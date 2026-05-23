Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 6ο]

Εξαιρέσεις από την επιβολή των προστίμων

Experts 23.05.2026, 08:12
Άποψη Γιώργος Α. Κορομηλάς

1.2.2. Εξαιρέσεις από την επιβολή των προστίμων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024 [σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2059/2025]

Α. Ως προς την περίπτωση β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024

α) Ως προς την μη επιβολή των προστίμων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024 στις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ισχύουν τα ακόλουθα :

αα) Προκειμένου να εξεταστεί η επιβολή ή όχι του πρόστιμου του άρθρου 53 του Ν.5104/2024 σε υποβληθείσα εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, αυτή συγκρίνεται με την αρχικώς υποβληθείσα δήλωση, εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, για το ίδιο φορολογικό έτος, (ως αρχική δήλωση νοείται και η τυχόν τροποποιητική ή τροποποιητικές που έχουν υποβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, αφού σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του Ν.5104/2024, στην περίπτωση αυτή η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής).

ββ) Στην περίπτωση υποβολής περισσότερων εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή για το ίδιο φορολογικό έτος, οι διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024 εφαρμόζονται για όλες τις τροποποιητικές δηλώσεις, εφόσον αθροιστικά το ποσό του φόρου που προκύπτει δεν υπερβαίνει τα 100,00 ευρώ σε σχέση με την αρχική δήλωση.

Επισήμανση : Στην περίπτωση υποβολής περισσότερων εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων για το ίδιο έτος, εάν από κάποια από τις δηλώσεις αυτές δεν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή, καθώς έχει το ίδιο αποτέλεσμα με προηγούμενη τροποποιητική δήλωση, δεν επιβάλλεται πρόστιμο για την υποβολή της, ακόμη και εάν από τις προηγούμενες εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις προέκυψε επιπλέον ποσό φόρου προς καταβολή.

γγ) Τυχόν ποσό μέχρι 30,00 ευρώ που είχε προκύψει με την αρχική δήλωση αλλά δεν βεβαιώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν.3522/2006, δεν προσμετράται στο όριο των 100,00 ευρώ.

δδ) Σε περίπτωση κοινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος συζύγων / μερών συμφώνου συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.), για την εξέταση της τυχόν υπέρβασης του ορίου των 100,00 ευρώ λαμβάνονται υπόψη για κάθε σύζυγο/ΜΣΣ χωριστά τα ποσά του φόρου προς καταβολή που προκύπτουν από την αρχική και τις τροποποιητικές δηλώσεις.

Παραδείγματα

(1) Φορολογούμενος υποβάλλει πρώτη εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση και προκύπτει επιπλέον φόρος για καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, 40,00 ευρώ. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο, αφού ο επιπλέον προς καταβολή φόρος είναι μικρότερος από 100 ευρώ. Στη συνέχεια υποβάλει και δεύτερη εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, από την οποία προκύπτει επιπλέον φόρος για καταβολή 50,00 ευρώ σε σχέση με αυτόν που προσδιορίστηκε με την αμέσως προηγούμενη υποβληθείσα (πρώτη εκπρόθεσμη) τροποποιητική δήλωση. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο ούτε σε αυτήν τη δήλωση, αφού αθροιστικά το ποσό των φόρων που προσδιορίστηκαν και από τις δύο εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις (40,00 + 50,00 = 90,00) δεν υπερβαίνει τα 100,00 ευρώ σε σχέση με την αρχική δήλωση.

(2) Φορολογούμενος υποβάλλει πρώτη εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση και προκύπτει επιπλέον φόρος για καταβολή σε σχέση με την αρχική, 40,00 ευρώ. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο, αφού ο επιπλέον προς καταβολή φόρος είναι μικρότερος από 100,00 ευρώ. Στη συνέχεια υποβάλει και δεύτερη εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, από την οποία προκύπτει επιπλέον φόρος για καταβολή 70,00 ευρώ σε σχέση με αυτόν που προσδιορίστηκε με την αμέσως προηγούμενη υποβληθείσα (πρώτη) τροποποιητική δήλωση. Επιβάλλεται πρόστιμο σε αυτήν τη δήλωση, αφού αθροιστικά το ποσό των φόρων που προσδιορίστηκαν και από τις δύο τροποποιητικές δηλώσεις (40,00 + 70,00 = 110,00) υπερβαίνει τα 100 ευρώ σε σχέση με την αρχική.

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

Η νέα Ελλάδα στο 28ο καθεστώς της ΕΕ
Experts

Η νέα Ελλάδα στο 28ο καθεστώς της ΕΕ

H εισαγωγή 28ου καθεστώτος εταιρικού δικαίου σκοπεύει να διευκολύνει την ανάπτυξη της νέας επιχειρηματικότητας

Χρήστος Ιωάννου
Το «Δικαίωμα Παραμονής»
Experts

Το «Δικαίωμα Παραμονής»

Eνα πολιτικό στοίχημα για το μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας στην ψηφιακή εποχή

Μιχάλης Κρητικός
Το ανέλπιστο θαύμα και οι προκλήσεις
Experts

Το ανέλπιστο θαύμα

Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψαν ιστορικά υψηλές επιδόσεις, αποδεικνύοντας ότι η χώρα διαθέτει επιχειρήσεις με ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Η παραγωγικότητα ως εθνική πρόκληση
Experts

Η παραγωγικότητα ως εθνική πρόκληση

Η χαμηλή απόδοση ανά ώρα εργασίας είναι πραγματικό πρόβλημα, αλλά δεν πρέπει να μετατραπεί σε άλλοθι αναβολής των μισθολογικών προσδοκιών

Μιχάλης Ματθαιάκης
Εξαγωγικές επιδόσεις και παραγωγικό πρότυπο
Experts

Εξαγωγές και παραγωγικό πρότυπο

Οι εξαγωγές αγαθών κατέγραψαν έντονη άνοδο την τρέχουσα δεκαετία, με πρωταγωνιστικό ρόλο των κλάδων της μεταποίησης

Παναγιώτης Καπόπουλος
Τετραήμερη εργασία: Ευκαιρία ή παγίδα;
Experts

Τετραήμερη εργασία: Ευκαιρία ή παγίδα;

Τα διεθνή παραδείγματα δείχνουν ότι η 4ήμερη εργασία μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, ιδιαίτερα όταν υποστηρίζεται από ψηφιακές τεχνολογίες και σωστή οργάνωση.

Μιχάλης Κρητικός
