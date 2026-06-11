OT FORUM: 100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Στο επίκεντρο η παραγωγική Ελλάδα

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Με φόντο έναν μεγαλοπρεπή και εμβληματικό χώρο για την ελληνική επιχειρηματικότητα, το Παλιό Καπνεργοστάσιο, και εκλεκτούς καλεσμένους από τους χώρους του business, της οικονομίας, της πολιτικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας, ο Οικονομικός Ταχυδρόμος γιορτάζει τα 100 χρόνια του, πραγματοποιώντας το διήμερο 7ο OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» στις 11 και 12 Ιουνίου.

Ο διευθυντής του ΟΤ Χρήστος Κολώνας και οι δημοσιογράφοι Γιώργος Μανέττας, Ελένη Στεργίου, Αθανασία Ακρίβου, Δημήτρης Μανιάτης, Αλεξάνδρα Φωτάκη, Γιάννης Αγουρίδης, Αλέξανδρος Κλώσσας, Αναστασία Γιάμαλη, υποδέχονται τους καλεσμένους του συνεδρίου σε ένα διήμερο διαλόγου για την οικονομία και τις επιχειρήσεις. Ο ΟΤ ανοίγει τα μικρόφωνα και τις κάμερες και διακεκριμένοι ομιλητές καταθέτουν προτάσεις και παρεμβαίνουν σε φλέγοντα θέματα, όπως για τις γεωπολιτικές κρίσεις, την πορεία της οικονομίας, το νέο πολιτικό σκηνικό στη χώρα, το ενεργειακό κόστος, το νέο παραγωγικό μοντέλο, την επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, τις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, την επανεκκίνηση της βιομηχανίας, τα δίκτυα και την AI.

Η παλιά φρουρά θυμάται και συνδέει την ιστορία με το σήμερα

Την αυλαία του φόρουμ άνοιξαν εκπρόσωποι της παλιάς φρουράς του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Βαριά ονόματα που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον έντυπο Οικονομικό Ταχυδρόμο και έδειξαν τον δρόμο της έγκυρης, ανεξάρτητης από κάθε είδους δεσμεύσεις και έγκριτης οικονομικής δημοσιογραφίας βρέθηκαν στο πρώτο πάνελ του 7ου OT FORUM: Δημήτρης Στεργίου, Αθανάσιος Παπανδρόπουλος, Παύλος Κλαυδιανός, Αντώνης Παπαγιαννίδης (με zoom) και ο Χρήστος Δόγας που έβαλε τη σφραγίδα του στην επανεκκίνηση με το ot.gr στη σύγχρονη εποχή της ψηφιακής ενημέρωσης. Ιφδιαίτερη στιγμή ήταν για όλους όσους παρακολουθούν το OT FORUM όταν αναγνώσθηκε το μήνυμα του Γιάννη Μαρίνου, ιστορική μορφή και μέγας καθοδηγητής του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

«Συχνά τα πρωτοσέλιδα του ΟΤ διέφεραν προς όσα υποστήριζαζαν το ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ που επισημάνθηκε με σχολιασμό από άλλες εφημερίδες», τόνισε στο μήνυμά του ο Γιάννης Μαρίνος, δίνοντας το στίγμα του έντυπου ΟΤ. «Με τον καιρό», είπε μεταξύ άλλων, «ροστέθηκαν ιδιαίτερα ένθετα και στήλες στον Οικονομικό Ταχυδρόμο. Ετσι αγκαλιάστηκε από ένα ευρύτερο κοινό με αποτέλεσμα η κυκλοφορία του να υπερβεί εβδομαδιαίως τις 20.000 τεύχη. Διαβαζόταν από 100.000 αναγνώστες σε όλη την Ελλάδα».

«Ο ΟΤ ύψωσε τη σημαία του εξευρωπαϊσμού από την πρώτη στιγμή συντασσόμενος με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Την προσπάθεια πολέμησαν όχι μόνοι αριστεροί, αλλά και ορισμένοι βιομήχανοι. Ο ΟΤ υποστήριξε τον υγιή ανταγωνισμό, αντετίθετο στις κρατικοποιήσεις και αντιτάχθηκε στα συνδικάτα που χαρακτήρισε “στρατό κατοχής”», εξήγησε ο Γιάννης Μαρίνος.

Ο ΟΤ δημοσίευε κάθε αντίθετη άποψη πριν της ασκήσει κριτική. Δεκάδες ήταν τα βραβεία που απονεμήθηκαν στο περιοδικό και στον διευθυντή του, τόνισε.

Ο Δημήτρης Στεργίου εξήγησε τι κατέστησε θεσμό τον Οικονομικό Ταχυδρόμο. «Για να καταξιωθεί στη δημόσια συνείδηση ένα έντυπο πρέπει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο με την ενημέρωση. Τότε το έντπυπο παύει να είναι δημοσιογραφικό εργαλείο και γίνεται αποστολή. Και όπως είχε πει τότε ο Χρήστος Λαμπράκης στη μνημειώδη έκδοση του 1987, αυτή την αποστολή οι δημοσιογράφοι του ΟΤ τον έκαναν θεσμό ψύχαιμης ανάλυσης, κριτικής και συζήτησης. Αυτό ήταν για εμάς ένας έπαινος ζωντανός για τους συνεργάτες γιατί αυτόν τον σκοπό υπηρετήσαμε: την αποστολή και την ελεύθερη δημοσιογραφία».

«Ξεκίνησα το 1963», είπε παίρνοντας τον λόγο ο κ. Αθανάσιος Παπανδρόπουλος. Εχουμε τις εκλογές του Οκτωβρίου 1964 με διευθυντή τον Αθανάσιο Κανελλόπουλο που εκλέγεται βουλευτής στην Ηλεία. Αυτό δημιουργεί ένα διευθυντικό κενό. Επρεπε να το καλύψει κάποιος υπό προύποθέσεις που υπήρχαν στην αντίληψη του αείμνηστου Χρ. Λαμπράκη. Αναλαμβάνει ο Γιάννης Μαρίνος, ήδη συντάκτης από το 1954 στον ΟΤ, με μια νέα ομάδα δημοσιογράφων που είναι απεξαρτημένη πλήρως από κομματικά συστήματα. Αυτό ανοίγει νέους ορίζοντες στον ΟΤ ο οποίος προσθέτει στήλες, νέα κεφάλαια στις σελίδες του όπως είναι ο κόσμος των επιχειρήσεων και ανοίγεται σε ένα επιχειρηματικό κοινό το οποίο ενόψει με τη σύνδεσή μας με την τότε ΕΟΚ αναζητούσε πηγές και ύλη. Αυτό μας έδωσε ένα πολύ μεγάλο αίσθημα ευθύνης. Επρεπε να κοιτάμε το κοινό κατάματα και όχι να λέμε τι θέλει να διαβάσει ο αναγνώστης, αλλά αυτό που πρέπει να διαβάσει γιατί αυτό είναι για το καλό του», κατέληξε ο κ. Παπανδρόπουλος.

Ο Παύλος Κλαυδιανός τονίζει πως το κενό που υπήρχε στην οικονομική πληροφόρηση ήρθε να το καλύψει συστηματικά ο ΟΤ. «Ομως, δεν επωφελήθηκε από το μονοπώλιο αλλά το σεβάστηκε», επεσήμανε. «Κράτησε μια εγκυρότητα ώστε κάθε πολίτης που ήθελε μια εις βάθος ανάλυση της οικονομικής πραγματικότητας κατέφευγε στο ΟΤ. Επίσης, ήταν ανοιχτό περιοδικό στον διάλογο. Ηταν ανοιχτό και θεματολογικά. Αυτός που τον έπαιρνε δεν ήταν μόνο ένας μάνανζερ. Είχε για παιδεία, διεθνή επικαιρότητα, πολιτισμό, είχε μια ανοιχτότητα και πληρότητα και το κράτησε αυτό. Ο ΟΤ παρέμεινε ως έντυπο αναφοράς και όταν οι εφημερίδες ενέταξαν την οικονομία με ένθετα κ.λπ.», κατέληξε.

Ο κ. Παπαγιαννίδης περιγράφει πως όταν βρέθηκε εκτός ΟΤ πέρασε από πολλά έντυπα με διαφορετικούς μεταξύ τους πολιτικούς προσανατολισμούς. Εκεί, λέει, είδε τι σημαίνει το να μην έχεις προκατάληψη. «Ο Δημήτρης Στεργίου είναι ο άνθρωπος που κοιτούσε τα νούμερα: τράπεζες, ροές χρήματος, προύπολογισμός… Εμενε με καθήλωση στα νούμερα για να βγάλει περιεχόμενο και ερμηνείες. Ο ΟΤ ήταν ένας τρόπος αποκωδικοποίησης τι σημαίνουν τα νούμερα. Ο ΟΤ μίλησε για την επιχείρηση για το τι σημαίνει. Η μεταφορά από το τι είναι τα στοιχεία και τι σημαίνει το κάθε τι ήταν η ιδιαιτερότητα του ΟΤ με ενα πρόσθετο στοιχείο: το έκανε σταθερά. Αυτό ακολούθησε ο αναγνώστης», σημείωσε ο κ. Παπαγιαννίδης.

Ο Χρήστος Δόγας αναφέρθηκε στην επανεκκίνηση του ΟΤ με την ψηφιακή μορφή. Εξήγησε ότι «ήταν πολύ δύσκολη πρόκληση γιατί και οι προσδοκίες και το ενδιαφέρον του κοινού ήταν τεράστια πριν καν ξεκινήσουμε. Ο κόσμος είχε αναπτύξει πολύ ισχυρούς δεσμούς με τον ΟΤ. Το να ενισχύσεις τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι το μεγάλο ζητούμενο».

Πρόσθεσε, δε, για τον ιστορικό έντυπο Οικονομικό Ταχυδρόμο: «Η παρεμβατικότητα του ΟΤ ήταν κλειδί επιτυχίας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ερωτήσεις που γίνονταν στη Βουλή είχαν αντλήσει από το περιεχόμενο του ΟΤ, ενώ λειτουργούσε σαν σεισμογράφος των εξελίξεων».

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Ανδρουλάκης: Χρειάζεται πολιτική αλλαγή με προοπτική

«Πιστεύω ότι οι πολίτες δεν περνούν καλά» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, συζητώντας για τις πολιτικές προκλήσεις, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις διασφάλισης της οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας.

Εκτίμησε ότι το αφήγημα Μητσοτάκη ότι μόνο αυτός φέρνει τη σταθερότητα δεν είναι πιστευτό από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και υπογράμμισε ότι «εμείς προτείνουμε πολιτική αλλαγή με σιγουριά και προοπτική».

Ως κεντρικό ζήτημα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε την ανάγκη «να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στην πολιτική. Το πρώτο μεγάλο θέμα λοιπόν για τη δημοκρατική παράταξη είναι να ακούνε οι άνθρωποι για την πολιτική και να μη γυρνούν την πλάτη».

Αναφορικά με τη Συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Ανδρουλάκης, επανέλαβε της θέση του ΠΑΣΟΚ για συναίνεση στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή «για να μην μπορεί κανείς μόνος του να γράψει το άρθρο όπως θέλει».

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Ανδρουλάκης, ανέλυσε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική κατοικία με αξιοποίηση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. «Εμείς προτείναμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Προχθές λοιπόν προτείναμε και ένα καινούργιο. Από τα αδιάθετα κονδύλια του ταμείου ανάκαμψης να δοθούν στην επενδυτική τράπεζα και αυτή να υλοποιήσει τέτοια προγράμματα κοινωνικών κατοικιών με μόχλευση», είπε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε πυρά στην κυβέρνηση και για την ακρίβεια. Στάθηκε ιδιαίτερα στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λέγοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν καρτέλ, θα τα σπάσει η κυβέρνηση; Είμαστε ξένοι στον τόπο μας Δεν μπορούμε πια να κάνουμε με αξιοπρέπεια διακοπές στην Ελλάδα».

«Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή και η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα υπηρετήσουμε. Αυτό αποφασίσαμε στο Συνέδριο. Έτσι θα πάμε στις εκλογές», είπε σε άλλο σημείο ο κ. Ανδρουλάκης, προσθέτοντας: «Ο Μητσοτάκης έχει ένα χαρακτηριστικό, είναι υπέρμετρα αλάζονας».

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, «επί Μητσοτάκη, κλιμακώθηκε η διαφθορά, η ατιμωρησία. Παραμένουν πολύ μεγάλες οι δυσκολίες των πολιτών. Καλώ τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να κάνει η χώρα ένα άλμα μπροστά, γιατί αν κερδίσει η ΝΔ θα είναι άλμα στο κενό»

Για τον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε πως «είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που τιμήθηκε και κρίθηκε από τον ελληνικό λαό και ο οποίος ηττήθηκε από τη ΝΔ με τη μεγαλύτερη διαφορά. Επιστρέφει με ένα ιδιότυπο τρόπο: Διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό».

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Εξάρχου (AKTOR): Προϋπόθεση για επενδύσεις η πολιτική σταθερότητα

Για τον Κάθετο Διάδρομο, τις προμήθειες φυσικού αερίου στην Ευρώπη και τον κίνδυνο στο θέμα της επάρκειας, αλλά και για την πολιτική σταθερότητα ως προϋπόθεση για ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, μίλησε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR,.

Μιλώντας για τον Κάθετο Διάδρομο, ο κ. Εξάρχου είπε πως «το ζήτημα του LNG που κάνουμε μαζί με τη ΔΕΠΑ -γεγονός το οποίο σηματοδοτεί την εθνική προσπάθεια- είναι το εθνικό αποτύπωμα για τη χώρα».

Για τις MOU είπε ότι αναμένονται οι υπόλοιπες συμφωνίες, που θα ολοκληρωθούν πριν το τέλος του χρόνου ως οριστικές συμφωνίες, θα παρέχουν μια 20ετή διασφάλιση ποσοτήτων αμερικανικού LNG 5,5 – 7,5 TWh. Πρόσθεσε, δε, πως υπάρχει προοπτική να επεκταθεί και δυτικότερα, Σερβία, Κροατία κ.λπ.

«Στο διάστημα από 2026 έως 2030 θα μπορούμε να διακινούμε αμερικανικό LNG και ανατολικά στο πλαίσιο του Κάθετου Διαδρόμου και είναι το μεγάλο ζητούμενο της επόμενης περιόδου που δεν θα μπορεί να υπάρχει ρωσικό φυσικό αέριο», ανέφερε ο κ. Εξάρχου.

Για την ετοιμότητα της Ευρώπης, επεσήμανε ότι το 2022 αποδείχθηκε πως μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει την ενέργεια ως όπλο εις βάρος της Ευρώπης όταν υπάρχει ενεργειακή εξάρτηση από έναν προμηθευτή. «Η Ευρώπη όπως πάντα δεν προετοιμάζεται για αυτό – βλέπει τον κίνδυνο να έρχεται αλλά δεν ενεργεί για να τον αποτρέψει», είπε χωρίς περιστροφές ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR.

Φέτος, όπως εξήγησε ο ίδιος, θα χρειαστεί να διασφαλιστούν ποσότητες. «Εχει κινηθεί η ΕΕ να διασφαλίσει ποσότητες από την Αμερική για φέτος και του χρόνου; Η απάντηση είναι πως όχι. Αρα φέτος θα έχουμε μια μεγάλη πληθωριστική πίεση εξαιτίας της πολύ υψηλής τιμής του LNG και του πετρελαίου. Θα γίνει προφανές ότι πρέπει να πάμε σε μια λογική ευρωομολόγου για να γίνει ανεκτό το κόστος. Το βλέπω αναγκαίο»,τόνισε. Και πρόσθεσε με έμφαση: «Δεν πιστεύω ότι η ΕΕ θα επιτρέψει μια πληθωριστική πίεση της τάξης του 10% – 12%. Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι το ευρωομόλογο. Διαφορετικά η πληθωριστική πίεση στην βόρεια Ευρώπη ιδίως θα είναι πρωτοφανής. Θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει ήδη η συζήτηση».

«Ολη η προσπάθεια που έκανε ο ελληνικός λαός και όλοι μας, τώρα αρχίζουν και αποδίδουν καρπούς. Συνεπώς εάν δεν δημιουργήσουμε την πολιτική σταθερότητα που πρέπει να διατηρήσουμε για να δημιουργήσουμε την πεποίθηση στους ξένους επενδυτές ότι δεν κινδυνεύουν τα χρήματα που θα επενδύσουν στην Ελλάδα το παιχνίδι θα χαθεί. Το να επανέλθουμε στο 2010 είναι πολύ εύκολο. Αν αισθανθούν ότι δεν μπορούν να επενδύσουν σε μια χώρα με προσήλωση στη δημοσιονομική πειθαρχία το να γυρίσουμε στο 2010 είναι πάρα πολύ εύκολο», προειδοποίησε κλείνοντας ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου.

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Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα έχει ανακτήσει το ανάστημά της

Για τις εξελίξεις που επανακαθορίζουν το διεθνές περιβάλλον και τον ρόλο της Ελλάδας σε μια περίοδο παγκόσμιων ανακατατάξεων, μίλησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας αλλά και στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον τονίζοντας ότι τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής είναι ιδιαίτερα σύνθετα και η υπεραπλούστευση ή ο λαϊκισμός μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες τακτικές.

Ειδικότερα, ερωτηθείς για τη συνάντηση που είχε με τον τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι «ευτυχώς ο πόλεμος περιορίζεται στα ΜΜΕ» και ότι «όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία να κρατούμε ανοιχτούς διαλόγους.

«Επιδιώκουμε την ηρεμία αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε καμία υποχώρηση», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης και πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα έχει γεωπολιτικές συμμαχίες για να λειτουργεί προληπτικά και κατασταλτικά».

Στο ζήτημα των μεταναστευτικών ροών, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις αναταράξεις στην Αφρική που όπως είπε βιώνει σοκ, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο Σουδάν και «τη χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή που συντελείται τις τελευταίες δεκαετίες».

Τέλος ο κ. Γεραπετρίτης κλήθηκε να απαντήσει για τον στόχο που έχει θέσει ο πρωθυπουργός περί αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές και εάν αυτό το ενδεχόμενο απομακρύνεται εξαιτίας της εμφάνισης νέων κομμάτων.

«Εάν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, η κυβέρνηση μάλλον συντηρείται σε καλό επίπεδο δεδομένου ότι βρισκόμαστε ήδη επτά χρόνια στη διακυβέρνηση», είπε αρχικά ο κ. Γεραπετρίτης ενώ για την εμφάνιση νέων κομμάτων ανέφερε ότι «αισθάνεται ότι δεν είναι νέα».

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Κικίλιας: Η θάλασσα μπορεί να είναι η διαφυγή του ονείρου, της ανάπτυξης και της επόμενης γενιάς

«Η ναυτιλία αποτελεί μια μοναδική γέφυρα συνεργασίας σε έναν αβέβαιο κόσμο και την κινητήριο δύναμη για την ελληνική και την παγκόσμια οικονομία», σημείωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο 7ο OT FORUM.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια άκρως προβληματική κατάσταση. «Μας δυσκολεύει η αλήθεια είναι, γι’ αυτό και πρώτη μας μέριμνα είναι πώς θα γυρίσουν με ασφάλεια πίσω οι Ελληνες ναυτικοί».

Είναι αναπόφευκτες οι προεκτάσεις ενός τέτοιου πολέμου και όλοι επιθυμούμε την έξοδο από την κρίση στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ο κ. Κικίλιας εκφράζοντας φόβους ότι όσο επεκτείνεται η κρίση, υπερπολλαπλασιάζονται τα προβλήματα στην οικονομία. «Οι πόλεμοι αυτήν την ώρα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή δημιουργούν πληθωριστικές τάσεις και μεγάλη πίεση στους μισθούς και στην ανταγωνιστικότητα, καθώς μάλιστα το 80% και πάνω του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται διά θαλάσσης. Ολοι επηρεάζονται από τις συγκρούσεις αυτές, επηρεάζονται τα μεταφορικά και σε Ευρώπη και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι τιμές προϊόντων στο ράφι και συνακόλουθα στα νοικοκυριά να αυξάνονται».

«Η ελληνόκτητη ναυτιλία είναι πρώτη δύναμη στον κόσμο και αυτός μας δίνει ισχυρές διαπραγματευτικές δυνατότητες», τόνισε ο κ. Κικίλιας. «Η δυνατότητα τα πλοία να πλέουν ελεύθερα και να μην εμπλέκονται σε πολεμικά και πολιτικά σενάρια είναι θεμελιώδης».

«Πρέπει να οδηγήσουμε τα παιδιά σε μια άλλη οδό. Η θάλασσα μπορεί να είναι η διαφυγή της επιτυχίας, του ονείρου, της ανάπτυξης και της ευημερίας για την επόμενη γενιά. Είναι η στιγμή οι πολύ καλά πληρωμένες δουλειές στον τομέα της ναυτιλίας και η ανάγκη για παραπάνω κοσμο, να δώσουν ώθηση στην παρότρυνση στην ελληνική οικογένεια», σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

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Δένδιας: Η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη απειλή από την Τουρκία

Πολλαπλά μηνύματα έστειλε μιλώντας στο OT FORUM ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ο οποίος αναφέρθηκε στις τουρκικές απειλές, στο θαλάσσιο ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά αλλά, τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και τις επικείμενες εκλογές.

Αναφερόμενος στην Τουρκία μίλησε για το πρόσφατο περιστατικό παρενόχλησης του αεροσκάφους που επέβαινε ο υπουργός Άμυνας, κάνοντας λόγο για ένα δυσάρεστο επεισόδιο.

«Νομίζω η Τουρκία δεν είχε λόγο να το κάνει, ούτε είχε λόγο να σηκώσει F-16» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας για να προσθέσει ότι «είναι δουλεία της ΕΕ να τοποθετηθεί με τρόπο που να προστατεύει τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο».

Σημείωσε δε, ότι δεν πρόκειται να παίξει το παιχνίδι των Τούρκων με δηλώσεις ώστε να οξυνθεί και άλλο η κατάσταση.

Αναφορικά με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Παρτίδα», ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι «θα ήλπιζα να μην έρθει. Φανταστείτε, η Ελλάδα να καταθέσει ένα νομοσχέδιο αύριο στη Βουλή των Ελλήνων και να τοποθετήσει τα ελληνικά σύνορα κάπου, ας πούμε, στη μέση του τουρκικού γεωγραφικού χώρου», ήταν το πρώτο σχόλιο του υπουργού.

Όπως είπε, «η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη απειλή. έχει διατυπωθεί, είναι σαφής και διατυπωμένη και αναφέρεται σε πόλεμο» ενώ πρόσθεσε ότι βλέπει να διευρύνεται από την άλλη πλευρά το πεδίο των διεκδικήσεων. Σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα, είπε μεταξύ άλλων ότι «εγώ εξέλαβα την συγγνώμη της ουκρανικής πλευράς σαν διαβεβαίωση ότι τέτοιο πράγμα δεν πρόκειται να ξανασυμβεί». Για την εκλογική αναμέτρηση σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «εδώ και μερικούς μήνες, όχι πολλούς μήνες, τόσο στην Κομοτηνή που δεν παρατηρήθηκε τόσο, όσο και στο Αγρίνιο, αλλά και στο συνέδριό μας εδώ και δύο-τρεις βδομάδες, τοποθετήθηκα ευθέως λέγοντας ότι η δημοσκοπικές μας επιδόσεις θα πρέπει να είναι πηγή προβληματισμού». Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε ακόμη πως «χάρηκα πάρα πολύ που χθες ο πρωθυπουργός ξεκάθαρα μίλησε για πρώτη κάλπη και για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας». Κατά τα λοιπά, ο υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε στην παραγωγή drones στο εργοστάσιο στη Μαλακάσα. «Αύριο το πρωί θα ξεκινήσουν οι εργασίες της κατασκευής του τρίτου αλλά μεγάλου, πολύ πιο μεγάλου από τα προηγούμενα, εργοστασίου αυτόνομων drones, των ενόπλων δυνάμεων». Όπως είπε, «θα έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει δεκάδες χιλιάδες FPV το χρόνο. Και επίσης αυτόνομα drones στη θάλασσα και αυτόνομα drones στον αέρα κατηγορίας 2. Τα FPV είναι κατηγορίας 1. Και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και κατηγορίας 3. Όλα ελληνικής σχεδίασης, τα οποία θα διασφαλίσουν φτηνή πρόσβαση σε τεχνολογία. Θα κάνουμε ότι πρέπει για να μπορούμε να παράξουμε σε χαμηλό κόστος με 3D printers αυτά τα οποία χρειαζόμαστε». <br /> Λαζαράκου: Πώς το Euronext, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες εισαγωγές αλλάζουν την ελληνική κεφαλαιαγορά Στη νέα εποχή που διαμορφώνεται για την ελληνική κεφαλαιαγορά μετά την ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο του Euronext αναφέρθηκε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου. «Οι ελληνικές εταιρείες αποκτούν πολύ μεγαλύτερη ορατότητα στο διεθνές επενδυτικό κοινό, ενώ η αυξημένη προβολή συνδέεται άμεσα με τη ρευστότητα και την προσέλκυση περισσότερων επενδυτών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενη στον ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο νέο περιβάλλον, εξήγησε ότι η ελληνική εποπτική αρχή θα ενισχύσει τη συνεργασία και τον συντονισμό της με τις αντίστοιχες αρχές των υπόλοιπων επτά χωρών του Euronext. Όπως είπε, η εποπτεία κάθε αγοράς παραμένει στην αρμοδιότητα της εθνικής αρχής, ωστόσο η λειτουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής πλατφόρμας απαιτεί στενότερο συντονισμό και κοινές εποπτικές δράσεις.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στάθηκε ιδιαίτερα και στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία χαρακτήρισε «τη νέα επανάσταση» για τις κεφαλαιαγορές και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όπως επισήμανε, η ταχύτητα παραγωγής, αξιολόγησης και αξιοποίησης της πληροφορίας έχει αυξηθεί θεαματικά, γεγονός που μετασχηματίζει τόσο τη λειτουργία των αγορών όσο και τον τρόπο άσκησης της εποπτείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ολοκληρώνει το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού της με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις επιπτώσεις τους στις διεθνείς αγορές, σημειώνοντας ότι η αυξημένη μεταβλητότητα, το ενεργειακό κόστος και οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν σημαντικοί παράγοντες αβεβαιότητας.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η ελληνική αγορά εμφανίζει αξιοσημείωτες αντοχές.

Τζαννετάκης (Motor Oil): «Κλειδιά» η διαφοροποίηση μείγματος και η εξωστρέφεια

Για την εξαιρετικά επιτυχημένη έκδοση ευρωομολόγου της Motor Oil, αλλά και πώς εν μία νυκτί η εταιρεία άλλαξε πηγές τροφοδοσίας όταν έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μίλησε ο αναπληρωτής CEO της Motor Oil, Πέτρος Τζαννετάκης, στο 7ο OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιείται στο Παλιό Καπνεργοστάσιο.

Μιλώντας για το ευρωομόλογο που εξέδωσε η Motor Oil, είπε ότι ήταν δύσκολη έκδοση για έπεσε σε μια εποχή ιδιαιτέρως ασταθή. Εξήγησε πως η εταιρεία επέλεξε το ευρωομόλογο αντί για τραπεζικό δανεισμό επειδή, όπως είπε, «όταν βγάλαμε το πρώτο ομόλογο το 2014 είδαμε ότι αυτό το ευρωομόλογο είναι μια σφραγίδα, μια πιστοποίηση αναγνωρισιμότητας της δουλειάς που κάνεις, στο εξωτερικό. Αρα είναι σημαντικό για διεθνοποιημένες ελληνικές εταιρείες να μπορούν να κάνουν ευρωομόλογο, να έχουν διεθνείς εκδόσεις.

Σχολιάζοντας το πώς ανταποκρίθηκε η Ευρώπη στα νέα ενεργειακά δεδομένα που δημιούργησε ο πόλεμος στην ουκρανία το 2022 και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ τώρα, ο κ. Τζαννετάκης είπε χαρακτηριστικά: «Η Ευρώπη έχει Βορρά, μέση και Νότο. Ο Βορράς έχει φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Αρα είναι ανεξάρτητος και αυτάρκης. Το κέντρο έχει κάρβουνο από το οποίο θέλει να φύγει. Η εξάρτηση από έναν προμηθευτή, όπως τη Ρωσία, αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος. Ο Νότος λόγω Μεσογείου και θαλασσίων δρόμων μπορούσε κάπως καλύτερα να προμηθεύεται. Στρατηγικά η Ευρώπη δεν είχε κεντρική πολιτική. Η Γερμανία είχε εξάρτηση από τη Ρωσία, η Γαλλία πυρηνική ενέργεια και δεν χρειαζόταν κανέναν. Αποδείχθηκε από αυτήν την κρίση ότι η Ευρώπη δεν ήταν συντονισμένη».

Σχετικά με τη στρατηγική της Motor Oil, ο αναπληρωτής CEO της εταιρείας είπε μεταξύ άλλων δίνοντας το στίγμα: «Σχεδόν εν μια νυκτί αλλάξαμε εντελώς τις πηγές τροφοδοσίας: λίγο με αγωγό από Ιράκ, Αμερική, Λιβύη, Αιγυπτο, Σαουδική Αραβία, Νορβηγία και προχωράμε».

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Αθανασόπουλος (Olympia Group): Η Ελλάδα χρειάζεται να παράγει

Για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής και ευρωπαϊκής βιομηχανίας, υπό το πρίσμα των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και πώς βλέπει τη μετεξέλιξη του παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα, μίλησε ο κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του Olympia Group.

Ερωτηθείς κατ’ αρχάς για την ασφάλεια και την επάρκεια στην Ευρώπη στο πλαίσιο ραγδαίων διεθνών εξελίξεων, ο κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος, παρομοίασε την Ευρώπη «με τον μαθητή που είναι διαρκώς μεταξεταστέος», εξηγώντας ότι συνειδητά έβαλε άλλους να παράγουν για τον εαυτό της και «όταν ξύπνησε από τον λήθαργο και είδε ότι αυτό έχει πολλά προβλήματα και ότι βρεθήκαμε σε ένα καθεστώς παγκοσμιοποίησης με ισχυρούς πόλους σε τοπικό επίπεδο, απάντηση ήταν τα report Ντράγκι και Λέτα…».

Ο κ. Αθανασόπουλος υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη δεν έχει πάρει τα μαθήματά της», να κατανοήσει ότι «υπάρχει οικονομικός πόλεμος» και κατά συνέπεια ότι «χρειάζεται αντίστοιχης στάθμης αποφασιστικότητα».

Αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπη, ο CEO του Olympia Group επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «θα πρέπει να διαλέξουμε τους τομείς όπου είμαστε πολύ καλύτεροι: π.χ. αεροναυπηγική, φαρμακοβιομηχανία. Θα πρέπει, όμως, να φύγουν κάποια σύνδρομα. Δεν μπορεί για παράδειγμα η Ευρώπη να γίνει Κίνα. Να αμείβονται δηλαδή οι εργαζόμενοι για 8 ώρες και να δουλεύουν 16».

Σε ό, τι αφορά την αλλαγή παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα, είπε: «Για μένα το ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να παράξει και να έχει προστιθέμενη αξία», τόνισε, υπογραμίζοντας πως αλλαγή παραγωγικού μοντέλου σημαίνει «να διαβάσουμε τις αγορές και τις προκλήσεις και να εστιάσουμε».

Η χώρα κατά τον κ. Αθανασόπουλο πρέπει να εστιάσει στους εθνικούς πρωταθλητές, να αποκωδικοποιηθεί πώς και γιατί έγιναν επιτυχημένες επιχειρήσεις με σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό. «Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου δεν είναι η επιστροφή στο παρελθόν, αλλά να διαβάσουμε και να εστιάσουμε για να πάμε μπροστά», τόνισε.

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Καραμούζης (ΕΤΕ): Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι θωρακισμένο και ισχυρό

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι θωρακισμένο, ισχυρό και μπορούμε και δίνουμε σημαντικά χρήματα για σημαντικές επενδύσεις, είπε ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.

Ο Β. Καραμούζης αναφέρθηκε στο δύσκολο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις μετά από την ελληνική οικονομική κρίση, την πανδημία COVID, τις γεωπολιτικές κρίσεις και παρόλα αυτά η διάθεση που έχουν για επένδυση είναι σημαντική

«Έχουμε ένα backdoor από τα τελευταία 7 χρόνια το οποίο είναι θετικό για επενδύσεις», πρόσθεσε ο Β. Καραμούζης.

Αναφερόμενος στη ΔΕΗ όπου η ΕΤΕ ήταν σύμβουλος στο ελληνικό βιβλίο στην πρόσφατη ΑΜΚ, είπε ότι αυτό που μέτρησε σημαντικά ήταν το όραμα, το σχέδιο, η δυνατή διοίκηση και ένα πλάνο το οποίο μπορεί ένας επενδυτής και να καταλάβει και να ενστερνιστεί, και ότι τέτοια εοιχειρηματικά σχέδια μπορούν να σηκώσουν πάρα πολλά χρήματα στο χρηματιστήριο.

Αναφερόμενος στο τι πρέπει να βελτιωθεί στην Ελλάδα, αφού εκτίμησα ότι τα δίκτυα των τραπεζών και των χρηματιστηριακών έχουν γίνει πολύ καλά στο να βρίσκουν επενδυτές, τόνισε ότι η θεσμική αγορά στην Ελλάδα είναι ακόμα πολύ μικρή.

Σε σχέση με το σχέδιο που πρέπει να ακολουθούν οι ελληνικές εταιρείες ώστε να ανταπεξέλθουν στις πολλαπλές προκλήσεις σε ενεργειακό, γεωπολιτικό επίπεδο, απαιτούνται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, ισχυρή διοίκηση, ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, εξωστρέφεια και ανθρώπινο κεφάλαιο.

Όσον αφορά στον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι τράπεζες για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, ο Β. Καραμούζης τόνισε:

«Το παλιό μοντέλο one size fits all έχει πεθάνει. Πρέπει οι τράπεζες να μπαίνουν έντονα μέσα στην επιχείρηση, να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες της, και ανάλογα με την επιχείρηση να λειτουργούμε διαφορετικά».

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Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού

Για τον τρόπο που οι ελληνικές βιομηχανίες ενδυναμώνουν την εξωστρέφεια και το κοινωνικό τους αποτύπωμα μίλησαν η Μαίρη Χατζάκου, πρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ, ο Αλέξανδρος Κίκιζας, πρόεδρος και CEO της Μέλισσα – Κίκιζας, και Ιάκωβος Καργαρώτος, αντιπρόεδρος της Παπαστράτος.

«Οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά: δυναμικό αξιακό υπόβαθρο που οφείλουν να έχουν οι επειχειρήσεις αυτές – ίσως να πρέπει να παραμένει ίδιο σε βάθος χρόνου και να μην μεταβάλλεται-, μακροχρόνια σχεδιασμό και στατηγική προσέγγιση«, σημείωσε ο κ. Κίκιζας, ο οποίος επισήμανε τη σημασία των νέων ταλέντων και της γνώσης που τα συνοδεύουν, τη συνεχή ανάγκη προσαρμογής αλλά και την εταιρική και κατά συνέπεια οικογενειακή διακυβέρνηση.

«Συνεχίζουμε μέχρι σήμερα με το ίδιο όραμα του ιδρυτή Κωνσταντίνου Χατζάκου για την παραγωγή προϊόντων και για την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο, με γνώμονα την ποιότητα σαφώς, αλλά πρέπει να μπορούμε να μπαίνουμε κάθε μέρα στο σπίτι του καταναλωτή με είδη που είναι value for money. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί, εξάλλου πρέπει τα προϊόντα μας να στηρίζονται στην ποιότητα, την καινοτομία και τη διαφορετικότητα. Είμαστε για τα δύσκολα – το έχουμε αποδείξει 75 χρόνια», πρόσθεσε η κα. Χατζάκου.

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Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία

Για τα επόμενα βήματα της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές μετά το RRF μίλησε ο οικονομολόγος Δημήτρης Λιάκος.

Αναφερόμενος στην πορεία που έχει διανύσει η ελληνική οικονομία μετά και την έξοδο από τα μνημόνια, ο κ. Λιάκος σημείωσε ότι όντως παρατηρείται ανάκαμψη μακροοικονομικά, καθώς έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις και το δημόσιο χρέος έχει πέσει.

Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος επεσήμανε ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που νιώθει ότι οι ανισότητες αυξάνονται, κάτι που φαίνεται τόσο από την πρόσφατη έρευνα που εκπόνησε το ΙΟΒΕ όσο και από τον πληθωρισμό.