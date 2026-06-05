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Επιτυχημένο το market test της LAMDA, το win – win για ΔΕΗ και MOH, το τριπλό «χτύπημα» της METLEN, το επόμενο αμερικανικό story της Allwyn, οι υπολογισμοί του Παπακωνσταντίνου

Ισχυρή ζήτηση

Inside Stories 05.06.2026, 07:00
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Επιτυχημένο το market test της LAMDA, το win – win για ΔΕΗ και MOH, το τριπλό «χτύπημα» της METLEN, το επόμενο αμερικανικό story της Allwyn, οι υπολογισμοί του Παπακωνσταντίνου
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Μπορεί η χρηματιστηριακή αγορά να έχει βαλτώσει και πάλι τις τελευταίες ημέρες, αλλά για το επταετές ομόλογο της LAMDA Development το ενδιαφέρον είναι ισχυρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημόσια προσφορά να φαίνεται ότι έχει ήδη καλυφθεί κατά περίπου 1,5 έως 2 φορές σε σχέση με τον στόχο άντλησης των 350 εκατ. ευρώ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πάνω από το 70% της μέχρι στιγμής ζήτησης προέρχεται από ιδιώτες επενδυτές και το retail.

Η τελική εικόνα όμως ως προς τη σύνθεση των επενδυτών αναμένεται να διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών, καθώς παραδοσιακά οι θεσμικοί επενδυτές τοποθετούνται μαζικότερα κατά την τελευταία ημέρα της διαδικασίας.

Θυμίζω εδώ ότι η δημόσια προσφορά για το νέο ομόλογο της LAMDA Development ξεκίνησε χτες, 4 Ιουνίου, με εύρος απόδοσης από 4,20% έως 4,50% και διάρκεια επτά ετών.

Η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει έως 350 εκατ. ευρώ, κεφάλαια που θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος και στην περαιτέρω ανάπτυξη του έργου του Ελληνικού.

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Άρχισε…

Αφήνοντας πίσω το «θόρυβο» της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου, εν τέλει η διοίκηση της ΔΕΗ έχει πιάσει ήδη δουλειά…

Το διπλό deal των 237 εκατ. ευρώ με τη MORE, της θυγατρικής ΑΠΕ της Motor Oil, φαίνεται ότι έχει πολύ μεγαλύτερη στρατηγική σημασία από ό,τι δείχνουν οι αριθμοί της ανακοίνωσης.

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση από τη ΔΕΗ έξι εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 107,1 MW σε Φλώρινα, Φθιώτιδα και Φωκίδα, αλλά και την εξαγορά του υπόλοιπου 51% σε 12 εταιρείες ειδικού σκοπού που αναπτύσσουν φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 1.175 MW.

Με τη συναλλαγή αυτή, η ΔΕΗ αποκτά τον πλήρη έλεγχο των έργων στα οποία ήδη συμμετείχε με 49%, ενισχύοντας ουσιαστικά το χαρτοφυλάκιό της και πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στον φιλόδοξο στόχο των 19 GW εγκατεστημένων ΑΠΕ έως το 2030.

ΔΕΗ

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Repositioning

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στην άλλη πλευρά του τραπεζιού.

Η συναλλαγή για τη Motor Oil δεν σηματοδοτεί υποχώρηση από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αλλά αναδιάταξη δυνάμεων.

Ο Chief Strategy Officer της MORE, Γιώργος Τριανταφύλλου, σε ανάρτησή του στο LinkedIn περιέγραψε τις τρεις ταυτόχρονες συναλλαγές ως μέρος μιας στρατηγικής βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου, η οποία επιτρέπει να απελευθερωθεί αξία από ώριμα ή αναπτυσσόμενα assets, να απλοποιήσει τη μετοχική της δομή και να ανακυκλώσει κεφάλαια σε τομείς με υψηλότερες προοπτικές δημιουργίας αξίας.

Μάλιστα, έσπευσε να τονίσει ότι τα έσοδα από τη συναλλαγή δεν θα φύγουν από την εταιρεία αλλά θα επανεπενδυθούν στο επόμενο κύμα ανάπτυξης.

Καταλύτης οι μπαταρίες

Πέραν των παραπάνω όμως, η αγορά βλέπει ότι η Motor Oil μετακινεί πλέον το κέντρο βάρους της ενεργειακής στρατηγικής της στα χερσαία αιολικά πάρκα νέας γενιάς και κυρίως στην αποθήκευση ενέργειας.

Δεν είναι άγνωστο άλλωστε ότι η διοίκηση θεωρεί ότι η ενεργειακή μετάβαση εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου η αξία δεν βρίσκεται μόνο στην παραγωγή πράσινης ενέργειας αλλά και στην ικανότητα αποθήκευσης και διαχείρισής της.

Υπό αυτό το πρίσμα, το deal αποκτά χαρακτηριστικά κλασικής συμφωνίας win-win… η ΔΕΗ αποκτά κρίσιμη κλίμακα για να επιταχύνει το δικό της επενδυτικό σχέδιο, ενώ η Motor Oil αποκτά κεφάλαια και μεγαλύτερη ευελιξία για να χτίσει το χαρτοφυλάκιο που θεωρεί ότι θα της δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επόμενη ημέρα της ενεργειακής αγοράς.

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Αποτύπωμα

Ολοένα και μεγαλύτερο βάρος αποκτά και η METLEN στην αγορά αποθήκευσης ενέργειας, όπως δείχνει και η έναρξη λειτουργίας του έργου POLYGYROS II στη Χαλκιδική, ισχύος 48 MW και χωρητικότητας 96 MWh.

Η επένδυση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αποθήκευση εξελίσσεται σε βασικό κρίκο της ενεργειακής αλυσίδας, καθώς η αυξανόμενη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δημιουργεί νέες ανάγκες για ευελιξία και εξισορρόπηση του συστήματος.

Θυμίζω εδώ ότι η METLEN έχει ήδη παραδώσει έργα αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας άνω των 2,7 GWh σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Χιλή και η Ελλάδα, ενισχύοντας σταθερά τη διεθνή της παρουσία στον συγκεκριμένο τομέα.

Metlen

Τριπλή στόχευση

Πάντως, η διοίκηση της METLEN έχει επικοινωνήσει αρκετά το τελευταίο διάστημα πως θεωρεί ότι το επόμενο στάδιο της ενεργειακής μετάβασης θα βασιστεί στον συνδυασμό παραγωγής από ΑΠΕ, αποθήκευσης ενέργειας και ισχυρότερων δικτύων μεταφοράς.

Η αγορά άλλωστε αναζητά λύσεις που ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού και τη σταθερότητα των ηλεκτρικών συστημάτων, η αποθήκευση αποκτά κομβικό ρόλο και δημιουργεί μια νέα επενδυτική αγορά με σημαντικές προοπτικές.

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Μετασχηματιστικό τρίμηνο

Ο «οδοδείκτης» των επιδόσεων της Allwyn δόθηκε χτες, καθώς τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 21% στα 1,2 δισ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα EBITDA κατά 24% στα 443 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η διοίκηση επιβεβαίωσε παράλληλα την πρόθεσή της να διανείμει συνολικά τουλάχιστον 1 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση, με ενδιάμεσο μέρισμα 0,20 ευρώ να προγραμματίζεται για το δεύτερο εξάμηνο του έτους

Ωστόσο στις συζητήσεις με τους αναλυτές το ενδιαφέρον στράφηκε και σε ένα λιγότερο προβεβλημένο θέμα.

Το πώς η PrizePicks μπορεί να αξιοποιήσει το κύμα των prediction markets στις ΗΠΑ.

Η διοίκηση δεν έκρυψε ότι βλέπει την κατηγορία ως έναν νέο μοχλό ανάπτυξης, σε μια περίοδο όπου η αγορά αθλητικού στοιχηματισμού και fantasy gaming αναζητά το επόμενο προϊόν με ισχυρή απήχηση στους νεότερους παίκτες.

Allwyn

Που στοχεύει η διοίκηση

Στην παρουσίαση προς τους αναλυτές, τα prediction markets περιγράφονται ως «σημαντική ευκαιρία» που μπορεί να διευρύνει την αγορά-στόχο της πλατφόρμας, προσελκύοντας νέους χρήστες και ενισχύοντας την αλληλεπίδραση των υφιστάμενων.

Η αναφορά μάλιστα ότι πρόκειται για το «νούμερο ένα αίτημα» των χρηστών μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς η αγορά παρακολουθεί στενά την επιτυχία μοντέλων όπως αυτά που αναπτύσσονται γύρω από τα prediction markets στις ΗΠΑ.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η PrizePicks σχεδιάζει ήδη συγκεκριμένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, με λανσάρισμα νέων λειτουργιών από τα τέλη του 2025 και περαιτέρω ενσωμάτωση επιλογών ομάδων και παικτών μέσα στο 2026.

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Απόδοση

Η Ideal Holdings φρόντισε να συνδυάσει τη γενική συνέλευση με ένα σαφές μήνυμα προς τους μετόχους της. Με συμμετοχή που έφτασε το 79%, εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων και η επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,70 ευρώ ανά μετοχή.

Ο πρόεδρος, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, επανέλαβε ότι οι εισηγμένες οφείλουν να επιστρέφουν πλεονάζοντα κεφάλαια στους μετόχους όταν δεν υπάρχουν επενδύσεις που να πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια αποδόσεων, υπενθυμίζοντας ότι από την ανάληψη της διοίκησης έχουν διανεμηθεί συνολικά 1,13 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής έχει υπερδιπλασιαστεί.

Μάλιστα, στόχος είναι η επιστροφή κεφαλαίου να ολοκληρωθεί έως τις 24 Ιουνίου, ώστε όσοι μέτοχοι το επιθυμούν να διαθέτουν ρευστότητα για να συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά της Attica Stores.

IDEAL Holdings

Στις 24-26 Ιουνίου η δημόσια εγγραφή της Attica Stores

Η δημόσια εγγραφή της Attica Stores τοποθετείται χρονικά στο διάστημα 24-26 Ιουνίου, με διάθεση έως και του 30% των μετοχών μέσω πώλησης υφιστάμενων τίτλων και όχι μέσω αύξησης κεφαλαίου.

Η εταιρεία έχει ήδη καταθέσει το ενημερωτικό δελτίο και αναμένει τις σχετικές εγκρίσεις.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου σημείωσε μάλιστα ότι η εξαγορά της Attica κόστισε περίπου 100 εκατ. ευρώ στην Ideal, εκ των οποίων έχουν ήδη επιστραφεί 44 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η συνέλευση ενέκρινε παράταση στην αξιοποίηση των 45 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν από προηγούμενη αύξηση κεφαλαίου, καθώς η διοίκηση δεν έχει ακόμη εντοπίσει εξαγορά που να εξασφαλίζει τις αποδόσεις που επιδιώκει.

Αν δεν βρεθεί επενδυτικός στόχος με προοπτική απόδοσης 1,5 έως 2 φορές τα επενδεδυμένα κεφάλαια, η εταιρεία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατευθύνει μέρος των κεφαλαίων στη μείωση του δανεισμού.

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Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Μέλος

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ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

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