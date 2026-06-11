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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις – Εν αναμονή της ΕΚΤ

Οι αγορές στρέφουν το βλέμμα τους στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 11.06.2026, 10:42
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις – Εν αναμονή της ΕΚΤ
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Με μικτά πρόσημα κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία την εντεινόμενη και ολοένα συχνότερη αντιπαράθεση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ενώ αναμένουν και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,25% στις 619 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,32% στις 10.287 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,02% στις 24.191 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,22% στις 8.179 μονάδες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ουάσιγκτον προχώρησε σε στρατιωτική επιχείρηση την οποία είχε προαναγγείλει, προκαλώντας αντίποινα από την Τεχεράνη. Οι εξελίξεις συνέβαλαν στην απόφαση του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά ενέργειας παγκοσμίως.

Η ένταση εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πυραύλους, ενώ το Μπαχρέιν γνωστοποίησε ότι ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ελαφρά από συντρίμμια ιρανικών drones που καταρρίφθηκαν, προκαλώντας παράλληλα ζημιές σε οχήματα και κατοικίες.

Σε επίπεδο τίτλων, η μετοχή της Hugo Boss ξεχωρίζει με κέρδη άνω του 6%, μετά την ανακοίνωση του μεγαλύτερου μετόχου της, Frasers Group, για πρόταση εξαγοράς ύψους 2 δισ. ευρώ. Η Frasers, που ήδη κατέχει το 26% της Hugo Boss, γνωστοποίησε ότι προσφέρει 38 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά για το υπόλοιπο ποσοστό της γερμανικής εταιρείας μόδας. Η συνολική αποτίμηση της πρότασης ανέρχεται σε 1,978 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας premium περίπου 4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής την Τετάρτη.

Παράλληλα, οι αγορές στρέφουν το βλέμμα τους στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία αναμένεται ευρέως να προχωρήσει στην πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Παρότι η απόφαση ενδέχεται να μην είναι ομόφωνη, δεν θεωρείται έκπληξη, καθώς αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν επισημάνει την ανάγκη πρόληψης της επίμονης πληθωριστικής πίεσης, αντί της αντιμετώπισής της αφού αυτή έχει ήδη εδραιωθεί.

Μετά τη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του Απριλίου, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, είχε τονίσει την αυξημένη αβεβαιότητα που προκαλούν η κρίση στη Μέση Ανατολή και το σοκ στις τιμές της ενέργειας. Έκτοτε, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή, αυξήθηκε στο 3,2%, ενώ η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο του έτους.

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