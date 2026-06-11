Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος από την Bank of America

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Tη σύσταση «Buy» διατηρεί η Bank of America για τη Metlen Energy & Metals και την τιμή-στόχο στα 52 ευρώ, μετά από επίσκεψη αναλυτών της στην Ελλάδα και στις εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμινίου και γαλλίου του ομίλου.

Οι αναλυτές είχαν συναντήσεις με την ανώτατη διοίκηση της εταιρείας, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Ευάγγελος Μυτιληναίος και ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Γαβαλάς, εστιάζοντας σε δύο βασικά θέματα, την ανάπτυξη της δραστηριότητας στα κρίσιμα μέταλλα και την πορεία ανάκαμψης μετά τις προειδοποιήσεις για την κερδοφορία που εξέδωσε ο όμιλος το 2025.

Όπως επισημαίνει η αμερικανική τράπεζα, το επιχειρηματικό σχέδιο της Metlen για τα κρίσιμα μέταλλα έχει εξελιχθεί σημαντικά σε σχέση με όσα είχαν παρουσιαστεί στο Capital Markets Day του 2025. Πιλοτική μονάδα που ανέπτυξε ο όμιλος απέδειξε ότι η ιδιόκτητη υδρομεταλλουργική μέθοδος εξαγωγής μπορεί να ανακτήσει οικονομικά εκμεταλλεύσιμες ποσότητες μετάλλων από μη συμβατικές πρώτες ύλες. Η αρχική αξιοποίηση θα αφορά παλαιές αποθέσεις σκωρίας σε εγκατάσταση της εταιρείας στη Ρουμανία που έχει πλέον κλείσει, ενώ εξετάζεται και η προμήθεια πρώτων υλών από τρίτους.

Η σημασία του γαλλίου

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γάλλιο, ένα από τα πλέον στρατηγικά μέταλλα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η παραγωγή γαλλίου στις εγκαταστάσεις αλουμινίου της Metlen υλοποιείται πλέον σε βιομηχανική κλίμακα, με στόχο ετήσια παραγωγή 50 τόνων έως το τέλος του 2027.

Η Bank of America εκτιμά ότι υπάρχουν ανοδικά περιθώρια στις προβλέψεις για τα ετήσια οικονομικά οφέλη της δραστηριότητας, τα οποία είχαν υπολογιστεί σε περίπου 40 εκατ. ευρώ, καθώς οι τρέχουσες τιμές του μετάλλου βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η επέκταση του διυλιστηρίου αλουμίνας, η οποία υποστηρίζεται από τη μακροχρόνια συμφωνία με τη Rio Tinto.

Αναδιάρθρωση δραστηριότητας

Σε ό,τι αφορά τις προειδοποιήσεις για την κερδοφορία που είχε εκδώσει η Metlen το 2025, η Bank of America σημειώνει ότι αυτές συνδέονταν με συμβάσεις EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management) που είχαν υπερβεί τους αρχικούς προϋπολογισμούς. Η διοίκηση προχώρησε σε αναδιάρθρωση της δραστηριότητας, ενσωματώνοντας τα συγκεκριμένα κατασκευαστικά έργα σε διαφορετικό επιχειρηματικό βραχίονα του ομίλου. Σύμφωνα με τη διοίκηση, έχουν πλέον σχηματιστεί επαρκείς προβλέψεις για τις υπερβάσεις κόστους, ενώ τα περισσότερα προβληματικά έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2026 και του 2027.

Η Bank of America υπογραμμίζει επίσης τη μεταβολή στη στρατηγική ανάπτυξης των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Όπως αναφέρει, η Metlen δεν σκοπεύει πλέον να αναπτύσσει έργα με σκοπό τη μεταγενέστερη πώλησή τους σε αβέβαιη αποτίμηση, αλλά να προχωρά κυρίως σε έργα κατόπιν παραγγελίας και με προκαθορισμένο τίμημα.

Παράλληλα, η φύση των νέων έργων ΑΠΕ μεταβάλλεται, με αυξανόμενη έμφαση στα υβριδικά έργα που συνδυάζουν φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας, προσφέροντας καλύτερες οικονομικές αποδόσεις σε ένα περιβάλλον υπερπροσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Με βάση τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις και την επιτόπια επίσκεψη, η Bank of America επαναλαμβάνει τη θετική της στάση για τη Metlen, διατηρώντας σύσταση «Αγορά» και τιμή-στόχο τα 52 ευρώ ανά μετοχή, η οποία βασίζεται σε συνδυασμό αποτίμησης με πολλαπλασιαστή 7 φορές το εκτιμώμενο EBITDA του 2027 και μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF).