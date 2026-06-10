Motor Oil: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης από τις αγορές

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Απόλυτα επιτυχημένο ήταν ένα ακόμη market test της Motor Oil, με την έκδοση του νέου πενταετούς ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ να προσελκύει υψηλή ζήτηση. Η απόδοση της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 3,875%, ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,9 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας πολλαπλά το ζητούμενο ποσό.

Το νέο ομόλογο λήγει στις 18 Ιουνίου 2031, φέρει σταθερό επιτόκιο και προβλέπει εξαμηνιαία καταβολή τόκων. Πρόκειται για τίτλο senior unsecured, ο οποίος διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές μέσω του καθεστώτος Reg S.

Βασικός στόχος της έκδοσης είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού. Συγκεκριμένα, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,125%, το οποίο είχε εκδοθεί τον Ιούλιο του 2021 και λήγει το 2026.

Ιστορικό επιτυχίας

Η νέα έκδοση προστίθεται στο ιστορικό των επιτυχημένων ευρωομολόγων της εταιρείας. Η Motor Oil είχε προηγουμένως αντλήσει 350 εκατ. ευρώ το 2014, άλλα 350 εκατ. ευρώ το 2017, 200 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2021 και 400 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του ίδιου έτους.

Ο όμιλος διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα και πλέον σύνθετα διυλιστήρια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με τις εξαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων να αντιστοιχούν περίπου στο 70% των συνολικών πωλήσεών του. Παρά τις προκλήσεις που δημιουργούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι αναταράξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, η εταιρεία συνεχίζει να διασφαλίζει την ομαλή τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς και των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται, αξιοποιώντας την εμπειρία και τον στρατηγικό σχεδιασμό της στη διαχείριση κρίσεων.