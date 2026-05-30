Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 7ο]

Οι τροποποιητικές δηλώσεις

Experts 30.05.2026, 08:02
Σχολιάστε
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 7ο]
Γιώργος Α. Κορομηλάς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

(3) Φορολογούμενος υποβάλλει πρώτη εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση και προκύπτει επιπλέον φόρος για καταβολή 200,00 ευρώ. Επιβάλλεται πρόστιμο, αφού ο επιπλέον προς καταβολή φόρος υπερβαίνει τα 100,00 ευρώ. Στη συνέχεια, υποβάλλει και δεύτερη εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, από την οποία δεν προκύπτει επιπλέον φόρος για καταβολή σε σχέση με αυτόν που προσδιορίστηκε με την πρώτη εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι προκύπτει το ίδιο χρεωστικό αποτέλεσμα δεν επιβάλλεται πρόστιμο στην τελευταία δήλωση, αφού δεν προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου προς καταβολή.

(4) Φορολογούμενος υποβάλλει πρώτη εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση από την οποία προκύπτει επιπλέον φόρος για καταβολή σε σχέση με την αρχική 150,00 ευρώ. Επιβάλλεται πρόστιμο, αφού ο επιπλέον προς καταβολή φόρος είναι μεγαλύτερος από 100,00 ευρώ. Στη συνέχεια υποβάλλει και δεύτερη εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, από την οποία προκύπτει επιπλέον φόρος για καταβολή 50,00 ευρώ σε σχέση με αυτόν που προσδιορίστηκε με την αμέσως προηγούμενη υποβληθείσα (πρώτη εκπρόθεσμη) τροποποιητική δήλωση. Επιβάλλεται πρόστιμο και σε αυτήν τη δήλωση, αφού αθροιστικά το ποσό των φόρων που προσδιορίστηκαν και από τις δύο τροποποιητικές δηλώσεις (150,00 + 50,00 = 200,00) υπερβαίνει τα 100,00 ευρώ σε σχέση με την αρχική.

β) Δεδομένου ότι με τις υπόψη διατάξεις, η επιβολή του προστίμου γίνεται μόνο όταν το επιπλέον προς καταβολή ποσό φόρου υπερβαίνει τα 100,00 ευρώ, δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν από την υποβολή της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης δεν προκύπτει ποσό προς καταβολή. Συνεπώς, δεν επιβάλλεται πρόστιμο, χωρίς να απαιτείται να εξεταστεί το όριο των 100,00 ευρώ, στις κάτωθι περιπτώσεις :

αα) Η αρχική δήλωση είναι χρεωστική και με την τροποποιητική μειώνεται το χρεωστικό υπόλοιπο.

ββ) Η αρχική δήλωση είναι χρεωστική και με την τροποποιητική προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο.

γγ) Η αρχική δήλωση είναι μηδενική και με την τροποποιητική προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο.

δδ) Η αρχική δήλωση είναι πιστωτική και με την τροποποιητική αυξάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο.

εε) Η αρχική δήλωση είναι μηδενική και με την τροποποιητική παραμένει μηδενική.

γ) Επίσης, δεν επιβάλλεται πρόστιμο, αφού όμως προηγουμένως έχει εξεταστεί και διαπιστωθεί ότι το επιπλέον προς καταβολή ποσό δεν υπερβαίνει το όριο των 100,00 ευρώ σε σχέση με την αρχική δήλωση σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις:

αα) Η αρχική δήλωση είναι χρεωστική και με την πρώτη εκπρόθεσμη τροποποιητική αυξάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο.

ββ) Η αρχική δήλωση είναι πιστωτική και με την πρώτη τροποποιητική μειώνεται το πιστωτικό υπόλοιπο ή προκύπτει χρεωστικό ποσό, ενώ το αρχικό πιστωτικό ποσό έχει επιστραφεί στον φορολογούμενο ή έχει συμψηφιστεί με οφειλές του.

γγ) Η αρχική δήλωση είναι πιστωτική και με την πρώτη τροποποιητική μειώνεται το πιστωτικό ποσό άνω των 100,00 ευρώ ή προκύπτει χρεωστικό ποσό έως 100,00 ευρώ, ενώ το αρχικό πιστωτικό ποσό δεν έχει επιστραφεί στον φορολογούμενο ή δεν έχει συμψηφιστεί με οφειλές του, καθώς στην περίπτωση αυτή το επιπλέον ποσό που προκύπτει προς καταβολή δεν υπερβαίνει τα 100,00 ευρώ

δδ) Η αρχική δήλωση είναι μηδενική και με την πρώτη τροποποιητική προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο.

Επισημάνσεις

  1. i) Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων εκπρόθεσμων δηλώσεων για το ίδιο φορολογικό έτος, η εφαρμογή ή όχι των διατάξεων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024 εξετάζεται συνδυαστικά και με τις ανωτέρω σχετικές διευκρινίσεις.
  2. ii) Σημειώνεται ότι, ως προς τα φυσικά πρόσωπα, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται μόνο για τις περιπτώσεις που υποβάλλεται εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση από τον φορολογούμενο, επομένως, δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση έκδοσης πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου από τη Φορολογική Διοίκηση με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 36 του Ν.5104/2024, μετά από αξιοποίηση διαθέσιμων πληροφοριών και πραγματοποίηση διασταυρώσεων, [σχετική η εγκύκλιος Ε.2162/2020].

δ) Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται και σε περίπτωση έκδοσης πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 36 του Ν.5104/2024 όταν η εκκαθάριση της δήλωσης από τη Φορολογική Διοίκηση πραγματοποιείται μετά τη διαγραφή ή διόρθωση ποσών τα οποία συνεπάγονται φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση του δηλούμενου εισοδήματος ή μείωση του φόρου για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση και δεν προσκομίζονται από τον φορολογούμενο τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ενώ ζητήθηκαν.

Σχόλιο

Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο για τις παραβάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024, καθώς και στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου εάν η πρόσκληση αφορά σε δικαιολογητικά που αφορούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου, λόγω μη ανταπόκρισης των φορολογουμένων στο αίτημα της Φορολογικής διοίκησης να προσκομίσουν στοιχεία και όχι το πρόστιμο για την παράβαση της εκπρόθεσμης υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά
Κόσμος

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»
Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση
Πολιτική

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση
Greece Launches National Benefits Registry Pilot
English Edition

Greece Launches National Benefits Registry Pilot
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Γιατί αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Γιατί αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών
Ινδία: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό
World

Ινδία: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ακύρωσε» το sell in May, καταλύτης τα αποτελέσματα α’ 3μηνου
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ακύρωσε» το sell in May το ΧΑ

Ισχυρός καταλύτης για την αγορά ήταν τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το α΄ τρίμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Otus: Aναλαμβάνει τo Ξενία Βυτίνας
Τουρισμός

Η Otus αναλαμβάνει το Ξενία Βυτίνας

Η νέα επένδυση της Otus στην oρεινή Αρκαδία με το Ξενία Βυτίνας ενισχύει το Luxury Mountain Tourism

Λάμπρος Καραγεώργος
American Eagle: Με… τσακισμένα φτερά η αμερικανική εταιρεία – Η κόντρα στην Ελλάδα
World

Με... τσακισμένα φτερά η American Eagle - Η κόντρα στην Ελλάδα

Σε διαφορετικές κατευθύνσεις κινήθηκαν οι δύο βασικές μάρκες της American Eagle στις αρχές του 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ
Economy

«Θυσίασαν» το Fuel Pass για να πάνε σούπερ μάρκετ

Τι δείχνει η ακτινογραφία των 2,5 εκατ. αιτήσεων για το Fuel Pass

Αθανασία Ακρίβου
Ferrari: Αλλάζει τα δεδομένα με νέο ηλεκτρικό μοντέλο – Σε ποιους αγοραστές απευθύνεται
Ηλεκτροκίνηση

To πενταθέσιο της Ferrari δεν είναι «iphone σε ρόδες»

Μερίδιο στην «πίτα» της ηλεκτροκίνησης θέλει να αποκτήσει η Ferrari

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Συντάξεις χηρείας: Επισπεύδεται η λύση στο πρόβλημα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις συντάξεις χηρείας

Με νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνησης φέρνει παρεμβάσεις στις συντάξεις χηρείας

Κώστας Παπαδής
ΗΠΑ: Γιατί αποτυγχάνουν στους πολέμους;
Κόσμος

Γιατί αποτυγχάνουν οι ΗΠΑ στους πολέμους;

Οι ΗΠΑ μπορεί να διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, αλλά οι επαναλαμβανόμενες αποτυχίες αντανακλούν ένα βαθύτερο ελάττωμα στην προσέγγισή τους

Γιάννης Αγουρίδης
Στενά του Ορμούζ: Μειώνονται οι διελεύσεις
Ποντοπόρος

Μειώνονται οι διελεύσεις στα Στενά του Ορμούζ

Αρκετά πλοία επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το ιρανικό σύστημα κυκλοφορίας κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Experts
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 7ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Οι τροποποιητικές δηλώσεις

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Τεχνητή νοημοσύνη: Πλεονεκτήματα και στρατηγικές προκλήσεις – Ποιο είναι το στοίχημα για την Ελλάδα
Experts

Αλλαγή «πίστας» λόγω ΑΙ

Σε αναδιαμόρφωση των επαγγελμάτων καια αύξηση της παραγωγικότητας οδηγεί η τεχνητή νοημοσύνη - Πώς θα επηρεαστούν οι επιχειρήσεις και ο χώρος της εργασίας

Γεώργιος Ι. Δουκίδης
Χωροταξικό: Πλαίσιο με αστοχίες και παραλείψεις – Τα τρία κομβικά ζητήματα
Experts

Αστοχίες στο Χωροταξικό

Αντιφατικός είναι ο διάλογος που έχει ανακύψει τις τελευταίες εβδομάδες για το χωροταξικό - Ατέλειες στην περιβαλλοντική διάσταση και σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού

Πάρις Τσάρτας
Οι πόροι για αμυντικές δαπάνες
Experts

Οι πόροι για αμυντικές δαπάνες

Σήμερα οι στρατιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 3% του ΑΕΠ

Κώστας Μήλας
Η μάχη Τραμπ – Σι για την πρωτοκαθεδρία
Experts

Η μάχη Τραμπ – Σι για την πρωτοκαθεδρία

Οι συμβολισμοί κυριάρχησαν και στη συνάντηση Τραμπ - Σι

Αθανάσιος Πλατιάς
Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό: Στρατηγικός Σχεδιασμός ή Αναπτυξιακή Ασφυξία;
Experts

Σχεδιασμός ή Αναπτυξιακή Ασφυξία;

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό οφείλει να λειτουργεί ως ένας οδικός χάρτης κατευθύνσεων, προσδιορίζοντας πού θέλει να πάει η χώρα

Αγγελος Καλλίας
Ας μιλήσουμε λοιπόν για το χρέος, κύριε πρωθυπουργέ
Experts

Ας μιλήσουμε για το χρέος

Η εντυπωσιακή μείωση του εξωτερικού κρατικού χρέους των τελευταίων ετών δεν στηρίχθηκε πρωτίστως σε υψηλά δημοσιονομικά πλεονάσματα

Κωνσταντίνος Γάτσιος
Latest News
Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά
Κόσμος

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

Τι λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ μετά την «αφωνία» από την πλευρά των ΗΠΑ

Φύλλια Πολίτη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»

Έντονη και σε βάθος χρόνου αποκαλύπτεται η εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – 1.151 κατηγορούμενοι, πέντε εγκληματικές ομάδες

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση
Πολιτική

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση

«Το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Greece Launches National Benefits Registry Pilot
English Edition

Greece Launches National Benefits Registry Pilot

The new digital database will track welfare payments and social benefits received by citizens, aiming to strengthen oversight and reshape state support policies

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Γιατί αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Γιατί αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών

«Βουνό» παραμένουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Στον «πάγο» η δημοσιοποίηση της λίστας των μεγάλων οφειλετών

Ινδία: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό
World

Ινδία: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό

Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό θα πρέπει να είναι η Ινδία, τόνισαν αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών λίγες μόνο ημέρες πριν από την απόφαση νομισματικής πολιτικής από την κεντρική τράπεζα της χώρας, επισημαίνοντας τους κινδύνους από έναν κατώτερο του κανονικού μουσώνα και τις πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Το μείγμα των αυξημένων παγκόσμιων τιμών ενέργειας, […]

Αγίου Πνεύματος: Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές
AGRO

Κανονικά οι λαϊκές αγορές του Αγίου Πνεύματος

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών

Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη

Σε άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης υπεραμύνεται των αγώνων για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη επισημαίνοντας ότι το αδιέξοδο του συστήματος Μητσοτάκη δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδιέξοδο για τον λαό και τη χώρα

Κατάρ: Η προσωρινή επιβολή τελών στο Ορμούζ είναι διαπραγματεύσιμη
World

Νέα παρέμβαση του Κατάρ για τα Στενά του Ορμούζ

Το Κατάρ είναι αντίθετο στην επιβολή μόνιμων τελών διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου – Τα ποσά
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου - Τα ποσά

Συνολικά 69.320.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 72.990 δικαιούχους από ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Chevron’s Block 10 Bet Rests on Promising Seismic Data
English Edition

Chevron’s Block 10 Bet Rests on Promising Seismic Data

2D and 3D surveys obtained from HELLENiQ ENERGY have identified promising geological structures off the Kyparissia Gulf, with a subsurface that resembles the Ionian block where ExxonMobil is positioned.

Φυσικό αέριο ΗΠΑ: «Αρκούδες» τα hedge funds για πρώτη φορά από το 2024
Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο: «Αρκούδες» τα hedge funds για πρώτη φορά από το 2024

Το φυσικό αέριο των ΗΠΑ αποτελεί εξαίρεση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας

Πετρέλαιο: Η μεγαλύτερη μηναία απώλεια εδώ και 6 χρόνια
Commodities

Πετρέλαιο σε εποχή... covid - Βουτιά 19% τον Μάιο

Βουτιά για το πετρέλαιο καθώς οι traders ευελπιστούν για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ- Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
Φορολογικές δηλώσεις: Τα SOS για αναδρομικά σε μισθούς και συντάξεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τα SOS στις δηλώσεις για αναδρομικά - Τι πρέπει να προσέξετε

Ποια ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στις φορολογικές δηλώσεις - Ο φόρος που πρέπει να καταβληθεί

Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας
Economy

Τα νέα πρόσωπα στον ΣΕΒ και το στοίχημα της βιομηχανίας

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος αναμένεται να επανεκλεγεί στην προεδρία του ΣΕΒ – Ποιοι βιομήχανοι από τη νέα γενιά θέτουν υποψηφιότητα

Δημήτρης Χαροντάκης
Ιαπωνία: Χρησιμοποίησε 73,6 δισ. δολάρια για να στηρίξει το γιεν
Συνάλλαγμα

Το Τόκιο χρησιμοποίησε 73,6 δισ. δολάρια για να στηρίξει το γιεν

Η πρώτη παρέμβαση της Ιαπωνίας από το 2024 για να στηρίξει το γιεν

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies