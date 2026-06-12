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Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Θετικό ξεκίνημα – Αυξάνονται οι προσδοκίες για συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 12.06.2026, 10:39
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Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Θετικό ξεκίνημα – Αυξάνονται οι προσδοκίες για συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν
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Με κέρδη κινούνται σήμερα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 1,17% στις 628 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,78% στις 10.384 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 1,29% στις 24.523 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 1,43% στις 8.317 μονάδες.

Στη Γερμανία, η μετοχή της Adidas σημειώνει άνοδο 2,16%, στο Λονδίνο, η Fresnillo να ξεχωρίζει σημειώνοντας άλμα 4,87%, ενώ στο Παρίσι, η Safran κερδίζει 4,03%.

Αφορμή της ανόδου είναι το ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν βρίσκεται κοντά και ενδέχεται να υπογραφεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι δηλώσεις αυτές τροφοδότησαν έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον για πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, με τον τεχνολογικό κλάδο να πρωταγωνιστεί.

Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολόγησαν τις τελευταίες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τα επιτόκια, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό σε Γερμανία και Γαλλία , καθώς και οι ανακοινώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για το ΑΕΠ.

Τα μάκρο

Ειδικότερα, στη Γερμανία, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,6% τον Μάιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis). Το ποσοστό ήταν χαμηλότερο από το 2,9% του Απριλίου και επιβεβαίωσε τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις. Σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,2%, ενώ ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών μειώθηκε κατά 0,1%. Σε ετήσια βάση, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός ανήλθε στο 2,7%.

Στη Γαλλία, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,4% τον Μάιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας INSEE, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) υποχώρησε κατά 0,1% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η κάμψη οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 0,2% του τομέα των υπηρεσιών. Ωστόσο, μέρος των απωλειών αντισταθμίστηκε από την άνοδο 0,1% στις κατασκευές, ενώ η παραγωγή παρέμεινε αμετάβλητη.

Σε τριμηνιαία βάση, η βρετανική οικονομία εκτιμάται ότι αναπτύχθηκε κατά 0,7% κατά το τρίμηνο έως τον Απρίλιο, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, με βασικό μοχλό ανάπτυξης τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος κατέγραψε αύξηση 0,8%.

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