Όμιλος Φωτιάδη: Πράσινο φως για τη τουριστικό χωριό 6.200 κλινών στο Ρέθυμνο

Σημαντική εξέλιξη για τη μεγάλη τουριστική επένδυση ύψους 500 εκατ. ευρώ στην περιοχή Τριόπετρα του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου αποτελεί η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω αδειοδοτική ωρίμανση του έργου.

Η έγκριση αφορά την Περιοχή Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (Π.Π.Α.Ι.Π.) συνολικής έκτασης 1.215,293 στρεμμάτων, όπου ο κυπριακός Όμιλος Φωτιάδη, μέσω της θυγατρικής Emerald Developments, σχεδιάζει τη δημιουργία ενός μεγάλου τουριστικού χωριού με κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, εμπορικές χρήσεις, εστιατόρια, χώρους αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις και ελικοδρόμιο.

Ο όμιλος Φωτιάδη και τι προβλέπει η ΜΠΕ

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το υπό ανάπτυξη συγκρότημα θα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 5.646 άτομα, ενώ στην ίδια έκταση προβλέπεται και η κατασκευή ξενοδοχείου πέντε αστέρων δυναμικότητας 600 κλινών, για το οποίο έχουν ήδη εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι. Συνολικά, η επένδυση αναμένεται να προσθέσει 6.246 νέες κλίνες στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 13% της υφιστάμενης τουριστικής δυναμικότητας της περιοχής.

Ωστόσο, η έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού συνοδεύεται από σειρά αυστηρών προϋποθέσεων και δεσμεύσεων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκεται εντός της έκτασης της επένδυσης. Στην απόφαση προβλέπεται ρητά η προστασία σημαντικών μνημείων και κατασκευών που σώζονται στην περιοχή, όπως ο ημιερειπωμένος ναός του Αγίου Βασιλείου ενετικής περιόδου, συγκρότημα στάβλων των αρχών του 19ου αιώνα και τρία παραδοσιακά αλώνια.

Αυστηροί όροι προστασίας των μνημείων

Το Υπουργείο απαιτεί να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη στα μνημεία κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις κατασκευαστικές δονήσεις, ενώ απαγορεύεται η απόθεση υλικών κοντά στα μνημεία και η διέλευση βαρέων οχημάτων σε μικρή απόσταση από αυτά.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της τελικής πολεοδομικής μελέτης, ο επενδυτής υποχρεώνεται να προχωρήσει σε πλήρη αποτύπωση του ναού, των στάβλων και των αλωνιών, καθώς και στη σύνταξη ειδικών μελετών για τις απαιτούμενες στερεωτικές εργασίες. Οι σχετικές μελέτες θα πρέπει να εκπονηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και να εγκριθούν από αυτές πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση. Το σύνολο της δαπάνης για τις εργασίες αποκατάστασης και προστασίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της επένδυσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις αποστάσεις ασφαλείας γύρω από τα μνημεία. Η απόφαση προβλέπει ζώνη προστασίας 50 μέτρων περιμετρικά του ναού του Αγίου Βασιλείου, ενώ για το συγκρότημα των στάβλων ορίζεται απόσταση 100 μέτρων από την πρόσοψη και 12 μέτρων από τις υπόλοιπες πλευρές του. Επιπλέον, πρέπει να τηρηθεί απόσταση τουλάχιστον 15 μέτρων από τα αλώνια.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει επίσης ότι όλες οι εκσκαφικές και χωματουργικές εργασίες θα πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων ή παλαιοντολογικών ευρημάτων, οι εργασίες θα διακόπτονται άμεσα προκειμένου να ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα με δαπάνη του κυρίου του έργου.

Παράλληλα, προβλέπεται η υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του επενδυτή για την παρακολούθηση όλων των αρχαιολογικών εργασιών και την προστασία των ευρημάτων που ενδέχεται να αποκαλυφθούν κατά την εξέλιξη του έργου.

Ο αντίκτυπος του έργου

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η επένδυση εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει σημαντικό αριθμό άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας τόσο στη φάση κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία του συγκροτήματος, ενώ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την τοπική οικονομία και την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Ρεθύμνου.

Ο όμιλος Φωτιάδη ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1942 και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς ομίλους εταιρειών στην Μεγαλόνησο και σε όλα τα Βαλκάνια. Περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι εργάζονται για τον όμιλο, ο οποίος κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της παραγωγής και διανομής ποτών, καθώς και σε έργα ακινήτων και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Ο όμιλος έχει σημαντική παρουσία στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Κροατία και τη Σλοβενία. Στην Ελλάδα έγινε ιδιαίτερα γνωστός από την εξαγορά της σερραϊκής μικροζυθοποιίας Siris απ’ την ελληνική θυγατρική Beverage World. Στον τομέα του real estate δραστηριοποιείται στη χώρα μας μέσω της Emerald Developments. Ο όμιλος διευθύνεται από τους κ.κ. Παύλο Φωτιάδη και Αλέξη Φωτιάδη.