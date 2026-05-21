Όμιλος Fourlis: Οι δυο στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης της Fourlis

Τι ανέφεραν Βασίλης Φουρλής και Γιάννης Βασιλάκος για τις προτεραιότητες που θέτει ο όμιλος Fourlis – Η μηχανή αντιστάθμισης κόστους, τα νέα ΙΚΕΑ και η κερδοφορία των Foot Lockers

Business 21.05.2026, 07:00
Ο Βασίλης Φουρλής, επικεφαλής του ομίλου Fourlis
Ρεπορτάζ Γιώργος Μανέττας

Το… δόγμα που θα ακολουθήσει ο όμιλος Fourlis με θρησκευτική προσήλωση την επόμενη διετία για την οικοδόμηση της επόμενης μέρας περιέγραψαν Βασίλης Φουρλής και Γιάννης Βασιλάκος στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές.

Παρότι η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στα… νούμερα –κάτι άλλωστε που αρέσει στους αναλυτές-, εντούτοις ο πρόεδρος και ο CEO, αντίστοιχα του ομίλου Fourlis υπογράμμισαν τους άξονες, πάνω στους οποίους θα χτιστεί η μελλοντική ανάπτυξη της εισηγμένης.

O Όμιλος Fourlis και η αναδιάρθρωση του μοντέλου

Ο κ. Φουρλής μάλιστα ήταν αρκετά ξεκάθαρος κατά την αρχική τοποθέτησή του: «Οι δύο κύριοι στρατηγικοί πυλώνες για το 2026», όπως είπε, είναι πρώτον η συνεχής ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων, ιδιαίτερα των Foot Locker και των «μικρών IKEA» και δεύτερον η σημαντική τεχνολογική και λειτουργική αναδιοργάνωση του μοντέλου μας.

«Αυτές οι πρωτοβουλίες θα φέρουν επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας μας και θα προετοιμάσουν τον όμιλο για τις προκλήσεις του μέλλοντος», σημείωσε εμφατικά ενώ δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι γεωπολιτικές εξελίξεις θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κ. Βασιλάκος, τονίζοντας πως ο όμιλος εστιάζει στην επιτάχυνση των επενδύσεων σε μετασχηματισμό και ανάπτυξη. Έσπευσε ωστόσο να συμπληρώσει πως προτεραιότητα αποτελεί η προστασία του τζίρου και της δυναμικής που έχει αναπτύξει καθώς και η διασφάλιση του μικτού περιθωρίου κέρδους, παράλληλα με την προσεκτική διαχείριση του κόστους. Ο έλεγχος του κόστους μάλιστα απασχολεί έντονα την εταιρεία λόγω του ιδιαίτερα ασταθούς μακροοικονομικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Το σήμα για μεγάλες επενδύσεις από τον όμιλο Fourlis

Τη βούληση της διοικητικής ομάδας να προχωρήσει δυναμικά τα επενδυτικά πλάνα επεσήμανε ο κ. Φουρλής, λέγοντας χαρακτηριστικά «τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι πολύ βαριά σε όρους ανάπτυξης και δημιουργίας νέων καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένου του μεγάλου έργου στο Ελληνικό». Εκεί σύμφωνα με τον μετοχικό και διοικητικό ηγέτη της Fourlis θα δημιουργηθούν συνολικά πέντε ή έξι καταστήματα του ομίλου, από ΙΚΕΑ μέχρι Intersport.

Νέα καταστήματα σχεδιάζονται και μάλιστα ουκ ολίγα στον τομέα των αθλητικών ειδών με αιχμή τα Foot Locker

Ο κ. Βασιλάκος παίρνοντας τη σκυτάλη και προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα σχετικά με τα νέα ανοίγματα, αποκάλυψε ότι μετά την Ρόδο που λειτουργεί ως πιλότος (με τη μετατροπή του κέντρου παραγγελιοληψίας σε κανονικά κατάστημα) έρχεται νέο μικρό ΙΚΕΑ στην Κέρκυρα μέσα στο 2027 ενώ παρόμοια σχέδια υπάρχουν και για την Καλαμάτα (το ακριβές concept και η έκταση είναι ακόμη υπό επεξεργασία).

Νέα καταστήματα σχεδιάζονται και στον τομέα των αθλητικών ειδών με αιχμή τα Foot Locker. Ενδεικτικά ο κ. Βασιλάκος ανέφερε την Γλυφάδα (στην Οδό Μεταξά), τον Βόλο, την Λαμία, την Καλλιθέα και την Νέα Ερυθραία τονίζοντας τη σημασία να βρεθεί το κατάλληλο ενοίκιο καθώς προτεραιότητα είναι η υψηλή κερδοφορία και όχι η ανάπτυξη για την… ανάπτυξη.

Κέντρο διανομής ΙΚΕΑ στον Ασπρόπυργο: Μηχανή αντιστάθμισης κόστους

Ειδική μνεία έγινε στην αποθήκη για την Inter IKEA στον Ασπρόπυργο, με τον Έλληνα μάνατζερ να επισημαίνει πως αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο. Η λειτουργία θα ξεκινήσει με την εισαγωγή αποθέματος ενώ οι αποστολές θα αρχίσουν από την Ελλάδα, μετά την Κύπρο, τη Βουλγαρία και στην συνέχεια, Ιορδανία, Ισραήλ και Αίγυπτο.

Το έργο θα κορυφωθεί πιθανότατα όσον αφορά στους όγκους στα μέσα του 2027, οπότε και η εταιρεία υπολογίζει ότι θα αποκομίσει σε πλήρη έκταση τα οφέλη από τις συνέργειες αλλά και τα έσοδα που προέρχονται από τη λειτουργία. O κ. Βασιλάκος χαρακτήρισε το συγκεκριμένο κέντρο διανομής ως «μια τεράστια μηχανή αντιστάθμισης κόστους».

Και αυτό όπως εξήγηση επειδή, «η εγγύτητα των προϊόντων, οι λιγότερες, ημέρες αποστολής για τις παλέτες από τη Μέση Ανατολή και επίσης από την Ασία καθώς και οι σημαντικές συνέργειες από τα τέλη του 2026 και το 2027, τόσο στα επίπεδα αποθεμάτων όσο και στην προσέγγιση «just-in-time» και το χαμηλότερο κόστος μεταφοράς θα μειώσει ουσιαστικά αυτό που πληρώνει η εταιρεία σήμερα —κάνοντας αποστολές με φορτηγά από τη Ρουμανία ή από την Ιταλία.

Ο μετασχηματισμός των δομών για τον όμιλο Fourlis

Ο κ. Βασιλάκος στάθηκε ιδιαίτερα και στο λειτουργικό μοντέλο, μέσα από την οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής στο μέλλον πλατφόρμας. «Το 2026, βρισκόμαστε στη φάση της θεμελίωσης, επομένως χτίζουμε το λειτουργικό μοντέλο, τη διακυβέρνηση (governance), την πλατφόρμα κοινών υπηρεσιών, την αρχιτεκτονική του συστήματος, και αυτή η φάση είναι απαραίτητη προκειμένου να χτίσουμε μια πιο επεκτάσιμη και ανθεκτική στο μέλλον (future-proof) πλατφόρμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αυτή η πλατφόρμα, όπως εξήγησε, περιλαμβάνει λειτουργίες όπως τα χρηματοοικονομικά, την τεχνολογία, το HR (ανθρώπινο δυναμικό), τις προμήθειες, τα νομικά. Στο σύγχρονο λιανεμπόριο παγκοσμίως, πρόσθεσε, σχεδόν το 70% της συνολικής λειτουργίας είναι πανομοιότυπο σε όλα τα concepts (εμπορικά σήματα/αλυσίδες). Το 2027 και το 2028, σημείωσε, θα προχωρήσει η ενοποίηση σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, το omni-channel, τις ψηφιακές δυνατότητες και τις διαδικασίες.

Αναλύοντας περαιτέρω τα επόμενα βήματα, ανέφερε πως από το 2027 και το 2028 και μετά, αναμένουμε ότι η πλατφόρμα θα υποστηρίξει ταχύτερη επέκταση, ισχυρότερα κέρδη παραγωγικότητας και υψηλότερα περιθώρια κέρδους, δεδομένου ότι τα συστήματα θα το επιτρέπουν. Δηλαδή, ένα σύστημα ανά τύπο λειτουργίας ή ανά τομέα λειτουργίας, χαμηλότερη συντήρηση, χαμηλότερο κόστος αδειοδοτήσεων (licensing), χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, αλλά και χαμηλότερο κόστος καινοτομίας και δημιουργίας νέων και βιώσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για όλους, χαμηλότερο κόστος δημιουργίας δυνατοτήτων που είναι ανεξάρτητες από concept και χώρα».

Ο κ. Βασιλάκος περιγράφοντας την μέχρι σήμερα πρόοδο του μετασχηματισμού, είπε πως «ο επιχειρησιακός μετασχηματισμός προοδεύει στους εξής τομείς:

  1. Πρώτον, στο λειτουργικό μοντέλο και τις κοινές υπηρεσίες: Η εταιρεία κινείται γρήγορα προς τη συγκέντρωση των λειτουργιών και των ομάδων, τον σχεδιασμό ευέλικτων ομάδων εργασίας και την εισαγωγή νέων, πιο αποτελεσματικών λειτουργικών διαδικασιών σε όλο τον οργανισμό. Από τη διαχείριση παραγγελιών και βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας. Στόχος είναι η απλοποίηση του τρόπου λειτουργίας, η μείωση των επικαλύψεων και η δημιουργία μιας πιο αποτελεσματικής δομής που μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλά brands και αγορές με χαμηλό κόστος λειτουργίας.
  1. Δεύτερον, όσον αφορά την ενοποιημένη αρχιτεκτονική δεδομένων και συστημάτων, η εταιρεία προχωρά με τα βασικά έργα υποδομής.. Έχει δημιουργήσει μια εξειδικευμένη λειτουργία ασφάλειας πληροφοριών και κυβερνοασφάλειας (information security & cybersecurity) από πέρυσι σε επίπεδο ομίλου, και έχει εισαγάγει ένα πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριών και κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ομίλου και έχει ενσωματώσει τη μεθοδολογία «ασφάλεια από τον σχεδιασμό» (security by design) σε όλες τις πρωτοβουλίες του PMO (Γραφείο Διαχείρισης Έργων) και της τεχνολογίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι, καθώς ο όμιλος γίνεται πιο ψηφιακός και πιο ολοκληρωμένος, η ανθεκτικότητα και η ασφάλεια πρέπει να ενσωματωθούν στο λειτουργικό μοντέλο εξ αρχής. Και παρόλο που αυτές οι πρωτοβουλίες δημιουργούν κάποιο βραχυπρόθεσμο φόρτο εργασίας κατά τη φάση της θεμελίωσης, αναμένεται να υποστηρίξουν την παραγωγικότητα, την επεκτασιμότητα, την ισχυρή εκτέλεση και τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους από το 2027 και μετά, αποτελώντας μια ισχυρή βάση-πλατφόρμα και επιτρέποντας στον όμιλο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και να αναπτύσσει (scale) τα τρέχοντα και μελλοντικά του οχήματα ταχύτερα στις διάφορες αγορές.

Τα συστήματα, υπογράμμισε ο κ. Βασιλάκος θα είναι έτοιμα να αποδώσουν μετά το δεύτερο μισό του 2027, αλλά πριν από αυτό, και εντός του 2026, πρέπει να ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική, τα RFPs (προσκλήσεις υποβολής προσφορών) και η φάση της ανάλυσης. Μέσα στο 2026, αναμένονται όλες οι αλλαγές που σχετίζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα, το λειτουργικό μοντέλο και το οργανόγραμμα.

Όμιλος Fourlis: Οι δυο στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης της Fourlis
Τι ανέφεραν Βασίλης Φουρλής και Γιάννης Βασιλάκος για τις προτεραιότητες που θέτει ο όμιλος Fourlis – Η μηχανή αντιστάθμισης κόστους, τα νέα ΙΚΕΑ και η κερδοφορία των Foot Lockers

