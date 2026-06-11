Ελληνικές τράπεζες: Προς ανοδική αναθεώρηση ο στόχος για τα έντοκα έσοδα του 2026

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Δεδομένη θεωρούν αναλυτές την ανοδική αναθεώρηση του στόχου των ελληνικών τραπεζών για τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2026, καθώς έχει κλειδώσει η αύξηση του κόστους χρήματος, αρχής γενομένης από αυτήν την εβδομάδα.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα αποφασίσει την προς τα πάνω αναπροσαρμογή των παρεμβατικών της δεικτών κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα πονταρίσματα των επενδυτών, το σενάριο αυτό συγκεντρώνει πιθανότητες 99%, ενώ με τα σημερινά δεδομένα στο επικρατέστερο σενάριο θα ακολουθήσει μία ακόμη αύξηση του ίδιου μεγέθους το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.

Έτσι, το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της Ευρωτράπεζας, που είναι το πλέον κρίσιμο για την εξέλιξη των δεικτών Euribor, με τους οποίους είναι συνδεδεμένη η πλειονότητα των υφιστάμενων δανειακών υπολοίπων, θα βρεθεί από αυτήν την εβδομάδα στο 2,25% και μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει αναρριχηθεί τουλάχιστον στο 2,50%.

Τα σενάρια

Τραπεζικές πηγές πάντως σημειώνουν πως η δεύτερη αύξηση, μπορεί να είναι αρκετά πιθανή σήμερα, δεν αποκλείουν ωστόσο εν τέλει να μην προχωρήσει.

Όπως σημειώνουν, «τα πάντα θα εξαρτηθούν από την κατάληξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν για μία λύση στη Μέση Ανατολή. Σε περίπτωση που οι δύο πλευρές δώσουν σύντομα τα χέρια για μία βιώσιμη συμφωνία, η υποχώρηση των ενεργειακών τιμών θα είναι ταχύτατη».

Ως εκ τούτου, τονίζουν οι ίδιοι κύκλοι, «σε αυτό το ενδεχόμενο η ΕΚΤ θα μπορούσε να αφήσει το επιτόκιό της στο 2,25%, μιας και η ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ παραμένει αναιμική».

Το κέρδος

Σε κάθε περίπτωση όμως, υποστηρίζουν ότι οι εγχώριες τράπεζες θα βγουν κερδισμένες από τις επερχόμενες αλλαγές στη νομισματική πολιτική.

Κι αυτό διότι θα δουν το καθαρό εισόδημα από τόκους που προέρχεται από το υφιστάμενο απόθεμα χορηγήσεων να αυξάνεται.

Με βάση τις ανακοινώσεις των τεσσάρων συστημικών ομίλων, σε ετήσια βάση κάθε αύξηση των δεικτών Euribor κατά 25 μονάδες βάσης επιφέρει όφελος από 20 έως 40 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, για τους μεγάλους του κλάδου η θετική επίδραση τοποθετείται στη ζώνη των 140 εκατ. ευρώ περίπου σε 12μηνο ορίζοντα.

Στο πλαίσιο αυτό, ακόμη κι αν η ΕΚΤ προχωρήσει μόνο σε μία αύξηση των επιτοκίων της το 2026, το συνολικό κέρδος εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 80 εκατ. ευρώ.

Κατά πάσα πιθανότητα, η αναθεώρηση των ετήσιων στόχων θα γίνει με τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων του β΄ τριμήνου 2026, που είναι προγραμματισμένες για την περίοδο αμέσως πριν τις διακοπές του Αυγούστου.

Επιπλέον οφέλη

Ταυτόχρονα, αναλυτές σημειώνουν ότι μία ενίσχυση του κόστους χρήματος έως και 50 μονάδες βάσης, δεν θα έχει ουσιαστική αρνητική επίδραση στους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης.

Όπως λένε, ισχυρότερος προσδιοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη της ζήτησης για δανεισμό είναι το ευρύτερο περιβάλλον, διεθνώς, αλλά και εγχωρίως, καθώς η χώρα θα εισέλθει σύντομα σε προεκλογική περίοδο, παρά μία αναπροσαρμογή των επιτοκίων αυτού του μεγέθους.

Επίσης, δεν αναμένεται επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού σε βαθμό που να οδηγήσει σε άξια λόγου επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από πρόσθετες προβλέψεις.

Τέλος, δημιουργούνται ευκαιρίες για ένα νέο γύρο ανάπτυξης των πωλήσεων στο asset management και στο bancassurance.

Ο λόγος είναι πως με την άνοδο των επιτοκίων δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες να δημιουργήσουν πιο ελκυστικά προγράμματα, τα οποία μπορούν να υποσχεθούν με αρκετά μεγάλη ασφάλεια ένα ικανοποιητικό παθητικό εισόδημα σε όσους τα επιλέξουν.

Όπως θυμίζει πηγή από συστημικό όμιλοι, «με αυτά τα προϊόντα πετύχαμε την αναγέννηση της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων από το 2023 και ύστερα. Η ζήτηση για υψηλές και όσο το δυνατόν πιο σίγουρες αποδόσεις παραμένει ισχυρή. Με την αύξηση του κόστους χρήματος λοιπόν διευκολύνεται η δημιουργία προγραμμάτων της κατηγορίας».