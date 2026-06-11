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ΕΚΤ: Η πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το 2023

Το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ αυξήθηκε στο 2,25%

World 11.06.2026, 15:15
Upd: 15:32
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ΕΚΤ: Η πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το 2023
Τζούλη Καλημέρη

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Την πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το 2023 αποφάσισε η ΕΚΤ και γίνεται η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που απαντά στις επιπτώσεις του πολέμου με αύξηση του κόστους δανεισμού.

Το δ.σ της κεντρικής τράπεζας αποφάσισε να αυξήσει το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,25%.

Η απόφαση ήταν ευρέως αναμενόμενη καθώς ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 3,2%, πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ. Ωστόσο η οικονομική ανάπτυξη παραμένει αδύναμη, διχάζοντας τους οικονομολόγους σχετικά με την σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

«Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις και η απόφαση για αύξηση των επιτοκίων είναι κατάλληλη για μια σειρά σεναρίων που περιγράφουν πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η διαταραχή και να επηρεάσει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τη ζώνη του ευρώ.» αναφέρει η ανακοίνωση.

Τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Μετά την απόφαση για την αύξηση του κόστους χρήματος τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα αυξηθούν σε 2,25%, 2,40% και 2,65% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 17 Ιουνίου του 2026.

Ανοδική αναθεώρηση πληθωρισμού

Οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ αναθεώρησαν ανοδικά τον πληθωρισμό σε σχέση με τις προβλέψεις του Μαρτίου λόγω περισσότερο ανοδικής πορείας των τιμών της ενέργειας, που ως ένα βαθμό αναμένεται να μετακυλιστεί στον πληθωρισμό των ειδών διατροφής, των αγαθών και των υπηρεσιών.

Ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 3% το 2026, 2,3% το 2027 και υποχωρεί στο 2 % το 2028. Ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί με ρυθμό 2,5% το 2026 και το 2027 και σε 2,2% το 2028.

Αναθεώρηση προς τα κάτω για την ανάπτυξη

Η ΕΚΤ αναθεώρησε επί τω χείρω τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη το 2026 και 2027 λόγω της εντονότερης επίδρασης του του πολέμου στις αγορές βασικών εμπορευμάτων, στα πραγματικά εισοδήματα και στην εμπιστοσύνη.

«Σύμφωνα με το βασικό σενάριο η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 0,8% το 2026, 1,2% το 2027 και 1,5% το 2028.» αναφέρει η ανακοίνωση.

Αβέβαιες οι προοπτικές

Ενώ οι χρηματοοικονομικοί επενδυτές προβλέπουν δύο ακόμη αυξήσεις των επιτοκίων, λόγω της επιδείνωσης των προοπτικών για τον πληθωρισμό, η σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής αναμένεται να είναι προσεκτική και ήπια, καθώς η οικονομία της ΕΕ ήδη παρουσιάζει δυσκολίες και η απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού θα ενέτεινε τον κίνδυνο ύφεσης.

«Οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, με ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη.» αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΚΤ. «Οι πλήρεις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια της διαταραχής των τιμών της ενέργειας, καθώς και από την έκταση των έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεών της.

»Αυτή η αβεβαιότητα αντανακλάται επίσης σε ευρύ φάσμα αποτελεσμάτων για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη στα επικαιροποιημένα ενδεικτικά σενάρια που έχουν καταρτίσει οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος.»  Η ΕΚΤ είχε καταρτίσει ήδη από το Μάρτιο τρία σενάρια για το πώς θα κινηθεί ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη με βάση διαφορετικές τιμές του πετρελαίου.

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Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

Η αντίδραση της αγοράς

Το ευρώ υποχώρησε σε νέο χαμηλό της ημέρας, σημειώνοντας πτώση 0,1% στα 1,1522 δολάρια, αν και η κίνηση αυτή δεν οφείλεται στην ΕΚΤ. Αντίθετα, οι ευρύτερες ροές αποφυγής κινδύνου επιταχύνθηκαν μετά την ανάρτηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι «οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε».

Οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ομολόγων της ευρωζώνης, που είναι οι πιο ευαίσθητες στις μεταβολές της νομισματικής πολιτικής, σημείωσαν μικρή άνοδο, καθώς οι τιμές υποχώρησαν ελαφρώς.

Οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων διετούς διάρκειας παρέμειναν σταθερές στο 2,71%, από περίπου 2,678% νωρίτερα την ίδια ημέρα.
Ο δείκτης STOXX 600 περιόρισε τα ημερήσια κέρδη, καταγράφοντας άνοδο 0,4% την ίδια ημέρα, έχοντας σημειώσει άνοδο σχεδόν 1% πριν από την απόφαση της κεντρικής τράπεζας.

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