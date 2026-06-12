OT FORUM: Τι σχεδιάζουν ΜΕΒΓΑΛ – Κίκιζας σε ελληνικό γιαούρτι και ελαιόλαδο

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Στην ποιοτική και γευστική ανωτερότητα των ελληνικών τροφίμων και συγκεκριμένα σε δυο από τα πλέον εμβληματικά ελληνικά τρόφιμα, το ελληνικό γιαούρτι και το ελαιόλαδο ποντάρουν η γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ και η Μέλισσα Κίκιζας, αντίστοιχα, δρομολογώντας σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση των παραγωγικών τους εγκαταστάσεων. Οι σχεδιασμοί αυτοί βρέθηκαν στο επίκεντρο των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο 7ο ΟΤ FORUM, με την Μαίρη Χατζάκου και τον Αλέξανδρο Κίκιζα να ξεδιπλώνουν τη στρατηγική για την ανάδειξή τους εντός και κυρίως εκτός των ελληνικών συνόρων.

Το success story του ελληνικού γιαουρτιού

Η πρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ, Μαίρη Χατζάκου, περιέγραψε ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται άμεσα με την αυξανόμενη ζήτηση για ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές. Όπως ανέφερε στο 7ο ΟΤ FORUM, η εταιρεία προχωρά στη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας δίπλα στο υφιστάμενο εργοστάσιό της (στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης) στην καρδιά της γαλακτοπαραγωγικής ζώνης της χώρας. Μια επένδυση που αναμένεται να ξεπεράσει τα 160 εκατ. ευρώ.

Η επιλογή της τοποθεσίας μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς εκεί συγκεντρώνεται τόσο η παραγωγή αγελαδινού όσο και πρόβειου γάλακτος, των δύο βασικών πρώτων υλών για προϊόντα με έντονο εξαγωγικό αποτύπωμα.

Η κ. Χατζάκου στάθηκε ιδιαίτερα στο Greek yogurt, το οποίο χαρακτήρισε διεθνές success story

Η νέα επένδυση θα αυξήσει θεαματικά τη δυναμικότητα παραγωγής, -συγκεκριμένα θα την τριπλασιάσει- επιτρέποντας στη ΜΕΒΓΑΛ να ανταποκριθεί στη ζήτηση που καταγράφεται για το ελληνικό γιαούρτι αλλά και τη φέτα. Η κ. Χατζάκου στάθηκε ιδιαίτερα στο Greek yogurt, το οποίο χαρακτήρισε διεθνές success story.

Παρά τη διείσδυσή του σε μεγάλες αγορές, εκτίμησε ότι τα περιθώρια ανάπτυξης παραμένουν μεγάλα, επισημαίνοντας ότι μόλις το 4% της παγκόσμιας κατανάλωσης γιαουρτιού αφορά σήμερα προϊόντα ελληνικού τύπου.

Το στοιχείο αυτό, όπως άφησε να εννοηθεί η κα. Χατζάκου αποτυπώνει το εύρος των ευκαιριών που εξακολουθούν να υπάρχουν για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία οι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα με αυθεντικότητα, υψηλή διατροφική αξία και ισχυρή ταυτότητα προέλευσης.

Το ελαιόλαδο που αποκτά ταυτότητα

Ο επικεφαλής της Μέλισσα Κίκιζας, Αλέξανδρος Κίκιζας αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το ελληνικό ελαιόλαδο, το οποίο εξακολουθεί να αναζητά τον δρόμο που θα του επιτρέψει να αποτυπώσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία.

Στόχος είναι να δοθεί στο ελληνικό ελαιόλαδο η θέση που του αναλογεί τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό

Όπως σημείωσε, περίπου το 70% των ελληνικών εξαγωγών ελαιόλαδου κατευθύνεται στην Ιταλία σε χύμα μορφή, γεγονός που σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της αξίας που δημιουργεί το προϊόν μεταφέρεται εκτός συνόρων. Αυτή την πραγματικότητα φιλοδοξεί να αντιστρέψει η οικογένεια Κίκιζα μέσα από την επένδυση μέσω της Terra Creta στον κλάδο του ελαιολάδου.

Ο κ. Κίκιζας έκανε λόγο για μια προσπάθεια που υπερβαίνει τα στενά όρια μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να δοθεί στο ελληνικό ελαιόλαδο η θέση που του αναλογεί τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Στην αφετηρία βρίσκεται η Ακαδημία Ελιάς Terra Creta, μέσω της οποίας επιχειρείται η εκπαίδευση των παραγωγών και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην καλλιέργεια.

Δεύτερο ελαιουργείο με παραγωγούς από τα Αστερούσια

Ακολουθεί η διαχείριση της συγκομιδής και της μεταφοράς του καρπού, η εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών ελαιοποίησης και η αποθήκευση υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Ακόμη και η συσκευασία αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας της εταιρείας, με το προϊόν να διατίθεται σε γυάλινη φιάλη, επιλογή που, σύμφωνα με τη διοίκηση, αντανακλά τον σεβασμό προς το ίδιο το προϊόν.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια προσπάθεια αναβάθμισης ολόκληρης της αλυσίδας αξίας, με τελικό ζητούμενο τη δημιουργία ενός ισχυρού επώνυμου ελληνικού προϊόντος που θα μπορεί να διεκδικήσει υψηλότερη θέση στις διεθνείς αγορές.

Το νέο ελαιουργείο όπως είπε θα δημιουργηθεί σε συνεταιριστική βάση με ομάδα παραγωγών από τα Αστερούσια, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως εταίροι στο σχήμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία σύμφωνα με τον κ. Κίκιζα σχεδιάζει τη δημιουργία δεύτερου ελαιουργείου στη Μεσαρά της Κρήτης, μια περιοχή με μακρά παράδοση στην ελαιοκαλλιέργεια. Εκείνο που ξεχωρίζει στο συγκεκριμένο εγχείρημα είναι το μοντέλο συνεργασίας που προωθείται.

Το νέο ελαιουργείο όπως είπε θα δημιουργηθεί σε συνεταιριστική βάση με ομάδα παραγωγών από τα Αστερούσια, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως εταίροι στο σχήμα.

«Θα είμαστε συνεταίροι, θα δημιουργήσουμε από κοινού ένα ελαιουργείο και θέλω να ελπίζω ότι αυτό θα αποτελέσει έτσι ένα παράδειγμα και ένα μοντέλο που θα μπορέσει να λειτουργήσει από εδώ και πέρα, και θα δείξει ότι ο πρωτογενής τομέας με τη μεταποίηση μπορούν χέρι-χέρι να προοδεύσουν μαζί», σημείωσε χαρακτηριστικά.