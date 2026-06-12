ΥπΑΑΤ: Πάνω από 47.000 θανατώσεις λόγω αφθώδους πυρετού – 7 νέα κρούσματα ευλογιάς

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Αποκλιμάκωση σε σχέση με την περίοδο κορύφωσης της νόσου το φθινόπωρο του 2025 παρουσιάζει η εικόνα της ευλογιάς προβάτων σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), με τον αριθμό των θανατώσεων παρόλα αυτά να φτάνουν στις 490.000, ενώ εξακολουθούν να καταγράφονται μεμονωμένα νέα περιστατικά. Αντίστοιχα, συνεχίζεται το «χτύπημα» του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο με τις θανατώσεις να ξεπερνούν τις 47.000 ζώα.

Από την επιτήρηση έχουν εντοπιστεί 119 κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο σε 189 θετικές εκτροφές

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ευλογιά προβάτων συνολικά, μέχρι την τελευταία επικαιροποίηση, έχουν καταγραφεί:

2.179 επιβεβαιωμένα κρούσματα,

2.690 πληγείσες εκτροφές,

489.307 θανατώσεις αιγοπροβάτων.

Στο διάστημα από 25 Μαΐου έως 7 Ιουνίου 2026 καταγράφηκαν 7 νέα κρούσματα. Συγκεκριμένα:

3 στην Αιτωλοακαρνανία,

2 στην Αρκαδία,

1 στην Ηλεία,

1 στις Σέρρες.

Στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 9 πληγείσες εκτροφές και 553 θανατώσεις.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων. Από την 1η Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο του συντονισμού με την Ελληνική Αστυνομία, έχουν πραγματοποιηθεί 65.263 έλεγχοι, έχουν βεβαιωθεί 84 παραβάσεις και έχουν γίνει 109 συλλήψεις.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο

Για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο, η επιτήρηση και η δειγματοληψία στο πεδίο συνεχίζονται από τις 15 Μαρτίου 2026, οπότε ξεκίνησε η επιζωοτία, έως και 11 Ιουνίου 2026, με προτεραιότητα τον περιορισμό της νόσου.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία, έχουν εξεταστεί:

1.725 εκτροφές,

71.029 ζώα,

98.914 δείγματα στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς.

Από την επιτήρηση έχουν εντοπιστεί 119 κρούσματα σε 189 θετικές εκτροφές. Το ποσοστό των θετικών εκτροφών στο δείγμα της επιτήρησης διαμορφώνεται στο 10,96%, ενώ το ποσοστό των θετικών ζώων στο 4,78% (θανατωθέντα ζώα: 47.743).

Η επιτήρηση κάλυψε:

1.589 εκτροφές προβάτων,

18 εκτροφές αιγών,

21 εκτροφές βοοειδών,

97 μικτές εκτροφές.

Από τον ορολογικό έλεγχο προέκυψαν 3.392 θετικά δείγματα αίματος ζώων.

Με βάση τα ημερήσια εργαστηριακά αποτελέσματα της 11ης Ιουνίου 2026, εξετάστηκαν 43 εκτροφές, 1.636 ζώα και 2.268 δείγματα. Από αυτά προέκυψαν 5 θετικές εκτροφές, 55 θετικά ζώα και 3 νέα κρούσματα/εστίες. Το ημερήσιο ποσοστό θετικών εκτροφών διαμορφώθηκε στο 11,63% και το ποσοστό θετικών ζώων στο 3,36%.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αναφέρει, συνεχίζει την καθημερινή παρακολούθηση της κατάστασης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες, τους Δήμους και τις ελεγκτικές αρχές. «Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, η έγκαιρη ενημέρωση των κτηνιατρικών αρχών και η αποφυγή παράνομων μετακινήσεων ζώων παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για τον περιορισμό των επιζωοτιών και την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας», σημειώνεται.