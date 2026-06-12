Καββαδάς: 7,4 εκατ. ευρώ στη Μαγνησία για αποζημιώσεις από την ευλογιά

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Αποζημιώσεις 7,4 εκατ. ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί στους κτηνοτρόφους της Μαγνησίας που επλήγησαν από την ευλογιά προβάτων, ενώ συνεχίζεται η εφαρμογή μέτρων στήριξης και η εξέταση πρόσθετων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επιζωοτίας. Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καββαδάς απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Μπουκώρου, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα στοιχεία για την πορεία της νόσου, τις αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί και τις δυνατότητες στήριξης των πληγέντων κτηνοτρόφων.

Ο κ. Καββαδάς επισήμανε ότι η Μαγνησία αποτέλεσε μία από τις πλέον επιβαρυμένες περιοχές της χώρας από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. «Από τον Οκτώβριο του 2024 μέχρι σήμερα, είχαμε 140 κρούσματα και περίπου 195 εκτροφές σε 38.784 ζώα που θανατώθηκαν, δηλαδή η Μαγνησία είχε από τις μεγαλύτερες εξάρσεις της νόσου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τα θανατωθέντα ζώα έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις ύψους 2.845.499 ευρώ

Παρά τη βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας σε εθνικό επίπεδο, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η μάχη κατά των επιζωοτιών δεν έχει τελειώσει και ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Όπως σημείωσε, συνεχίζεται η αυστηρή επιτήρηση, η εφαρμογή των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας και η στενή συνεργασία Υπουργείου, Περιφερειών και Δήμων, με στόχο την πλήρη εξάλειψη της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου

Αναφερόμενος στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, ξεκαθάρισε ότι η απαγόρευση παραμένει σε ισχύ όσο διαρκούν οι περιορισμοί που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αξιολογεί διαρκώς τα επιδημιολογικά δεδομένα και αποφασίζει για την άρση ή την παράταση των μέτρων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα οικονομικά μέτρα στήριξης που έχουν ήδη εφαρμοστεί για τους πληγέντες παραγωγούς της Μαγνησίας. Συγκεκριμένα, για τα θανατωθέντα ζώα έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις ύψους 2.845.499 ευρώ, ενώ για την απώλεια εισοδήματος οι ενισχύσεις ανέρχονται σε 2.280.390 ευρώ σε 187 δικαιούχους.

Παράλληλα, έχουν χορηγηθεί επιπλέον 2.277.000 ευρώ σε 615 δικαιούχους για την κάλυψη του αυξημένου κόστους ζωοτροφών που προέκυψε από τα περιοριστικά μέτρα και τον υποχρεωτικό εγκλεισμό των ζώων στις εκτροφές.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών, επισημαίνοντας ότι στη Μαγνησία υποβλήθηκαν συνολικά 160 αιτήσεις, από τις οποίες οι 18 αφορούν εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.

Κατά τη δευτερολογία του, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτημα της ανωτέρας βίας για τους νέους αγρότες που επλήγησαν από τις επιζωοτίες. Όπως εξήγησε, το ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν επιτρέπει οριζόντιες εξαιρέσεις, αλλά προβλέπει τη δυνατότητα εξατομικευμένης εξέτασης κάθε περίπτωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, για το 2024 υποβλήθηκαν πανελλαδικά 508 αιτήσεις αναγνώρισης ανωτέρας βίας λόγω θανάτωσης ζώων από ευλογιά ή πανώλη, εκ των οποίων εγκρίθηκαν ολικά ή μερικά οι 468. Ο κ. Καββαδάς κάλεσε τους πληγέντες δικαιούχους να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι κάθε αίτηση θα εξεταστεί με αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη.

«Καλώ λοιπόν τους δικαιούχους να καταθέσουν τις αιτήσεις και, εφόσον τις καταθέσουν, μπορώ να σας διαβεβαιώσω για δύο πράγματα: Πρώτον, ότι κάθε αίτηση θα εξεταστεί εξατομικευμένα, θα ελεγχθεί διεξοδικά και θα κριθεί δίκαια. Και δεύτερον, ότι η Διοίκηση πάντα εξετάζει με προσοχή και ευαισθησία τις αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις περί ανώτερης βίας – και η υποχρεωτική θανάτωση ζωικού κεφαλαίου με εντολή της διοίκησης είναι ανωτέρα βία».