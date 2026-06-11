Optima Bank: Στα 1,41 ευρώ η τιμή στόχος για τη Bally’s Intralot

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Περιθώριο ανόδου της τάξης του 19,4% βλέπει η Optima Bank για τη μετοχή της Bally’s Intralot, θέτοντας τιμή-στόχο στα 1,41 ευρώ και σύσταση «Αγορά».

Στην πρώτη της έκθεση μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό που ακολούθησε την εξαγορά της Bally’s International Interactive από την Intralot, η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει τον νέο όμιλο ως έναν διεθνή ηγέτη στην τεχνολογία λοταριών και online gaming, με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, βελτιούμενη κερδοφορία και σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης μέσω εξαγορών.

Η συμφωνία Intralot – Bally’s και ο στρατηγικός της αντίκτυπος

Η Optima υπενθυμίζει ότι στις 2 Ιουλίου 2025, η Intralot συμφώνησε να εξαγοράσει τη Bally’s International Interactive μέσω συναλλαγής που συνδύαζε μετρητά και μετοχές, αποτιμώντας την εταιρεία στα 2,7 δισ. ευρώ. Η συμφωνία περιλάμβανε 1,53 δισ. ευρώ σε μετρητά και 1,136 δισ. ευρώ σε νεοεκδοθείσες μετοχές της Intralot.

Για τη χρηματοδότηση του χρηματικού σκέλους της συναλλαγής και την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, η Intralot εξασφάλισε δεσμεύσεις χρηματοδότησης ύψους 1,6 δισ. ευρώ και προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής στις 10 Οκτωβρίου 2025, η Bally’s κατέστη ο βασικός μέτοχος της Intralot. Η Bally’s Interactive, η εξαγορασθείσα δραστηριότητα, κατέγραψε το 2024 έσοδα 709 εκατ. ευρώ και EBITDA 283 εκατ. ευρώ, με το 99% των εσόδων να προέρχεται από το iGaming και το 94% από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επενδυτική θεώρηση

Σύμφωνα με την Optima Bank, η Bally’s Intralot διατηρεί ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Τα online έσοδα στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 11,5% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο του 2026, παρά την επικείμενη αύξηση του φόρου επί των ακαθάριστων εσόδων από τυχερά παιχνίδια (GGR) στο 40%.

Το βασικό ερώτημα, κατά την ανάλυση της χρηματιστηριακής, είναι κατά πόσο η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και το πρόγραμμα αντισταθμιστικών μέτρων ύψους 50 εκατ. ευρώ μπορούν να αντισταθμίσουν τη φορολογική επιβάρυνση των 95 εκατ. ευρώ και να στηρίξουν τον στόχο για EBITDA ύψους 422 εκατ. ευρώ.

Η πιθανή εξαγορά της Evoke ως πρόσθετος καταλύτης

Η Optima Bank επισημαίνει ότι ένας επιπλέον καταλύτης για τη μετοχή είναι η πιθανή εξαγορά της Evoke, την οποία η Bally’s Intralot αξιολογεί σε ελκυστική αποτίμηση, ύψους 52 πενών ανά μετοχή, μέσω ανταλλαγής μετοχών με δυνατότητα μερικής καταβολής μετρητών.

Οι μέτοχοι της Evoke θα λάβουν 0,537 μετοχές της Bally’s Intralot S.A. για κάθε μετοχή της Evoke, με βάση τιμή μετοχής της Bally’s Intralot στα 1,12 ευρώ, ή εναλλακτικά μετρητά ύψους 52 πενών ανά μετοχή.

Η προτεινόμενη συναλλαγή αποτιμά την Evoke σε επιχειρηματική αξία 2,2 δισ. στερλινών, που αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή 6,3 φορές το EBITDA της χρήσης 2025 ή 5,5 φορές σε pro forma βάση, επίπεδο που θεωρείται ενισχυτικό της αξίας για τον όμιλο.

Εφόσον ολοκληρωθεί, η συμφωνία αναμένεται να προσθέσει σημαντική ψηφιακή κλίμακα στις δραστηριότητες του ομίλου και να δημιουργήσει ετήσιες συνέργειες περίπου 200 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω την κερδοφορία και τη στρατηγική θέση της συνδυασμένης εταιρείας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων και εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2026 και του πρώτου τριμήνου του 2027.

Στην ανάλυση ευαισθησίας της, η Optima Bank εκτιμά ότι η πιθανή συγχώνευση δημιουργεί πρόσθετη αξία για τη Bally’s Intralot και θα μπορούσε να προσθέσει έως και 0,40 ευρώ ανά μετοχή στη δίκαιη αξία της συνδυασμένης οντότητας.

Αποτίμηση και τιμή-στόχος

Η Optima Bank αποδίδει στη μετοχή της Bally’s Intralot σύσταση «Αγορά» (Buy) και τιμή-στόχο τα 1,41 ευρώ ανά μετοχή. Η τιμή αυτή συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 19,4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 10 Ιουνίου 2026.

Η αποτίμηση βασίζεται σε μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF), με μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC) 9,2% και μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης 1,5%. Η τιμή-στόχος δεν περιλαμβάνει την επίδραση πιθανής εξαγοράς της Evoke, η οποία θα μπορούσε να προσθέσει επιπλέον περίπου 0,40 ευρώ ανά μετοχή.

Προβλέψεις

Η Optima Bank προβλέπει για την περίοδο 2025-2030 μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης πωλήσεων (CAGR) 21,7% και EBITDA 23,5%. Παράλληλα, εκτιμά ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 17,4%, ενώ ο δείκτης μόχλευσης θα βελτιωθεί σε 1,6 φορές το 2030 από 3,5 φορές το 2026.

Οι προβλέψεις αυτές δεν περιλαμβάνουν ούτε την ενδεχόμενη εξαγορά της Evoke ούτε την πρόσφατα ανακοινωθείσα πρόθεση του ομίλου να εισέλθει στην αγορά διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα.