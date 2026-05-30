Πετρέλαιο: Θα επιστρέψουν οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ στα προηγούμενα επίπεδα;

Τα δυτικά πλοία πιθανότατα θα διστάσουν να πλεύσουν μέσω του Ορμούζ εάν παραμείνει υπό τον de facto έλεγχο του Ιράν

World 30.05.2026, 17:24
Σχολιάστε
Πετρέλαιο: Θα επιστρέψουν οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ στα προηγούμενα επίπεδα;
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια νέα πραγματικότητα μετά τον πόλεμο του Ιράν ενδέχεται να αντιμετωπίσει η αγορά πετρελαίου, καθώς οι εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν προβλέπεται να επιστρέψουν στα επίπεδα που κάποτε θεωρούνταν κανονικά, καθώς οι πλοιοκτήτες πρέπει τώρα να σταθμίσουν τον κίνδυνο ξαφνικών συγκρούσεων στον ασταθή Περσικό Κόλπο.

Και τα δυτικά εμπορικά πλοία πιθανότατα θα διστάσουν να πλεύσουν μέσω του Ορμούζ εάν παραμείνει υπό τον de facto έλεγχο του Ιράν, ειδικά εάν πρέπει να συντονιστούν με τους Φρουρούς της Επανάστασης, θέτοντάς τα σε κίνδυνο να παραβιάσουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Σενάριο για το πετρέλαιο

Πρόκειται για ένα σενάριο με συνέπειες που είναι δύσκολο να προβλεφθούν, δεδομένου του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζει το Ορμούζ στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών δεν αμφισβητήθηκε ποτέ σοβαρά μέχρι που το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε τη θαλάσσια οδό σε απάντηση στον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο αποκλεισμός του Ορμούζ από το Ιράν έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας πετρελαίου στην ιστορία, ασκώντας πιέσεις στις ΗΠΑ να συνάψουν συμφωνία, καθώς η απειλή για την παγκόσμια οικονομία αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Η Τεχεράνη φαίνεται να σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτή την επιρροή για να εδραιώσει τον έλεγχο του στενού σε μια διευθέτηση που θα τερματίσει τον πόλεμο.

Οι ηγέτες της Μέσης Ανατολής πιστεύουν ότι το Ιράν έχει ήδη αναλάβει τον έλεγχο του Ορμούζ, δήλωσε ο Άμος Χόχσταϊν, ο οποίος διετέλεσε ανώτερος σύμβουλος ενέργειας και εθνικής ασφάλειας του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν.

«Ό,τι και να συμβεί, οι Ιρανοί θα ελέγχουν το Στενό του Ορμούζ στο άμεσο μέλλον», δήλωσε ο Χόχσταϊν στην εκπομπή « Squawk Box » του CNBC την Πέμπτη. «Δεν έχει καν σημασία τι λέει η συμφωνία. Όλοι στην περιοχή το πιστεύουν αυτό».

Η κυκλοφορία πετρελαιοφόρων μέσω του Ορμούζ πριν από τον πόλεμο θα μπορούσε να αποτελέσει το αποκορύφωμα για τις διαμετακομίσεις στο άμεσο μέλλον, πρόσθεσε και η Χελίμα Κροφτ, επικεφαλής της παγκόσμιας στρατηγικής εμπορευμάτων στην RBC Capital Markets.

πετρέλαιο

Ούτε καταστροφή ούτε ανάκαμψη

«Οποιοδήποτε τέλος στη σύγκρουση που θα αφήνει το Ιράν να ασκεί επιχειρησιακό έλεγχο και επιρροή στα Στενά θα οδηγήσει σε αισθητά χαμηλότερες ροές μέσω της πλωτής οδού κατά την άποψή μας», σύμφωνα με την Κροφτ.

Η κυκλοφορία σε αυτό το σενάριο θα μπορούσε να επιστρέψει στο 60% έως 70% των προπολεμικών όγκων, με τα πλοία που συνδέονται με την Κίνα να κινούνται ελεύθερα, ενώ η διέλευση δυτικών πλοίων απαιτεί διμερείς συμφωνίες με το Ιράν, δήλωσε ο Ρίτσαρντ Μιντ, αρχισυντάκτης της Lloyd’s List, σε ενημέρωση στις 21 Μαΐου.

«Αυτό δεν πυροδοτεί ύφεση με τον τρόπο που υποδηλώνουν ορισμένα από τα σενάρια καταστροφής που έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, αλλά δεν επιτρέπει την ανάκαμψη πριν από τον πόλεμο», σημείωσε.

Η κρίση στο πετρέλαιο λόγω Ερυθράς Θάλασσας

Η κρίση που στραγγάλισε την κυκλοφορία των πλοίων μέσω της Ερυθράς Θάλασσας δείχνει πώς η γεωπολιτική αστάθεια μπορεί να διαταράξει τα εμπορικά σημεία συμφόρησης για πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι αναμενόταν αρχικά.

Οι μαχητές Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι είναι σύμμαχοι του Ιράν, άρχισαν να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία τον Νοέμβριο του 2023, σε απάντηση στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Οι επιθέσεις ξεκίνησαν στις 19 Νοεμβρίου με την κατάληψη ενός φορτηγού πλοίου και συνεχίστηκαν με επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για δύο χρόνια.

Η καθημερινή κυκλοφορία μέσω του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, μειώθηκε κατά περισσότερο από το μισό, από 75 πλοία στις 19 Νοεμβρίου 2023 σε 31 πλοία στις 30 Ιανουαρίου 2024. Πάνω από δύο χρόνια αργότερα, η κυκλοφορία μέσω του στενού δεν έχει ακόμη επιστρέψει στα επίπεδα που κάποτε θεωρούνταν φυσιολογικά.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Πετρέλαιο: Θα επιστρέψουν οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ στα προηγούμενα επίπεδα;
World

Πετρέλαιο: Θα επιστρέψουν οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ στα προηγούμενα επίπεδα;
Πληθωρισμός: Η καταπολέμησή του θέτει εκ νέου υπό πίεση την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
World

Ο πληθωρισμός αυξάνει την πολιτική πίεση στις κεντρικές τράπεζες
Μαν (BoE): Η «καλή τύχη» της εποχής του χαμηλού πληθωρισμού έχει παρέλθει
World

ΒοΕ: Η «καλή τύχη» της εποχής του χαμηλού πληθωρισμού έχει παρέλθει
Gen Z: Είναι η γενιά που θα αναβιώσει τον κινηματογράφο;
World

Μπορεί η Gen Z να αναβιώσει τον κινηματογράφο;
Καφές: Πώς έπεσε θύμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης
World

Πώς ο καφές έπεσε θύμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης
Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας
World

Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ακύρωσε» το sell in May, καταλύτης τα αποτελέσματα α’ 3μηνου
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ακύρωσε» το sell in May το ΧΑ

Ισχυρός καταλύτης για την αγορά ήταν τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το α΄ τρίμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Otus: Aναλαμβάνει τo Ξενία Βυτίνας
Τουρισμός

Η Otus αναλαμβάνει το Ξενία Βυτίνας

Η νέα επένδυση της Otus στην oρεινή Αρκαδία με το Ξενία Βυτίνας ενισχύει το Luxury Mountain Tourism

Λάμπρος Καραγεώργος
Mediterra: Εδραιώνεται σε κομβικά αεροδρόμια με mastihashop corners
Business

Στο... συνάλλαγμα ποντάρει η Mediterra - Το νέο στοίχημα

Την παρουσία της σε κομβικά αεροδρόμια της Ελλάδας ενισχύει η Mediterra μέσω mastihashops - Το στοίχημα του τουρισμού και οι στόχοι για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ
Economy

«Θυσίασαν» το Fuel Pass για να πάνε σούπερ μάρκετ

Τι δείχνει η ακτινογραφία των 2,5 εκατ. αιτήσεων για το Fuel Pass

Αθανασία Ακρίβου
American Eagle: Με… τσακισμένα φτερά η αμερικανική εταιρεία – Η κόντρα στην Ελλάδα
World

Με... τσακισμένα φτερά η American Eagle - Η κόντρα στην Ελλάδα

Σε διαφορετικές κατευθύνσεις κινήθηκαν οι δύο βασικές μάρκες της American Eagle στις αρχές του 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Startups

Δύο Έλληνες που χτίζουν παγκόσμιους παίκτες στην AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
Συντάξεις χηρείας: Επισπεύδεται η λύση στο πρόβλημα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις συντάξεις χηρείας

Με νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνησης φέρνει παρεμβάσεις στις συντάξεις χηρείας

Κώστας Παπαδής
Ferrari: Αλλάζει τα δεδομένα με νέο ηλεκτρικό μοντέλο – Σε ποιους αγοραστές απευθύνεται
Ηλεκτροκίνηση

To πενταθέσιο της Ferrari δεν είναι «iphone σε ρόδες»

Μερίδιο στην «πίτα» της ηλεκτροκίνησης θέλει να αποκτήσει η Ferrari

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από World
Πετρέλαιο: Θα επιστρέψουν οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ στα προηγούμενα επίπεδα;
World

Πετρέλαιο: Θα επιστρέψουν οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ στα προηγούμενα επίπεδα;

Τα δυτικά πλοία πιθανότατα θα διστάσουν να πλεύσουν μέσω του Ορμούζ εάν παραμείνει υπό τον de facto έλεγχο του Ιράν

Μαν (BoE): Η «καλή τύχη» της εποχής του χαμηλού πληθωρισμού έχει παρέλθει
World

ΒοΕ: Η «καλή τύχη» της εποχής του χαμηλού πληθωρισμού έχει παρέλθει

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BοE) έχει δεχτεί αυξανόμενη πίεση τα τελευταία χρόνια, αφού δυσκολεύεται να διατηρήσει τον πληθωρισμό στη Βρετανία κοντά στον στόχο του 2%

Gen Z: Είναι η γενιά που θα αναβιώσει τον κινηματογράφο;
World

Μπορεί η Gen Z να αναβιώσει τον κινηματογράφο;

Η Gen Z δεν πηγαίνει μόνο σινεμά, αλλά οδηγεί και στην αύξηση των εισπράξεων στη συνολική εμπειρία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καφές: Πώς έπεσε θύμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης
World

Πώς ο καφές έπεσε θύμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση

Αρχοντία Κάτσουρα
Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας
World

Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας

Η οικογένεια Puig θα παρέμενε μέτοχος ακόμη και αν οι διαπραγματεύσεις με την Estée Lauder είχαν στεφθεί με επιτυχία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ιδιωτική πίστη: Αυξάνονται οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές
World

Ιδιωτική πίστη: Αυξάνονται οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές

Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές στην ιδιωτική πίστη αυξήθηκαν στο χειρότερο επίπεδό τους από το 2022

Ινδία: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό
World

Ινδία: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό

Συνεδριάζει το Σάββατο η κεντρική τράπεζα της Ινδίας

Latest News
Αγίου Πνεύματος: Στο 5% η πτώση στην κίνηση σε σχέση με πέρυσι
Κοινωνία

Αγίου Πνεύματος: Στο 5% η πτώση στην κίνηση σε σχέση με πέρυσι

Ακρίβεια και Πανελλαδικές «φρενάρουν» τα ταξίδια για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Πετρέλαιο: Θα επιστρέψουν οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ στα προηγούμενα επίπεδα;
World

Πετρέλαιο: Θα επιστρέψουν οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ στα προηγούμενα επίπεδα;

Τα δυτικά πλοία πιθανότατα θα διστάσουν να πλεύσουν μέσω του Ορμούζ εάν παραμείνει υπό τον de facto έλεγχο του Ιράν

Πληθωρισμός: Η καταπολέμησή του θέτει εκ νέου υπό πίεση την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
World

Ο πληθωρισμός αυξάνει την πολιτική πίεση στις κεντρικές τράπεζες

Η απώλεια της ανεξαρτησίας ενδέχεται να δυσχεράνει τον έλεγχο του πληθωρισμού

Οικονομική δικαιοσύνη: Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;
Επικαιρότητα

Οικονομική δικαιοσύνη: Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Σε νέα έρευνα, το 80,4% χαρακτηρίζει την Ελλάδα άδικη χώρα, το 81,9% θεωρεί ότι ο πλούτος κατανέμεται άδικα υπέρ των επιχειρηματιών

Μαν (BoE): Η «καλή τύχη» της εποχής του χαμηλού πληθωρισμού έχει παρέλθει
World

ΒοΕ: Η «καλή τύχη» της εποχής του χαμηλού πληθωρισμού έχει παρέλθει

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BοE) έχει δεχτεί αυξανόμενη πίεση τα τελευταία χρόνια, αφού δυσκολεύεται να διατηρήσει τον πληθωρισμό στη Βρετανία κοντά στον στόχο του 2%

Gen Z: Είναι η γενιά που θα αναβιώσει τον κινηματογράφο;
World

Μπορεί η Gen Z να αναβιώσει τον κινηματογράφο;

Η Gen Z δεν πηγαίνει μόνο σινεμά, αλλά οδηγεί και στην αύξηση των εισπράξεων στη συνολική εμπειρία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καφές: Πώς έπεσε θύμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης
World

Πώς ο καφές έπεσε θύμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση

Αρχοντία Κάτσουρα
Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας
World

Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας

Η οικογένεια Puig θα παρέμενε μέτοχος ακόμη και αν οι διαπραγματεύσεις με την Estée Lauder είχαν στεφθεί με επιτυχία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κίνα: Πώς διευρύνει το ψηφιακό αποτύπωμα του γιουάν
Crypto

Τα σχέδια του Πεκίνου για το ψηφιακό γιουάν - Πώς θα διευρυνθεί η χρήση του

Το Πεκίνο στοχεύει στο να αυξήσει τη χρήση του ψηφιακού γιουάν - Η δέσμη μέτρων της POBC

Τζούλη Καλημέρη
Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ
Business

Η σαρωτική επέλαση των Shein - Temu και ο γρίφος των 3 ευρώ

Στο τέλος του 2025, ο όγκος των μικροπακέτων από Shein και Temu είχε φθάσει κοντά στα 5,9 δισεκατομμύρια τεμάχια

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επίδομα παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για το επίδομα παιδιού - Η διαδικασία

Holiday Exodus Peaks as Thousands Leave Athens
English Edition

Holiday Exodus Peaks as Thousands Leave Athens

Ports, airports and intercity transport hubs are experiencing heavy traffic as travelers head away for the long weekend, with passenger numbers and booking rates reaching exceptionally high levels

Ιδιωτική πίστη: Αυξάνονται οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές
World

Ιδιωτική πίστη: Αυξάνονται οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές

Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές στην ιδιωτική πίστη αυξήθηκαν στο χειρότερο επίπεδό τους από το 2022

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά
Κόσμος

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

Τι λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ μετά την «αφωνία» από την πλευρά των ΗΠΑ

Φύλλια Πολίτη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»

Έντονη και σε βάθος χρόνου αποκαλύπτεται η εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – 1.151 κατηγορούμενοι, πέντε εγκληματικές ομάδες

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση
Πολιτική

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση

«Το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies