Doca: Ξενοδοχειακό project κοντά στην Ακρόπολη

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Έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού έλαβε η μετατροπή ακινήτου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας σε ξενοδοχείο, με την αρχαιολογική αδειοδότηση να συνοδεύεται από σαφείς όρους για τη λειτουργία του.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η απαγόρευση αξιοποίησης του δώματος ως χώρου συνάθροισης κοινού, γεγονός που αποκλείει τη δημιουργία εστιατορίου, μπαρ ή άλλης αντίστοιχης χρήσης στην ταράτσα του κτιρίου, με θέα την Ακροπολη.

Το project αφορά ακίνητο στην οδό Πολυκλείτου 12 και προβλέπει την ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιρίου και την αλλαγή χρήσης του από εμπορικό κατάστημα σε τουριστικό κατάλυμα.

Η σχετική έγκριση δόθηκε από το Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, έπειτα από θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ). Σύμφωνα με την απόφαση, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις δεν αναμένεται να προκαλέσουν άμεση ή έμμεση βλάβη στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης ούτε στα προστατευόμενα μνημεία της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των εργασιών απαιτηθούν πρόσθετες εκσκαφές ή άλλες παρεμβάσεις στο υπέδαφος, θα πρέπει να προηγηθεί νέα έγκριση από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων. Η αρχαιολογική αδειοδότηση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια ωρίμανσης της επένδυσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την έκδοση των απαραίτητων αδειών και την έναρξη των εργασιών.

Η εταιρεία πίσω από το project

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απόφασης, το ακίνητο ανήκει στην «ΝΤΟΚΑ – ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία συνδέεται με την οικογένεια Χατζηφωτιάδη και το γνωστό ελληνικό brand μόδας και αξεσουάρ DOCA.

Η ανάπτυξη του εμπορικού σήματος πραγματοποιείται μέσω της «ΚΟΣΜΟΜΟΔΑ ΕΙΔΗ ΜΟΔΑΣ Α.Ε.», εταιρείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και πολυετή παρουσία στον χώρο της γυναικείας ένδυσης και των αξεσουάρ. Πρόεδρος της «ΝΤΟΚΑ – ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» είναι η Συλιανή Ντόκα, η οποία παράλληλα διατελεί αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος στην «ΚΟΣΜΟΜΟΔΑ». Αντίστοιχα, ο Παντελής Χατζηφωτιάδης εμφανίζεται ως αντιπρόεδρος της εταιρείας ακινήτων, ενώ κατέχει τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου στην εταιρεία μόδας.

Το brand DOCA συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των πλέον αναγνωρίσιμων ελληνικών σημάτων στον χώρο των αξεσουάρ και της γυναικείας μόδας, διαθέτοντας εκτεταμένο δίκτυο παρουσίας στην ελληνική αγορά και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.