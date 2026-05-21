Καββαδάς: Νέες δράσεις στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό – Οι έξι παρεμβάσεις

Τι ανακοίνωσε ο υφυπουργός Aθ. Καββαδάς από τη Λέσβο - Οι δράσεις του ΥΠΑΑΤ εντατικοποιούνται

AGRO 21.05.2026, 15:16
Στην εντατικοποίηση των παρεμβάσεων για την ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισμού, τη στήριξη της κτηνοτροφίας και της τοπικής παραγωγής, καθώς και την αυστηροποίηση των μέτρων βιοασφάλειας στη Λέσβο λόγω του αφθώδους πυρετού, προχωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Αθανάσιος Καββαδάς.

Κάθε εβδομάδα κλιμάκιο της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου θα μεταβαίνει στους χώρους ταφής των θανατοθέντων ζώων

Ειδικότερα, ο κ. Καββαδάς ανακοίνωσε τις εξής παρεμβάσεις:

1. Η συγκρότηση άτυπου 4μελούς συντονιστικού οργάνου

Συστήνεται μίνι άτυπο συντονιστικό όργανο με τη συμμετοχή εκπροσώπων κτηνιάτρων του ΥπΑΑΤ, της διεύθυνσης κτηνιατρικής περιφερειακής ενότητας Λέσβου, του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και του Στρατού Ξηράς, το οποίο θα συνεδριάζει δύο φορές την εβδομάδα, με στόχο τον καλύτερο επιχειρησιακό συντονισμό των περισσότερων από 30 κτηνιάτρων που βρίσκονται στο νησί. Όποτε απαιτηθεί θα συνεδριάζει διευρυμένη η ομάδα με τη συμμετοχή εκπροσώπου από το τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, από τη Διεύθυνση Υγείας και από εκπρόσωπο της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου, ενισχύοντας τον διατομεακό συντονισμό για τη διαχείριση της κρίσης.

2. Ο περαιτέρω έλεγχος των χώρων ταφής

Κάθε εβδομάδα κλιμάκιο της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου θα μεταβαίνει στους χώρους ταφής των θανατοθέντων ζώων, προκειμένου να εποπτεύει ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

3. Η τεχνική υποστήριξη των κτηνιάτρων

Δρομολογήθηκαν παρεμβάσεις σε Δήμους και Περιφέρεια για τη διευκόλυνση των κτηνιάτρων που επιχειρούν σε απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές, με πρόβλεψη για διάθεση ειδικών οχημάτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής υποστήριξης των συνεργείων.

4. Η στήριξη των τυροκόμων

Μετά από διαδοχικές συναντήσεις με τυροκόμους ζητήθηκε η περαιτέρω συνεργασία για την συλλογή και μεταποίηση του γάλακτος που συλλέγεται από τις πληγείσες περιοχές.

5. Η αυστηροποίηση των μέτρων βιοασφάλειας στο λιμάνι της Μυτιλήνης

Μετά την επίσκεψη στο λιμάνι, αποφασίστηκε η περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, με την άμεση ενεργοποίηση 2ης αψίδας απολύμανσης στο τελωνείο Μυτιλήνης, αλλά και την ταχύτερη εμβάπτιση με απολυμαντικό υγρό του τάπητα ανά δεκαπέντε λεπτά.

6. Η ασφαλή διακίνηση των ζωοτροφών

Ζητήθηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η πραγματοποίηση σύσκεψης με τις αρμόδιες υπηρεσίες και η λήψη απόφασης, με στόχο τη σωστή ενημέρωση των κτηνοτρόφων σχετικά με την ασφαλή διακίνηση των ζωοτροφών.

Οι συναντήσεις

Αναλυτικότερα, η δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του Υφυπουργού, ο οποίος συνοδευόταν   από τον πρώην Υπουργό και πρώην Αντιπρόεδρο της Βουλής Χαράλαμπο Αθανασίου, ξεκίνησε από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Ταξιάρχη Βέρρο, αντιδημάρχους και στελέχη του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν οι επιπτώσεις από τον αφθώδη πυρετό, οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για τη στήριξη της παραγωγής και της κτηνοτροφίας.

Στη συνέχεια ο κ. Καββαδάς επισκέφθηκε τυροκομεία της περιοχής και συναντήθηκε με τυροκόμους και με τον πρόεδρο Συλλόγου Τυροπαραγωγών Λέσβου – Λήμνου Ιγνάτιο Θυμέλη, με αντικείμενο τα προβλήματα του κλάδου, την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογής γάλακτος και τη στήριξη των μικρότερων παραγωγικών μονάδων.

Ακολούθησε επίσκεψη του ΥφΑΑΤ  στον χώρο υγειονομικής ταφής ζώων (ΧΥΤΑ) και η ημέρα ολοκληρώθηκε στη Μυτιλήνη με ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κτηνιάτρων, τυροκόμων, εμπόρων κρέατος και υπηρεσιακών παραγόντων, όπου εξετάστηκε η πορεία εφαρμογής των μέτρων και ο σχεδιασμός των επόμενων ενεργειών.

Παρόντες στη σύσκεψη ήταν ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας, ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Βορείου Αιγαίου, Μιχάλης Σεβδυνίδης, ο Αστυνομικός Διευθυντής, Κωνσταντίνος Παπάζογλου, ο Λιμενάρχης, Γεώργιος Κούλικας, η Διευθύντρια Τελωνείου, Κατερίνα Αποστολίδου, ο Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, Ευστράτιος Τσομπανέλλης, η τμηματάρχης υγείας των ζώων, Σταυρούλα Χατζηνικολάου, η κτηνίατρος του ΥΠΑΑΤ, Αικατερίνη Παπαποστόλου, η Προϊσταμένη του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Λέσβου του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Μαρίνα Χονδρού και ο επικεφαλής του στρατιωτικού κλιμακίου, Αντισυνταγματάρχης Κώστας Παρασκευόπουλος.

Καββαδάς: Η εικόνα που αντιμετωπίζουμε στη Λέσβο είναι δύσκολη

«Η εικόνα που αντιμετωπίζουμε στη Λέσβο είναι δύσκολη και απαιτεί σοβαρότητα, συντονισμό και συνεχή παρουσία στο πεδίο. Από την πρώτη στιγμή βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής, της κτηνοτροφίας και της τοπικής οικονομίας. Ακούμε τα προβλήματα, καταγράφουμε τις ανάγκες και προχωρούμε σε παρεμβάσεις με στόχο να στηρίξουμε την κοινωνία της Λέσβου και να περιορίσουμε τις συνέπειες της κρίσης», επισήμανε σε δήλωσή του ο κ. Καββαδάς.

«Συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, την Περιφέρεια, τον Δήμο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να δώσουμε λύσεις όπου αυτό είναι δυνατό. Δεν εφησυχάζουμε ούτε στιγμή. Οι εντολές του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, για εξάντληση κάθε δυνατότητας στήριξης της κτηνοτροφίας της Λέσβου είναι δεδομένες», σημείωσε.

