ΔΕΗ, Vodafone Ελλάδας: Θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στις οπτικές ίνες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την υπογραφή μη δεσμευτικού πλαισίου βασικών όρων ανακοινώνουν ΔΕΗ και Vodafone Ελλάδας για την πιθανή δημιουργία κοινής εταιρείας με ίση συμμετοχή (50-50), που θα προκύψει από τη συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών ΔΕΗ Fibergrid (100% θυγατρική της ΔΕΗ) και Fiber2All (100% θυγατρική της Vodafone Ελλάδας) και θα δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών χονδρικής δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) στην Ελλάδα. Η στρατηγική αυτή σύμπραξη στοχεύει να δημιουργήσει έναν νέο πόλο στην αγορά των ψηφιακών υποδομών.

Με την υπογραφή του μη δεσμευτικού πλαισίου βασικών όρων ξεκινά η διαδικασία για τον αναλυτικό σχεδιασμό και την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν τους απαραίτητους ελέγχους μεταξύ των δύο πλευρών (due diligence), την υπογραφή δεσμευτικών συμφωνιών και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Η νέα εταιρεία ΔΕΗ και Vodafone Ελλάδας

Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί αμιγώς ως πάροχος χονδρικής, προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της αγοράς, με απόλυτη ουδετερότητα.

Η δημιουργία ενός δικτύου τέτοιας κλίμακας αναμένεται να επιταχύνει την υιοθέτηση των υπερυψηλών ταχυτήτων, συμβάλλοντας καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Το δίκτυο 100% οπτικών ινών (FTTH) της ΔΕΗ FiberGrid έχει πλέον φτάσει σε 1,88 εκατ. νοικοκυριά (homes passed), εκ των οποίων πάνω από 1,1 εκατ. είναι ήδη διαθέσιμα για άμεση σύνδεση (ready for service). Η κάλυψη του δικτύου FTTH της Vodafone ξεπερνά τα 550.000 σπίτια κι επιχειρήσεις (διαθέσιμα για άμεση σύνδεση).

Ο κ. Αλέξανδρος Πατεράκης, Αντιπρόεδρος της ΔΕΗ FiberGrid και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ψηφιακών Υπηρεσιών του Ομίλου ΔΕΗ, δήλωσε: «Η ένωση των δυνάμεών μας με τη Vodafone, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους τηλεπικοινωνιών σε παγκόσμια κλίμακα, σκοπό έχει τη δημιουργία μιας κορυφαίας υποδομής ψηφιακών δικτύων στην Ελλάδα. Με τη συνεργασία αυτή, στοχεύουμε στην επιτάχυνση της υλοποίησης του επενδυτικού μας πλάνου και την ισχυροποίηση της θέσης της ΔΕΗ ως εταιρείας κρίσιμων υποδομών και ενός σύγχρονου Powertech οργανισμού».

Ο κ. Αχιλλέας Κανάρης, Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, τόνισε: «Η δημιουργία κοινής εταιρείας με τη ΔΕΗ αποτελεί μια στρατηγική επένδυση που θα επιταχύνει ουσιαστικά την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών μας και θα ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητά μας να προσφέρουμε κορυφαία εμπειρία συνδεσιμότητας σε ακόμα περισσότερα σπίτια και επιχειρήσεις. Η επένδυση του Ομίλου Vodafone, αποδεικνύει έμπρακτα τη στρατηγική σημασία που αποδίδει στην ελληνική αγορά και τη διαρκή του δέσμευση για την ανάπτυξή της. Θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε το αποτύπωμά μας στη χώρα, συμβάλλοντας στη μετάβαση από τον χαλκό στην οπτική ίνα και στην επίτευξη των εθνικών στόχων ψηφιακής κάλυψης».