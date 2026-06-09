Τράπεζα της Γαλλίας: Θα αναθεωρήσει ανοδικά την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό

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Θα αναθεωρήσει ανοδικά την πρόβλεψη της για την πορεία του πληθωρισμού το 2026 η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας λόγω του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο νέος διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Εμανουέλ Μουλέν.

«Οι προβλέψεις μας θα δείξουν μικρότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό σε βαθμό που θα διαφέρει ανάλογα με το σενάριο», δήλωσε ο Μουλέν την Τρίτη σε συζήτηση με τον Άλαν Κατζ του Bloomberg στο Paris Finance Forum του Europlace.

«Λαμβάνουμε υπόψη τις υποθέσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την τιμή του πετρελαίου, αλλά προφανώς το μέγεθος του σοκ και η επιμονή του είναι μεγαλύτερης διάρκειας από ό,τι αναμέναμε επομένως θα έχει αντίκτυπο στον πληθωρισμό» είπε χαρακτηριστικά.

Η ραγδαία αύξηση των ευρωπαϊκών τιμών λόγω της ενέργειας αναμένεται να πείσει την ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκιαγια πρώτη φορά από το 2023 στη συνεδρίαση που θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη . Οι αγορές προεξοφλούν πλήρως μια ακόμη αύξηση κατά ένα τέταρτο της μονάδας το 2026 και κλίνουν προς μια τρίτη.

Οι προηγούμενες προβλέψεις της Τράπεζας της Γαλλίας

Τον Μάρτιο, η Τράπεζα της Γαλλίας δήλωσε ότι αναμένει ότι ο πληθωρισμός στη Γαλλία θα διαμορφωνόταν στο 1,7% φέτος στο πλαίσιο του βασικού σεναρίου, με τις πληθωριστικές πιέσεις συνέχεια να επιβραδύνονται στο 1,4% το 2027. Η οικονομία της χώρας συρρικνώθηκε απροσδόκητα το πρώτο τρίμηνο και οι πρόσφατοι δείκτες δείχνουν επιδείνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της εμπιστοσύνης.

Λίγο πριν την αναχώρησή του, ο προκάτοχος του Μουλέν, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό προειδοποίησε ότι η κεντρική τράπεζα θα υποβαθμίσει τις προβλέψεις της μετά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.