Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Θετική η Citi – Βλέπει τον Stoxx 600 στις 700 μονάδες

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Θετική στάση απέναντι στις ευρωπαϊκές μετοχές διατηρεί η Citi, εκτιμώντας ότι η ανθεκτικότητα των εταιρικών κερδών και η προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις αγορές έως τα μέσα του 2027.

Παρά το σημαντικό σοκ στην προσφορά εμπορευμάτων που προκάλεσαν οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, οι προβλέψεις για την αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) στην Ευρώπη έχουν αναθεωρηθεί ανοδικά από την αρχή του έτους, καθώς οι ισχυρές αναβαθμίσεις στον ενεργειακό κλάδο υπερκάλυψαν τις υποβαθμίσεις σε άλλους τομείς.

Αναβάθμιση των προβλέψεων για τα κέρδη

Η αμερικανική τράπεζα αναθεωρεί πλέον προς τα πάνω την εκτίμησή της για την αύξηση των κερδών των εταιρειών του δείκτη Stoxx 600 το 2026 στο 12%, από 8% προηγουμένως. Ωστόσο, η πρόβλεψη παραμένει πιο συντηρητική σε σχέση με τη μέση εκτίμηση της αγοράς, η οποία τοποθετεί την αύξηση στο 16%, καθώς η Citi θεωρεί πιθανό να συνεχιστούν οι πιέσεις και οι υποβαθμίσεις εκτιμήσεων σε κλάδους εκτός των εμπορευμάτων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Για τον FTSE 100, η τράπεζα προβλέπει άνοδο των κερδών κατά 22% φέτος και κατά 9% το 2026.

Στόχος οι 700 μονάδες για τον Stoxx 600 έως τα μέσα του 2027

Σε ό,τι αφορά τις αποτιμήσεις, η Citi διατηρεί αμετάβλητο τον στόχο των 640 μονάδων για τον Stoxx 600 στο τέλος του 2026, ενώ εισάγει για πρώτη φορά στόχο 700 μονάδων για τα μέσα του 2027. Η εκτίμηση αυτή συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 3% έως το τέλος του επόμενου έτους και περίπου 13% έως τα μέσα του 2027.

Σύμφωνα με την τράπεζα, οι αγορές ενδέχεται να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν βραχυπρόθεσμους αντίθετους ανέμους μέχρι το τέλος του έτους, ωστόσο η δυναμική αναμένεται να ενισχυθεί καθώς υποχωρούν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι. Η Citi θεωρεί ότι η άνοδος θα προέλθει κυρίως από τη βελτίωση των εταιρικών κερδών και όχι από περαιτέρω διεύρυνση των αποτιμήσεων.

Οι τρεις παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία της αγοράς

Η επενδυτική τράπεζα ξεχωρίζει τρεις βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν το επενδυτικό τοπίο στην Ευρώπη. Ο πρώτος αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού. Μετά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, οι οικονομολόγοι της Citi αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, ενώ πλέον βλέπουν περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ μέσα στη χρονιά.

Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με τη συγκέντρωση των αποδόσεων σε περιορισμένο αριθμό μετοχών και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης. Η Citi επισημαίνει ότι ο τεχνολογικός κλάδος έχει αποτελέσει τον βασικό μοχλό ανόδου των αγορών από τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ εκτιμά ότι η υιοθέτηση εφαρμογών AI μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και στην Ευρώπη.

Τρίτος πυλώνας παραμένει η δημοσιονομική πολιτική. Παρά τις επιμέρους ανησυχίες, η Citi θεωρεί ότι οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να ενισχύουν ουσιαστικά την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και να στηρίζουν το επενδυτικό επιχείρημα υπέρ της μεγαλύτερης έκθεσης στις ευρωπαϊκές μετοχές σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι κλάδοι που προτιμά η Citi

Σε επίπεδο κλάδων, η Citi διατηρεί ισορροπημένη στρατηγική, δίνοντας προτίμηση σε μετοχές ανάπτυξης με αιχμή την τεχνολογία, σε επιλεγμένους κυκλικούς κλάδους όπως οι τράπεζες και οι εταιρείες πρώτων υλών, καθώς και σε αμυντικούς κλάδους όπως η υγεία και τα προσωπικά αγαθά.

Παράλληλα, αναβαθμίζει κλάδους που είχαν μείνει πίσω, όπως τα χημικά και τα μέσα ενημέρωσης, ενώ υποβαθμίζει τις βιομηχανικές εταιρείες σε ουδέτερη στάση λόγω απαιτητικών αποτιμήσεων. Αρνητική παραμένει η στάση της απέναντι σε κλάδους όπως τα είδη πολυτελείας, η αυτοκινητοβιομηχανία, οι τηλεπικοινωνίες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Συνολικά, η Citi παραμένει εποικοδομητική για τις ευρωπαϊκές μετοχές έως τα μέσα του 2027, εκτιμώντας ότι η διψήφια αύξηση των εταιρικών κερδών θα αποτελέσει τον βασικό καταλύτη για την πορεία των αγορών. Αν και αναγνωρίζει ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και η προοπτική αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής δημιουργούν προκλήσεις, θεωρεί ότι η περιορισμένη τοποθέτηση των επενδυτών στην Ευρώπη και η στήριξη από τη δημοσιονομική πολιτική διατηρούν ελκυστικό το επενδυτικό αφήγημα για την περιοχή σε βάθος χρόνου.