Fourlis: Ανθεκτικότητα παρά τις πληθωριστικές πιέσεις – Τα πλάνα για IKEA, Foot Locker και logistics

Μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία ανάπτυξης έστειλε η διοικητική ομάδα του ομίλου Fourlis, τονίζοντας πως παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά σκοπεύει να συνεχίσει τις επενδύσεις για την επέκταση των εργασιών της. Ο πρόεδρος, Βασίλης Φουρλής και ο CEO, Γιάννης Βασιλάκος μιλώντας σε αναλυτές υπογράμμισαν πως παρά τις αυξημένες γεωπολιτικές προκλήσεις η εταιρεία διατηρεί την ανοδική πορεία ενώ παραμένει προσηλωμένη στον έλεγχο του κόστους και στη διατήρηση των περιθωρίων κέρδους.

Νέο μοντέλο για την Fourlis

Ο κ. Φουρλής έκανε ειδική αναφορά στην τεχνολογική και λειτουργική αναδιοργάνωση του μοντέλου της εισηγμένης, οι οποίες όπως είπε σε συνδυασμό με την συνεχή ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων Foot Locker και των μικρών ΙΚΕΑ θα φέρουν επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας μας και θα προετοιμάσουν τον όμιλο για τις προκλήσεις του μέλλοντος».

Ο κ. Φουρλής έκανε ειδική αναφορά στην απόδοση της θυγατρικής εταιρείας Trade Estates, μιας εκ των μεγαλύτερων και πιο κερδοφόρων εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητα στην Ελλάδα, η οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες και παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική εστίαση σε εμπορικά πάρκα και κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας.

Έρχεται τριετία με μεγάλες επενδύσεις

Ο μετοχικός και διοικητικός ηγέτης του ομίλου επεσήμανε ότι «τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι πολύ βαριά σε όρους ανάπτυξης και δημιουργίας νέων καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων του μεγάλου έργου στο Ελληνικό», δίνοντας το στίγμα για την κατεύθυνση που θα ακολουθηθεί.

Παίρνοντας τη σκυτάλη, ο κ. Βασιλάκος εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τον πληθωρισμό που δοκιμάζει τις αντοχές της αγοράς, επισημαίνοντας πως η ανοδική πορεία των πωλήσεων συνεχίζεται και στους πρώτους μήνες του 2026 (μέχρι και τις 9 Μαϊου) με όχημα την αγορά των αθλητικών ειδών που τρέχουν με ρυθμό ανάπτυξης 16%. Και αυτό παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες για την κατανάλωση και το timing των εορτών του Πάσχα. Αντίστοιχα, στον τομέα των ειδών σπιτιού (home furnishing), παρά την πιο υποτονική ζήτηση του Απριλίου, η πορεία παραμένει θετική με αύξηση 4%.

Καμία επίπτωση από τον πόλεμο

«Δεν έχουμε δει ακόμα και δεν αναμένουμε μεγάλες αλλαγές στο κόστος πωληθέντων, δεδομένου ότι έχουμε ήδη παραγγείλει αυτή τη γκάμα των αθλητικών ειδών και γνωρίζουμε τις τιμές και δεν βλέπουμε πληθωριστικές πιέσεις εκεί προς το παρόν», σημείωσε.

Και έσπευσε να προσθέσει: «Πιθανότατα, αν αυτό επιμείνει, θα το δούμε για τη γκάμα του 2027, την άνοιξη του, 2027.Όμως, όσον αφορά την IKEA, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή καμία ένδειξη, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία αύξηση στα κόστη, δεδομένου ότι η IKEA έχει απορροφήσει πιθανότατα ένα μέρος του κόστους μεταφοράς, αλλά θα περιμένουμε να δούμε για το δεύτερο μισό αν υπάρχει κάτι εκεί».

Γιατί δεν δόθηκε επίσημο guidance

«Ο Μάιος πηγαίνει καλύτερα. Ο τζίρος είναι πλήρως εξασφαλισμένος», διαβεβαίωσε ο κ. Βασιλάκος, θέτοντας τον πήχη για τον τζίρο κοντά στα 645 εκατομμύρια ευρώ. Υπεραμύνθηκε της απόφασης του ομίλου να μην προχωρήσει σε επίσημο guidance λόγω του ευμετάβλητου λειτουργικού κόστους, και των έξτρα επιβαρύνσεων που προκύπτουν από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους αλλά και των ενοικίων.

Όπως είπε χαρακτηριστικά με βάση τα σημερινά δεδομένα και εάν παραμείνουν ως έχουν οι τιμές του diesel και των ενοικίων υπολογίζει μια έξτρα επιβάρυνση περίπου 3 με 3,5 εκατ. ευρώ! «Για αυτό όπως πρόσθεσε, «είπα ότι δεν θα δώσουμε guidance αυτή τη στιγμή, επειδή αυτό μπορεί να είναι χαμηλότερο, αλλά μπορεί να είναι και σε αυτό το επίπεδο».

Ρουμανία, μια αγορά που «θυμίζει την κρίση στην Ελλάδα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Βασιλάκος στη ρουμανική αγορά, η οποία βρίσκεται σε «πολύ δύσκολη και ασταθή περίοδο». Με την πτώση των πωλήσεων να αγγίζει το 30% στο δεύτερο τρίμηνο, ο CEO παραδέχεται πως η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. «Μου θυμίζει την κρίση στην Ελλάδα… η αγορά ανταποκρίνεται μόνο σε τεράστιες προσφορές», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι προτεραιότητα είναι ο έλεγχος του περιθωρίου κέρδους και η συγκέντρωση των λειτουργιών εκεί.

Νέα ΙΚΕΑ και Foot Locker

Παρά τις προκλήσεις, η διοίκηση ξεκαθάρισε πως οι επενδύσεις για την επέκταση του δικτύου θα συνεχισθούν κανονικά, με επίκεντρο τη δημιουργία νέων καταστημάτων IKEA, την επέκταση της Foot Locker και το μεγάλο έργο στο Ελληνικό.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Βασιλάκος είπε ότι το μικρό ΙΚΕΑ στην Κέρκυρα θα ανοίξει μέσα στο 2027, ωστόσο στο μεταξύ θα τρέξουν όλες τις διαδικασίες ώστε το ακίνητο να είναι έτοιμο στα τέλη του 2026 ενώ για την Καλαμάτα, σημείωσε ότι δεν βιάζεται καθώς θέλει να επανεκτιμήσει την κατάσταση στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι ίσως ενταχθεί σε ένα μεγαλύτερο πλάνο…

Τα νέα concept καταστημάτων, όπως αυτό της Ρόδου, επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική της «τοπικής εγγύτητας» αποδίδει καρπούς

Όσον αφορά στο νέο κέντρο logistics (IDC) στον Ασπρόπυργο για λογαριασμό της ΙΚΕΑ, το οποίο χαρακτήρισε ως μια τεράστια μηχανή αντιστάθμισης κόστους, σημείωσε ότι αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο, ενώ θα αποδώσει πλήρως από την αρχή του επόμενου έτους.

«Δεν ανησυχούμε, είμαστε καλά τοποθετημένοι»

Απαντώντας στις ανησυχίες για το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, ο κ. Βασιλάκος εμφανίστηκε σίγουρος για τη δυναμική των brands του Ομίλου. «Η IKEA είναι καλά τοποθετημένη σε αυτή την ευαίσθητη στις τιμές θέση και ανταποκρίνεται αρκετά καλά». Τα νέα concept καταστημάτων, όπως αυτό της Ρόδου, επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική της «τοπικής εγγύτητας» αποδίδει καρπούς, με πολλά καταστήματα να υπεραποδίδουν έναντι του προϋπολογισμού.