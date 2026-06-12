Fourlis: Το 2026 χρονιά μετάβασης για τον όμιλο

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Να γυρίσει σελίδα αποφάσισε ο όμιλος Fourlis που κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ανακοίνωσε πως μπαίνει στη φάση του μεγαλύτερου τεχνολογικού και οργανωτικού μετασχηματισμού στην ιστορία του.

Μιλώντας στους μετόχους, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Βασιλάκος, επισήμανε μάλιστα πως θα επεκτείνει τη δραστηριότητά του σε νέους τομείς και θα ενισχύει τις δραστηριότητές του. «Το 2026 είναι μια χρονιά μετάβασης, επενδύσεων και μετασχηματισμού», πρόσθεσε.

Ο Fourlis μετασχηματίζεται

Ήδη κατά την ενημέρωση της αγοράς τον Μάιο, ο πρόεδρος του ομίλου Βασίλης Φουρλής και ο Γιάννης Βασιλάκος είχαν υπογραμμίσει τους άξονες, πάνω στους οποίους θα χτιστεί η μελλοντική ανάπτυξη της εισηγμένης, με πρωτοβουλίες που θα φέρουν επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας και θα προετοιμάσουν τον όμιλο για τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Το νέο μοντέλο του ομίλου Fourlis βασίζεται σε ένα γενναίο τεχνολογικό και οργανωτικό μετασχηματισμό, σε ένα πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου προσωπικού και στο κλείσιμο 10 ζημιογόνων καταστημάτων, με συνολικό κόστος 10,7 εκατ ευρώ. Ωστόσο, από το 2027 και μετά, η διοίκηση εκτιμά ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα αποφέρουν επαναλαμβανόμενο ετήσιο όφελος τουλάχιστον 9 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος στοχεύει στην επιτάχυνση της εφαρμογής της νέας οργανωτικής δομής, με στόχο η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο.

Οι εκτιμήσεις για το 2026

Για το 2026, η διοίκηση προβλέπει πωλήσεις ύψους 645 εκατ. ευρώ, μικτό περιθώριο κέρδους 46,5%, EBIT μεταξύ 15 και 17 εκατ. ευρώ και περιθώριο EBIT από 2,3% έως 2,6%.

Μέχρι τις 6 Ιουνίου, οι συνολικές πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση 8%, με τον κλάδο οικιακού εξοπλισμού να αναπτύσσεται κατά 4%, τις δραστηριότητες αθλητικών ειδών να ενισχύονται κατά 16% και τον τομέα wellness να έχει καταγράψει άνοδο 26%.

Οι εκτιμήσεις και η παρουσίαση του guidance για το 2027 θα παρουσιαστούν αναλυτικά το ερχόμενο φθινόπωρο. Σύμφωνα με τον κ. Βασιλάκο, οι πωλήσεις αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον στα φετινά επίπεδα, ενώ η προστασία και περαιτέρω βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους αποτελεί βασική προτεραιότητα της διοίκησης.

Υπενθυμίζεται πως ο όμιλος επενδύει σε νέα retail πλατφόρμα και σχεδιάζει την ανάπτυξη των ΙΚΕΑ, ενώ διατηρεί τον στόχο πωλήσεων

Διανομή μερίσματος

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ομίλου Fourlis η διανομή μερίσματος ,015 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,1425 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος είναι η Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.