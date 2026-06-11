Μερτς: Η ΕΕ να αντιμετωπίσει τις εμπορικές «στρεβλώσεις» με την Κίνα

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Nα αντιμετωπίσει τις εμπορικές «στρεβλώσεις» καλεί την ΕΕ ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, καθώς το μπλοκ εξετάζει αυστηρότερα μέτρα κατά της Κίνας

Χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα το Πεκίνο, ο Μερτς είπε ότι οι ηγέτες της ΕΕ που θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες θα συζητήσουν τρόπους για να εξοπλίσουν καλύτερα την «εργαλειοθήκη» της στο εμπορικό μέτωπο, καθώς επιδιώκουν να επαναφέρουν την εμπορική σχέση με την Κίνα.

«Δεν μπορούμε και δεν θα μείνουμε άπραγοι όταν άλλοι δεν τηρούν τους κοινούς κανόνες», δήλωσε ο Γερμανός ηγέτης στους νομοθέτες στο Βερολίνο την Πέμπτη ενόψει της συνόδου κορυφής στις 18-19 Ιουνίου. «Προστατεύουμε τα συμφέροντά μας και την οικονομία μας από στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκαλούνται από τις εμπορικές πρακτικές άλλων κρατών».

Οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ- Κίνα

Αντιμέτωπη με εμπορικό έλλειμμα 360 δισ. ευρώ με την Κίνα, η ΕΕ επικρίνει ολοένα και περισσότερο το Πεκίνο για την αποτυχία του να ανοίξει την οικονομία της και να αντιμετωπίσει τη ροή επιδοτούμενων προϊόντων στην αγορά της. Το Πεκίνο έχει επίσης περιορίσει τις εξαγωγές κρίσιμων υλικών που χρειάζονται οι ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως ημιαγωγοί και ορυκτά σπάνιων γαιών.

Το μπλοκ των 27 μελών προωθεί πρωτοβουλία που θα αναγκάσει τις εταιρείες να αποφύγουν την υπερβολική εξάρτηση από την Κίνα στις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ για το εμπόριο, Μάρος Σέφκοβιτς, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αναμένει από τους ηγέτες να δώσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία χειρίζεται εμπορικά θέματα, καθοδήγηση σχετικά με «συγκεκριμένα εργαλεία» για την ενίσχυση της εμπορικής ασφάλειας.

Ο Μερτς υπογράμμισε ότι το μπλοκ πρέπει να ασκήσει την εμπορική του μόχλευση για να ενισχύσει την ασφάλειά του.

«Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά είναι ένας ιδιαίτερα περιζήτητος προορισμός για εξαγωγές από όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Μερτς στην Ομοσπονδιακή Βουλή. «Σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε την ελκυστικότητα της ενιαίας αγοράς μας για να επιβάλουμε κανόνες που διασφαλίζουν δίκαιο και διαφανή ανταγωνισμό».