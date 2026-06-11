Fitch: Bλέπει πιθανή αναβάθμιση της Evoke μετά το deal με τη Bally’s Intralot

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Θετικό μήνυμα για την προτεινόμενη εξαγορά της Evoke από τη Bally’s Intralot στέλνει η Fitch Ratings, η οποία έθεσε την πιστοληπτική αξιολόγηση της βρετανικής εταιρείας σε καθεστώς Rating Watch Positive, υποδηλώνοντας ότι επίκειται πιθανή αναβάθμιση μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ειδικότερα, ο οίκος αξιολόγησης τοποθέτησε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση εκδότη (IDR) της Evoke, που σήμερα βρίσκεται στη βαθμίδα «Β», σε καθεστώς θετικής παρακολούθησης. Αντίστοιχα, σε Rating Watch Positive τέθηκε και το εξασφαλισμένο ομολογιακό χρέος που έχουν εκδώσει οι θυγατρικές της εταιρείας, 888 Acquisitions LLC και 888 Acquisitions Limited, το οποίο αξιολογείται με «Β+».

Τι σημαίνει η πρόταση της Bally’s Intralot

Σύμφωνα με τη Fitch, η απόφαση ακολουθεί την ανακοίνωση της δεσμευτικής πρότασης εξαγοράς της Evoke από τη Bally’s Intralot και αντανακλά την εκτίμηση ότι, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι αξιολογήσεις των δύο εταιρειών θα ευθυγραμμιστούν στο πλαίσιο της μεθοδολογίας που εφαρμόζει για τη σχέση μητρικής και θυγατρικής εταιρείας. Ο οίκος εκτιμά ότι η εξαγορά θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027, μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές.

Η Fitch υπενθυμίζει ότι στις 5 Ιουνίου η Bally’s Intralot ανακοίνωσε επίσημη πρόταση για την απόκτηση του 100% της Evoke, με αντάλλαγμα μετοχές και έως 117,1 εκατ. στερλίνες σε μετρητά. Η συνολική αξία της πρότασης αποτιμά τα ίδια κεφάλαια της Evoke σε περίπου 243 εκατ. στερλίνες. Η πρόταση έχει ήδη εξασφαλίσει τη στήριξη των μεγαλύτερων μεμονωμένων μετόχων της εταιρείας, ωστόσο παραμένει υπό την αίρεση της έγκρισης των μετόχων και των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Ο διεθνής οίκος θεωρεί ότι ο συνδυασμός των δύο εταιρειών θα είναι θετικός για την Evoke, καθώς αναμένονται συνέργειες που συναντώνται συνήθως σε τέτοιου είδους εξαγορές, όπως οικονομίες κλίμακας, εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών, βελτιστοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και συνέργειες στις επενδύσεις κεφαλαίου. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο νέος όμιλος θα παραμείνει ιδιαίτερα εκτεθειμένος στη βρετανική αγορά, γεγονός που τον καθιστά ευάλωτο στις πρόσφατες και επερχόμενες φορολογικές και κανονιστικές αλλαγές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στρατηγικής σημασίας η Evoke

Η Fitch εκτιμά ότι η στρατηγική σημασία της Evoke για τη Bally’s Intralot θα είναι υψηλή, δεδομένης της ισχύος των εμπορικών σημάτων της, του μεγέθους της σε σχέση με την Intralot και των πιθανών συνεργειών που μπορούν να προκύψουν. Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρεί πιθανή την εξίσωση των αξιολογήσεων των δύο εταιρειών, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Evoke κατά μία βαθμίδα.

Ωστόσο, ο οίκος επισημαίνει ότι η τελική αξιολόγηση θα εξακολουθήσει να επηρεάζεται από τη σχέση της Bally’s Intralot με τη μητρική Bally’s Corporation. Η σημερινή αξιολόγηση της Intralot βασίζεται στις νομικές, λειτουργικές και στρατηγικές διασυνδέσεις με τη Bally’s, με αποτέλεσμα η δυνατότητα αναβάθμισης να παραμένει συνδεδεμένη με την πιστοληπτική εικόνα της μητρικής εταιρείας.

Λειτουργική επίπτωση

Στο λειτουργικό επίπεδο, η Fitch εκτιμά ότι οι νέες φορολογικές επιβαρύνσεις που έχουν ήδη επιβληθεί και εκείνες που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στη βρετανική αγορά διαδικτυακού στοιχηματισμού το 2027 θα επιβραδύνουν ουσιαστικά τη διαδικασία απομόχλευσης της Evoke. Παρά τα μέτρα εξοικονόμησης κόστους που εφαρμόζει η διοίκηση, τα οποία εκτιμάται ότι θα αντισταθμίσουν επιβαρύνσεις περίπου 45 εκατ. στερλινών το 2026 και 60 εκατ. στερλινών το 2027, η Fitch προβλέπει μικρή υποχώρηση των εσόδων και μείωση του περιθωρίου EBITDA στο 18,9% το 2026, από περίπου 19,4% το 2025.

Σε σύγκριση με άλλους μεγάλους παίκτες του κλάδου, όπως η Flutter Entertainment και η Entain, η Fitch θεωρεί ότι η Evoke διαθέτει μικρότερη κλίμακα δραστηριοτήτων, χαμηλότερη γεωγραφική διαφοροποίηση και μεγαλύτερη εξάρτηση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, εμφανίζει υψηλότερη μόχλευση και χαμηλότερη κερδοφορία για την περίοδο 2026-2027. Ωστόσο, η πιθανή ένταξή της στον όμιλο της Bally’s Intralot εκτιμάται ότι μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το πιστωτικό της προφίλ, στοιχείο που εξηγεί και τη θετική στάση που τηρεί σήμερα ο οίκος αξιολόγησης.