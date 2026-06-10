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Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 8ο]

Ενδεικτικά παραδείγματα περιπτώσεων τροποποιητικών δηλώσεων

Experts 10.06.2026, 13:06
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Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 8ο]
Άποψη Γιώργος Α. Κορομηλάς

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Β. Ως προς την συνδυαστική εφαρμογή των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024

α) Οι προϋποθέσεις των διατάξεων των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024 εξετάζονται ανά περίπτωση και δεν απαιτείται η σωρευτική συνδρομή τους για την επιβολή ή όχι του προστίμου.

β) Στην έννοια του φόρου προς καταβολή συμπεριλαμβάνεται το τέλος χαρτοσήμου και το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής, κατά περίπτωση, δεδομένου ότι συμβεβαιώνεται με τον φόρο εισοδήματος, η προκαταβολή φόρου, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.5104/2024 και του άρθρου 29 του Ν.3986/2011, καθώς και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης. Επισημαίνεται ότι το ποσοστό 20% υπέρ του Ο.Γ.Α. που επιβάλλεται ως πρόσθετο ποσοστό επί των τελών χαρτοσήμου [σύμφωνα με τον ΚΝΤΧ (Π.Δ. της 28ης Ιουλίου 1931 και την περίπτωση Γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.4169/1961 (Α’81), ως ίσχυαν οι διατάξεις αυτές μέχρι 30.11.2024 βάσει του άρθρου 33 του Ν.5135/2024 και του άρθρου 128 του Ν.5162/2024] δεν θα πρέπει να συνυπολογίζεται, προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024.

γ) Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης, αρχικής ή τροποποιητικής, δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από την οποία προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου μέχρι 100,00 ευρώ και ταυτόχρονα επιβάλλεται το τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του Ν.3986/2011, εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις των περιπτώσεων β’ και γ’  της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024 χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το τέλος επιτηδεύματος, το οποίο, κατά πάγια θέση της Διοίκησης, δεν συνυπολογίζεται στο αποτέλεσμα της δήλωσης για την επιβολή διαδικαστικών προστίμων, [σχετική η παράγραφος 10 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1080/2016].

Γ. Ως προς την παράγραφο 8 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024

α) Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024, δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης εφόσον αφορά διόρθωση στοιχείων πληροφοριακού χαρακτήρα, τα οποία δεν σχετίζονται με τον προσδιορισμό του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση.

Τέτοια περίπτωση συντρέχει όταν υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση δήλωσης η οποία δεν είναι πλήρης ως προς τη συμπλήρωση όλων των τυπικών στοιχείων της, ή, στην περίπτωση που έχουν αναγραφεί όλα τα τυπικά στοιχεία αλλά αυτά δεν είναι πλήρη ή δεν έχουν αναγραφεί κατά τρόπο ώστε να απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση, ήτοι για τη συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων.

Ενδεικτικά παραδείγματα περιπτώσεων τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων, είναι για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, η εισαγωγή ή η διόρθωση του αριθμού παροχής της Δ.Ε.Η. ή του αριθμού δήλωσης μίσθωσης, του Α.Μ.Κ.Α. του υπόχρεου ή κάποιου εξαρτώμενου μέλους του, του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου στις περιπτώσεις που ζητείται από την ηλεκτρονική εφαρμογή, η εισαγωγή κενού ή ημιτελούς ακινήτου ή των στοιχείων των συνιδιοκτητών ακινήτων στο έντυπο Ε2, η μεταβολή κάποιου πληροφοριακού στοιχείου του Πίνακα Β’ του εντύπου Ε3, η τροποποίηση στοιχείων του υπόχρεου νομικού προσώπου/νομικής οντότητας ή του εκπροσώπου αυτού κ.λπ. Αντίστοιχα, για τις δηλώσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτου με επαχθή ή χαριστική αιτία ή αιτία θανάτου, ενδεικτικά παραδείγματα περιπτώσεων τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων είναι η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης που αφορά τη διόρθωση των στοιχείων του συμβολαιογράφου κ.λπ.

β) Αντίθετα, εφόσον τα στοιχεία της δήλωσης που χρήζουν διόρθωσης/συμπλήρωσης σχετίζονται με τον προσδιορισμό του φόρου, για την δήλωση που υποβάλλεται εκπρόθεσμα για τη διόρθωσή τους επιβάλλονται τα πρόστιμα της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 53 Ν.5104/2024, κατά περίπτωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου και νόμου.

Ενδεικτικά παραδείγματα περιπτώσεων τροποποιητικών δηλώσεων που δεν αφορούν συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων, είναι η μεταβολή στοιχείων όπως η μείωση του αριθμού των εξαρτώμενων μελών, ο κωδικός που αφορά στη φορολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013 (μπλοκάκια), ο κωδικός της αναπηρίας, ο χαρακτηρισμός του κατ’ επάγγελμα αγρότη, η υπαγωγή στην παράγραφο 2 του άρθρου 58 του Ν.4172/2013 για νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του άρθρου 19 του Ν.4384/2016, καθώς και η μεταβολή στα περιγραφικά στοιχεία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου κατά την υποβολή δηλώσεων μεταβίβασης με επαχθή ή χαριστική αιτία ή αιτία θανάτου κ.λπ., επισύρει την επιβολή των προστίμων της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 53, κατά περίπτωση, καθώς επηρεάζουν τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης, ανεξάρτητα από το αν από την τροποποιητική δήλωση προκύπτει η όχι η υποχρέωση καταβολής φόρου, με την επιφύλαξη της διάταξης της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

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