσχυσε τα επενδυτικά ρίσκα (risk assets), οδηγώντας τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες σε νέα ιστορικά υψηλά.

Η αισιοδοξία ήταν ιδιαίτερα έντονη στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, με τον δείκτη Nasdaq να καταγράφει άνοδο 16,1% από την αρχή του έτους, τον S&P 500 να ενισχύεται κατά 10,7% σε ετήσια βάση (YTD) και τον ιαπωνικό Nikkei 225 να σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο 31,8% από την αρχή του έτους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο δείκτης δολαρίου DXY παρέμεινε σε σταθερό εύρος, δείχνοντας ότι το ράλι ήταν κυρίως μετοχικό και όχι νομισματικό.

Η απόκλιση της παγκόσμιας ανάπτυξης

Τα δεδομένα επιβεβαίωσαν ότι το σοκ του πληθωρισμού από τις πρόσφατες συγκρούσεις ήταν παγκόσμιο, αλλά το σοκ της ανάπτυξης δεν ήταν ομοιόμορφο.

Η οικονομία των ΗΠΑ συνέχισε να αναπτύσσεται, αν και η δεύτερη εκτίμηση για το ΑΕΠ Q1 αναθεωρήθηκε στο 1,6%, με την εγχώρια ζήτηση στο 2,4%.

Αντίθετα, άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες εμφανίζουν υστέρηση, καθώς ο Καναδάς εισήλθε σε τεχνική ύφεση με συρρίκνωση 0,1% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο, ενώ και η Γαλλία κατέγραψε επίσης μείωση του ΑΕΠ της.

Αυτή η μακροοικονομική απόκλιση αντικατοπτρίζεται στη σχετική απόδοση των μετοχών. Ενώ οι δείκτες των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας σημείωσαν άνοδο, ο Stoxx Europe 600 κατέγραψε μια πιο μέτρια απόδοση 5,7% από την αρχή του έτους, και ο FTSE 100 έκλεισε τον μήνα σχεδόν αμετάβλητος, με απόδοση 4,8% από την αρχή του έτους.

Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ της «Main Street» και της «Wall Street» συνεχίζει να διευρύνεται κάτω από την ανθεκτική συνολική ανάπτυξη των ΗΠΑ, όπως αποδεικνύεται από τη μείωση του μεριδίου του εισοδήματος από την εργασία και την εξασθένιση του καταναλωτικού κλίματος, τα οποία έρχονται σε έντονη αντίθεση με τους εκτοξευόμενους χρηματιστηριακούς δείκτες.

Η ανατροπή στο πετρέλαιο

Ο Μάιος ήταν ο χειρότερος μήνας για το πετρέλαιο από το 2020.

Λόγω της μείωσης της γεωπολιτικής «πριμοδότησης κινδύνου», τα κέρδη των τιμών του πετρελαίου από την αρχή του έτους μειώθηκαν από 83,0% στα τέλη Απριλίου σε 52,4%.

Ωστόσο, οι τιμές εξακολουθούν να είναι σημαντικά υψηλότερες σε ετήσια βάση, αφήνοντας τις αγορές με ερωτηματικά σχετικά με το πόσο γρήγορα μπορούν να επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα, δεδομένων των προβλημάτων έναρξης της παραγωγής και άλλων διαρθρωτικών προκλήσεων, ακόμη και όταν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν ξανά.

Ταυτόχρονα, το Bitcoin παρέμεινε μια αξιοσημείωτη εξαίρεση στην ευρύτερη ανάκαμψη της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου, σημειώνοντας περαιτέρω πτώση στο -16,1% από την αρχή του έτους.

Οι προοπτικές

Οι προοπτικές για την επόμενη εβδομάδα επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον, οι αγορές θα παραμείνουν ιδιαίτερα ευαίσθητες στις γεωπολιτικές εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και στις συνεχιζόμενες στρατιωτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα.

Δεύτερον, καταγράφεται αυξανόμενη απόκλιση στις πολιτικές των κεντρικών τραπεζών, καθώς η ανθεκτικότητα της οικονομίας των ΗΠΑ σε σύγκριση με άλλες μεγάλες οικονομίες οδηγεί σε διαφορετικές νομισματικές κατευθύνσεις.

Τα πρόσφατα στοιχεία για τον δείκτη PCE στις ΗΠΑ έδειξαν πληθωρισμό στο 3,8% και δομικό (core) PCE στο 3,3%, με τον πληθωρισμό να παραμένει πάνω από τον στόχο της Fed για 62 συνεχόμενους μήνες.

Η πρόκληση για τη Federal Reserve γίνεται ακόμη πιο σύνθετη, ιδιαίτερα υπό το βάρος του δημόσιου χρέους που προσεγγίζει το 100% του ΑΕΠ και εν όψει της μετάβασης στην ηγεσία της κεντρικής τράπεζας.

Τρίτον, ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στα μακροοικονομικά δεδομένα της εβδομάδας, με την έκθεση απασχόλησης των ΗΠΑ, τους δείκτες PMI και τα οικονομικά στοιχεία από Ευρώπη, Ασία και Αμερική να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής των αγορών.