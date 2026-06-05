 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Deutsche Bank: Δίνει νέες, υψηλότερες τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντικά περιθώρια ανόδου

Τράπεζες 05.06.2026, 10:56
Σχολιάστε
Deutsche Bank: Δίνει νέες, υψηλότερες τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε αύξηση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Deutsche Bank, καθώς επιβεβαίωσε τα ισχυρά θεμελιώδη και το υποστηρικτικό οικονομικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, για την Alpha Bank η νέα τιμή στόχος είναι στα 4,80 ευρώ, από 4,45 ευρώ προηγουμένως, για την Κύπρου στα 11,25 ευρώ, από 10,40 ευρώ, για την Πειραιώς στα 10,15 ευρώ, από 8,95 ευρώ, για τη Eurobank στα 5 ευρώ, από 4,35 ευρώ, και για την Εθνική στα 17,10 ευρώ, από 15,95 ευρώ.

Ισχυρές προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες

Σύμφωνα με την Deutsche Bank, οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντικά περιθώρια ανόδου, με τον κλάδο να συνεχίζει να επιδεικνύει ισχυρή δυναμική παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον και τις γεωπολιτικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με την ανάλυση της γερμανικής τράπεζες, οι τράπεζες στην Ελλάδα και την Κύπρο επωφελούνται από ένα μακροοικονομικό περιβάλλον που εμφανίζεται πιο ανθεκτικό και προσανατολισμένο στην ανάπτυξη σε σύγκριση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση και ανθεκτική κερδοφορία

Η Deutsche Bank επισημαίνει ότι η πιστωτική επέκταση παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, με αιχμή του δόρατος τη διψήφια αύξηση των εταιρικών χορηγήσεων. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί, όπως αναφέρει, ανοδικούς κινδύνους για τους υφιστάμενους στόχους των τραπεζών.

Παράλληλα, η σταθεροποίηση των καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων (NIMs) στηρίζει τις προοπτικές των καθαρών εσόδων από τόκους, ενώ η επιτάχυνση των προμηθειών ενισχύει περαιτέρω τα συνολικά έσοδα.

Επίσης, η Deutsche Bank τονίζει επίσης ότι οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες διαθέτουν από τα καλύτερα επίπεδα λειτουργικής αποδοτικότητας στην Ευρώπη, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει ισχυρή και κινείται σε κανονικοποιημένα επίπεδα. Αυτό προσφέρει υψηλή ορατότητα στα κέρδη και αυξημένη ανθεκτικότητα απέναντι στις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αβεβαιότητες.

ελληνικές τράπεζες

Παραμένουν φθηνές σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες

Παρά τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και την υπεραπόδοση των τελευταίων ετών, η Deutsche Bank σημειώνει ότι οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με σημαντικό discount έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

Κατά την εκτίμηση της, η υποτίμηση αυτή οφείλεται εν μέρει στις μνήμες της χρηματοπιστωτικής κρίσης των προηγούμενων ετών, αλλά και στην αμφιθυμία των επενδυτών ως προς το αν οι συγκεκριμένες αγορές πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αναπτυγμένες ή αναδυόμενες.

Ωστόσο, η συνεχής ενίσχυση των κεφαλαίων των τραπεζών επιτρέπει υψηλότερες διανομές μερισμάτων και προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών, ενώ η διατηρήσιμη αναπτυξιακή πορεία αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αναβάθμιση των αποτιμήσεων.

Όπως αναφέρει η Deutsche Bank, οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες αποτελούν ελκυστική επενδυτική επιλογή για όσους αναζητούν συνδυασμό αξίας και ανάπτυξης.

Κορυφαία επιλογή η Eurobank

Παρά τη σημαντική άνοδο που έχουν ήδη καταγράψει οι τραπεζικές μετοχές, η Deutsche Bank διατηρεί σύσταση «Buy» για όλες τις τράπεζες που καλύπτει στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η κορυφαία επιλογή του οίκου είναι η Eurobank, για την οποία δίνει τιμή-στόχο τα 5 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με την ανάλυση, η τράπεζα αξιοποιεί αποτελεσματικά τη στρατηγική εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A), διαθέτει ανώτερο προφίλ κερδοφορίας και έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να υπερβαίνει τις εκτιμήσεις της αγοράς. Παρά τα χαρακτηριστικά αυτά, εξακολουθεί να αποτιμάται σε ελκυστικά επίπεδα.

Θετική παραμένει η στάση και για την Alpha Bank, με τιμή-στόχο τα 4,80 ευρώ ανά μετοχή. Η Deutsche Bank εκτιμά ότι η τράπεζα επωφελείται από τις ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και τη στρατηγική ανάπτυξης μέσω εξαγορών, ενώ η σχετικά ασθενής χρηματιστηριακή πορεία από την αρχή του έτους διατηρεί ελκυστική την αποτίμησή της.

Για την Πειραιώς, με τιμή-στόχο τα 10,15 ευρώ, ο οίκος αναφέρει ότι συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη θεαματική λειτουργική της ανάκαμψη, προσφέροντας ελκυστική σχέση κινδύνου-απόδοσης.

Όσον αφορά την Εθνική, η Deutsche Bank δίνει τιμή-στόχο τα 17,10 ευρώ ανά μετοχή και αναγνωρίζει τις ισχυρές επιδόσεις και την πολύ ισχυρή κεφαλαιακή της θέση. Παρόλα αυτά, τη χαρακτηρίζει ως τη λιγότερο προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των ελληνικών τραπεζών λόγω των υψηλότερων αποτιμητικών πολλαπλασιαστών.

Τέλος, η Bank of Cyprus, με τιμή-στόχο τα 11,25 ευρώ ανά μετοχή, συνεχίζει να παρουσιάζει σταθερά ισχυρά αποτελέσματα, ενώ, σύμφωνα με τη Deutsche Bank, διαθέτει σημαντικά περιθώρια να υπερβεί τους επιχειρηματικούς της στόχους τα επόμενα τρίμηνα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 53 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο η Mediobanca
Business

Στα 53 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Mediobanca
EnEarth: Ασφαλής και μόνιμη αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο
Green

EnEarth: Ασφαλής και μόνιμη αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο
ΔΕΗ: Επιταχύνει την πράσινη μετάβαση με επενδύσεις €24 δισ.
Green

ΔΕΗ: Επιταχύνει την πράσινη μετάβαση με επενδύσεις €24 δισ.
Bally’s Intralot: Το deal με την Evoke δημιουργεί ένα γίγαντα στο online gaming 3,2 δισ.
Business

Reeves (Bally's Intralot) για Evoke: «Βλέπουμε μια εξαιρετική ευκαιρία»
ΟΛΠ: Διοργάνωσε το 1st Compliance Brainstorming Forum
Business

Η ΟΛΠ ΑΕ διοργάνωσε το 1st Compliance Brainstorming Forum
Space Hellas: Η προστιθέμενη αξία της SenseOne
Business

Η SenseOne εντάσσεται στη Space Hellas

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΕΣΥ: Πώς θα γίνει η ένταξη 23.000 παλαιών νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
Tax

Πώς θα ενταχθούν στα βαρέα 23.000 παλαιοί νοσηλευτές

Ολόκληρη η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση για την ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ

Κώστας Παπαδής
ΑΕΠ: Εν αναμονή των στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο – Τι προσδοκά η κυβέρνηση
Macro

Το πρώτο crash test μετά το σοκ του Περσικού

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι συνέπειες που φτάνουν μέχρι και το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας

Γιάννης Αγουρίδης
Κρήτη: Πράσινο φως για ξενοδοχειακό συγκρότημα της «Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία ΑΕ»
Τουρισμός

Νέο ξενοδοχείο από τα... τούβλα

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 74,35 εκατομμύρια ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Ξεθυμαίνει η υπόσχεση Τραμπ για μια «χρυσή εποχή» της αμερικανικής βιομηχανίας
World

Ξεθωριάζει η υπόσχεση Τραμπ για τη «χρυσή εποχή»

Οι δαπάνες για νέα εργοστάσια στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί, ενώ τα στελέχη της βιομηχανίας επισημαίνουν άνιση ανάκαμψη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Sephora: Μάχη για τους εφήβους – Ποιο είναι το αντίπαλον δέος
World

Μάχη για τους εφήβους - Η Sephora και το αντίπαλον δέος

Πού επικεντρώνεται η στρατηγική ομορφιάς της Urban Outfitters - Η Sephora και οι νέες γενιές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΔΕΗ: Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για ναυτιλία και νομικό κλάδο «κουμπώνουν» στο data center της Κοζάνης
Ηλεκτρισμός

ΔΕΗ: Το στοίχημα της AI ξεκινά από την Κοζάνη

Έρχεται νέα νομοθετική πρωτοβουλία της Κομισιόν για τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας με στόχους, χρονοδιαγράμματα, κίνητρα και αντικίνητρα

Μάχη Τράτσα
Δάκος Βιομηχανίες Τροφίμων: Ποιος είναι ο νέος ισχυρός πόλος στα τρόφιμα
Τρόφιμα – ποτά

Δάκος: Ο νέος πόλος στα τρόφιμα και οι επενδύσεις των 25 εκατ.

Υπό τη σκέπη της Δάκος Βιομηχανίες Τροφίμων οι Μύλοι Δάκου και Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, διεκδικούν ενισχυμένα μερίδια εντός και εκτός συνόρων

Δημήτρης Χαροντάκης
Ideal: Το σχέδιο για εξαγορές, η εισαγωγή των Attica στο ΧΑ και οι μέτοχοι
Business

Ιdeal: Το μανιφέστο των deals και η χρυσή IPO των Attica

Γιατί η Ideal δεν προχώρησε ακόμη σε κάποια νέα επιθετική κίνηση - Τι είπε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου για Attica και μετόχους

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από Τράπεζες
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 53 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο η Mediobanca
Business

Στα 53 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Mediobanca

Η αναβάθμιση της τιμής-στόχου αντανακλά, σύμφωνα με την Mediobanca, το συνεχιζόμενο μετασχηματισμό του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΔΕΗ: Επιταχύνει την πράσινη μετάβαση με επενδύσεις €24 δισ.
Green

ΔΕΗ: Επιταχύνει την πράσινη μετάβαση με επενδύσεις €24 δισ.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και να επιταχύνει τον μετασχηματισμό του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου

Bally’s Intralot: Το deal με την Evoke δημιουργεί ένα γίγαντα στο online gaming 3,2 δισ.
Business

Reeves (Bally's Intralot) για Evoke: «Βλέπουμε μια εξαιρετική ευκαιρία»

Τι είπε ο CEO της Bally’s Intralot σε αναλυτές για την αξία που θα προσδώσει η Evoke – Πώς σχολίασε τις συνέργειες, την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο και την επόμενη μέρα

Γιώργος Μανέττας
ΟΛΠ: Διοργάνωσε το 1st Compliance Brainstorming Forum
Business

Η ΟΛΠ ΑΕ διοργάνωσε το 1st Compliance Brainstorming Forum

Η πρωτοβουλία της ΟΛΠ ΑΕ αποτελεί μια πλατφόρμα διαλόγου και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ οργανισμών και επιχειρήσεων

Space Hellas: Η προστιθέμενη αξία της SenseOne
Business

Η SenseOne εντάσσεται στη Space Hellas

Η ενσωμάτωση της SenseOne στην Space Hellas αποτελεί στοχευμένη στρατηγική εξέλιξη

Deutsche Bank: Δίνει νέες, υψηλότερες τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Deutsche Bank για ελληνικές τράπεζες: Υψηλότερες τιμές - στόχοι

Οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντικά περιθώρια ανόδου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΒΕΠ: Η αθέτηση πληρωμών νέα σιωπηλή απειλή της αγοράς
Business

ΕΒΕΠ: Η αθέτηση πληρωμών νέα σιωπηλή απειλή της αγοράς

Γιατί η αγορά φοβάται την αυξανόμενη αθέτηση πληρωμών μεταξύ επιχειρήσεων - Η εκτίμηση του ΕΒΕΠ

Latest News
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 53 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο η Mediobanca
Business

Στα 53 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Mediobanca

Η αναβάθμιση της τιμής-στόχου αντανακλά, σύμφωνα με την Mediobanca, το συνεχιζόμενο μετασχηματισμό του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Τραυλού: Έχουμε τον πιο σύγχρονο εμπορικό στόλο στον κόσμο
Ναυτιλία

Τραυλού: Έχουμε τον πιο σύγχρονο εμπορικό στόλο στον κόσμο

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στις επενδύσεις σε νέα, τεχνολογικά προηγμένα πλοία

Λάμπρος Καραγεώργος
Φρέιζερ (Citi): Το μέλλον δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ και η Κίνα, χρειαζόμαστε μία πιο ισχυρή Ευρώπη
World

Φρέιζερ (Citi): Χρειαζόμαστε μία πιο ισχυρή Ευρώπη

Η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσουν στον νέο πολυπολικό κόσμο, τόνισε η CEO της Citi, Τζέιν Φρέιζερ

Πιερρακάκης: Αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το όριο ακατάσχετου λογαριασμού
Economy

Πιερρακάκης: Αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το όριο του ακατάσχετου

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης από το βήμα της Βουλής

ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων φέτος περιμένουν οι αγορές
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων φέτος περιμένουν οι αγορές από την ΕΚΤ

Πότε αναμένονται οι αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ - Τι έδειξε έρευνα του Bloomberg

Eurostat: Άνοδος 0,3% του ΑΕΠ της ευρωζώνης το πρώτο τρίμηνο
World

Ευρωζώνη: Ισχνή ανάπτυξη 0,3% το α' τρίμηνο

Σύμφωνα με τη Eurostat, το ΑΕΠ στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 0,7% - Σε επίπεδο τριμήνου η ευρωζώνη σημείωσε πτώση 0,2% και η ΕΕ κατά 0,1% στο ΑΕΠ

EnEarth: Ασφαλής και μόνιμη αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο
Green

EnEarth: Ασφαλής και μόνιμη αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο

Η EnEarth, θυγατρική της Energean, επενδύει σε μια από τις πλέον εμβληματικές πρωτοβουλίες αποθήκευσης CO2 στην ΕΕ

ΔΕΗ: Επιταχύνει την πράσινη μετάβαση με επενδύσεις €24 δισ.
Green

ΔΕΗ: Επιταχύνει την πράσινη μετάβαση με επενδύσεις €24 δισ.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και να επιταχύνει τον μετασχηματισμό του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου

Bally’s Intralot: Το deal με την Evoke δημιουργεί ένα γίγαντα στο online gaming 3,2 δισ.
Business

Reeves (Bally's Intralot) για Evoke: «Βλέπουμε μια εξαιρετική ευκαιρία»

Τι είπε ο CEO της Bally’s Intralot σε αναλυτές για την αξία που θα προσδώσει η Evoke – Πώς σχολίασε τις συνέργειες, την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο και την επόμενη μέρα

Γιώργος Μανέττας
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2% στο ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2026
Economy

Με ρυθμό 2% «έτρεξε» η ανάπτυξη το α' τρίμηνο

Η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1% και οι επενδύσεις κατά 12,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

FAO: Σε υψηλό τριετίας παρέμεινε ο δείκτης τιμών τροφίμων τον Μάιο
AGRO

Σε υψηλό τριετίας παρέμειναν οι τιμές τροφίμων τον Μάιο

Ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός τον Μάιο, παρά την αύξηση των τιμών των δημητριακών

Ινδία: Η Κεντρική Τράπεζα διατηρεί σταθερά τα επιτόκια καθώς η κρίση στο Ιράν εγκυμονεί κινδύνους
World

Η Ινδία κράτησε σταθερά τα επιτόκια

Η Κεντρική Τράπεζα (RBI) μείωσε επίσης την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη στην Ινδία για το τρέχον οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο στο 6,6% από 6,9%

ΟΛΠ: Διοργάνωσε το 1st Compliance Brainstorming Forum
Business

Η ΟΛΠ ΑΕ διοργάνωσε το 1st Compliance Brainstorming Forum

Η πρωτοβουλία της ΟΛΠ ΑΕ αποτελεί μια πλατφόρμα διαλόγου και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ οργανισμών και επιχειρήσεων

Space Hellas: Η προστιθέμενη αξία της SenseOne
Business

Η SenseOne εντάσσεται στη Space Hellas

Η ενσωμάτωση της SenseOne στην Space Hellas αποτελεί στοχευμένη στρατηγική εξέλιξη

ESM: «Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή 6,94 δισ. ευρώ
Economy

«Πράσινο» ESM στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή 6,94 δισ.

Τι αναφέρει ο ESM για την εξάντληση του «μαξιλαριού» και την ελληνική οικονομία

Euronext: Σε εφαρμογή ο νέος ευρωπαϊκός νόμος για τις εισαγωγές στο ελληνικό χρηματιστήριο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Σε εφαρμογή ο νέος ευρωπαϊκός νόμος για τις εισαγωγές στο ΧΑ

Απλούστερες διαδικασίες και ψηφιακή πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies