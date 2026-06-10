Ουέντα: Στο νοσοκομείο με λοίμωξη

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Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζούο Ουέντα και αναμένεται να χάσει τη συνεδρίαση πολιτικής της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

«Ο διοικητής νοσηλεύεται επί του παρόντος για θεραπεία λοίμωξης από ηπατική κύστη» ανέφερε η Τράπεζα της Ιαπωνίας σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη. «Η νοσηλεία του αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο εβδομάδες».

Προς αύξηση των επιτοκίων

Για τη συνεδρίαση της 15ης-16ης Ιουνίου, ο αναπληρωτής Διοικητής Ριόζο Χιμίνο θα εκτελεί χρέη αναπληρωτή προέδρου, ενώ ένας άλλος αναπληρωτής Διοικητής, ο Σινίτσι Ουτσίντα, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση, ανέφερε η τράπεζα.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται ευρέως να αυξήσει το επιτόκιο πολιτικής στο 1%.Εάν η Τράπεζα της Ιαπωνίας προχωρήσει στην κίνηση αυτή, θα είναι η πρώτη αύξηση των επιτοκίων από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους και το επιτόκιο πολιτικής θα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 31 ετών, από το 1995.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχει θεσπίσει μια πολιτική αύξησης των επιτοκίων με βάση την κατάσταση της οικονομίας και των τιμών, καθώς και τις νομισματικές συνθήκες. Από τότε που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έγινε τεταμένη, η κεντρική τράπεζα αξιολογεί δύο κινδύνους: την άνοδο των τιμών και την οικονομική επιβράδυνση. Υπάρχει πιθανότητα μια αύξηση των επιτοκίων να επιβραδύνει την οικονομία.

«Όταν ο κίνδυνος ανόδου των τιμών θεωρείται ότι αυξάνεται υψηλότερα από την ανησυχία για οικονομική ύφεση [ακόμα και όταν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ασαφής], είναι απαραίτητο να διεξαχθεί μια σωστή συζήτηση σχετικά με το εάν το επιτόκιο πρέπει να αυξηθεί ή όχι», δήλωσε ο κυβερνήτης της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζούο Ουέντα, κατά τη διάρκεια διάλεξης στο Τόκιο στις 3 Ιουνίου.

Η απουσία του Ουέντα είναι απίθανο να μεταβάλει αυτές τις προσδοκίες, καθώς πολλά από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του έχουν εκφράσει την ανάγκη για αύξηση από την τελευταία συνεδρίαση.

Ο Ουέντα αναμένεται να παραστεί στην επόμενη συνάντηση πολιτικής στα τέλη Ιουλίου, ανέφερε η τράπεζα. Από τότε που ανέλαβε τα ηνία της Τράπεζας της Ιαπωνίας τον Απρίλιο του 2023, αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Ουέντα δεν θα παραστεί σε συνάντηση πολιτικής και η πρώτη φορά που η τράπεζα ανακοίνωσε τη νοσηλεία του.