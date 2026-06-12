Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα από επιζωοτίες

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Νέα οικονομική ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις επιζωοτίες ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λευκάδος Αθανάσιος Καββαδάς, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη.

Ο υφυπουργός γνωστοποίησε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέγραψε νέα απόφαση κατανομής αποζημιώσεων για τα ζώα που θανατώθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των επιζωοτιών, με σημαντικό μέρος των πόρων να κατευθύνεται στη Θεσσαλία.

Από το 2024 μέχρι σήμερα– 550.000 ζώα έχουν θανατωθεί

«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπέγραψε χθες απόφαση για νέα κατανομή αποζημιώσεων για τα θανατωθέντα ζώα από επιζωοτίες, ύψους 671.651 ευρώ που αφορά το διάστημα των θανατώσεων από 30/04/26 έως σήμερα. Συγκεκριμένα, για την περιφέρεια σας τη Θεσσαλία, αναλογεί το ποσό των 238.766 ευρώ», επισήμανε.

Δύσκολη μάχη

Αναφερόμενος στη συνολική κατάσταση της ελληνικής κτηνοτροφίας, επισήμανε ότι η χώρα εξακολουθεί να δίνει μία δύσκολη μάχη απέναντι στις επιζωοτίες, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή, το εισόδημα των κτηνοτρόφων και την αναπτυξιακή προοπτική της υπαίθρου.

«Η πολιτεία μαζί με τους παραγωγούς, δίνουμε μία σκληρή μάχη για την διάσωση της ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ από το 2023 με τις θεομηνίες ELIAS και DANIEL. Από το 2024 μέχρι σήμερα– 550.000 ζώα έχουν θανατωθεί. Με αυστηρή επιτήρηση και περιοριστικά μέτρα, με πρωτόκολλα βιοασφάλειας στοχεύουμε στην εκρίζωση των νοσημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι επιζωοτίες δεν αποτελούν μόνο πρόβλημα για τους παραγωγούς, αλλά συνιστούν ευρύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, την επισιτιστική επάρκεια και την οικονομική δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτό, όπως σημείωσε, εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα βιοασφάλειας και περιοριστικά μέτρα, με στόχο την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης των νοσημάτων.

Παράλληλα, ο κ. Καββαδάς ξεκαθάρισε ότι η πολιτεία αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο τις φυσικές καταστροφές και τις επιζωοτίες, καθώς πρόκειται για διαφορετικές καταστάσεις που διέπονται από διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο.

Οι πληγέντες

Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε ότι μετά τις θεομηνίες Daniel και Elias υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα στήριξης των πληγέντων παραγωγών. Μέσω του ΕΛΓΑ καταβλήθηκαν αποζημιώσεις που ξεπέρασαν τα 20 εκατ. ευρώ, ενώ οι ενισχύσεις ανά ζώο διαμορφώθηκαν σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τα προβλεπόμενα στον κανονισμό του Οργανισμού για παράδειγμα για τα αιγοπρόβατα από τα 86 ευρώ ανά ζώο με διάταξη νόμου η αποζημίωση έφτασε στα 150 ευρώ.

Επιπλέον, με ειδική νομοθετική ρύθμιση επεκτάθηκαν τα ηλικιακά όρια αποζημίωσης του ζωικού κεφαλαίου, ώστε να καλυφθούν περισσότεροι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν από τις καταστροφές.